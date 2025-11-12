учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 364
На этой неделе, наверно, депозит удвоится?
надеемся - трудный был денёк - ночью, пока я спал робота на флете "раскачало" - еле вырулили (вдвоём)
добавил контроль времени работы - с 22 до 4 утра - спим ...
Ну чё - селяни, кто сколько на 21-00 новости урвал?
лично я остановил робота - на всякий случай - ну и потом на откатике урвал ...
а так денёк вполне спокойный
тесть продолжается - полёт нормальный - объём за день 43 лота
сегодня
с 07,09,2017 объём за всё время 333,64 лота ...
когда то я делал читы для контры ...
потом сам же сражался с людьми на моих читах и ПОБЕЖДАЛ ...
на вопрос "почему меня убивают хоть я и на читах" я всегда отвечал что чит без мозгов не работает - голову включать надо ...
я это к чему - а к тому что мой тест робота как игра в контру с читами - если голову не включать то никакой робот тебе не поможет ...
я так думаю ...
Каждый день меня обвиняют в читерстве, сегодня вышла полная обнова, и читы во всех легли, но у меня как было 1 место, так и осталось, и сегодня кричат что Я с читаком и кикают)
Игрушка Point Blank, каждый день играю перед сном)
Вот бы рынок так рубить, как игрушку =)
ну я старый уже - реакция не та ... в игрушки уже не играю ...
а хороших игроков нигде не любят, мармок например ... (гуглить)
так же и на рынке ... наверное ...
ну даже не знаю что сказать - везуха продолжается ....
как я это вижу ...
сегодня + 409 , объём 25.97 лота ....
ушёл спать при счёте +468,09 / 32,37 в мою пользу ....
до удвоения депо осталось 840 ... жаль , наверное до конца пятницы не успею ...
Ну что господа селяне - тест считаю оконченым...
по результатам теста сделаны некоторые выводы а именно :
- не мешай работать роботу
- не торгуй после 22-00
всё дело в том что я (по жадности своей) решил ночью по торговать руками, ну чтобы "удвоить депозит до конца недели"...
я не соблюдал своих же правил - не соблюдал шаг лота, не соблюдал мани менеджмент, не дожидался сигнала, а ещё в кнопки не попадал
и наделал кучу ошибок - в 6 утра, когда я назакрывал +1000 у робота был -2700 после чего я уже плюнул и пошёл спать ....
проснулся в 10 - 00 и закрыл минус (хотя опять я явно поторопился и минус мог бы стать и плюсом) но это уже не важно,
главное ясно как белый день - система рабочая, надо кое что ещё подправить но это даже не алгоритм а так - графика ...
думаю на этом наш урок по зарабатыванию денег селянами считаю оконченым...
я покидаю вашу четвёртую обитель и иду учить уроки - до встречи на пятёрочке...
ps кстати - я даже не слился я просто закрыл минус и если продолжить то робот 100% отобьётся (о чём это я, я же в прибыли)...
ДО ВСТРЕЧИ НА ПЯТЁРКЕ ///
PS PS я остался доволен и системой реверсного мартина и сигнальной системой по стратегии пар союзников,
считаю дальнейшую работу в этом направлении вполне перспективной - зуб даю ! ....
думал уже не буду сюда писать но не могу не похвастать...
робот, не взирая на все мои старания, сливаться и не собирается...
как я глупил, как я бокопорил, как безрассудно жал на кнопки и ...
и всё равно робот гребёт на верх !
просто пугающая устойчивость - аж страшно ...
за две недели объём сделок составил 535,05 лота !!!! - я просто клад для дц ...