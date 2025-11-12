учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 364

Новый комментарий
 
khorosh:

На этой неделе, наверно, депозит удвоится?


надеемся - трудный был денёк - ночью, пока я спал робота на флете "раскачало" - еле вырулили (вдвоём)

добавил контроль времени работы - с 22 до 4 утра - спим ... 

ё123

 

Ну чё - селяни, кто сколько на 21-00 новости урвал?

лично я остановил робота - на всякий случай - ну и потом на откатике урвал ...

а так денёк вполне спокойный

тесть продолжается - полёт нормальный  - объём за день 43 лота

ё123


сегодня 


321ё


с 07,09,2017  объём за всё время 333,64 лота ... 


ё321

 

когда то я делал читы для контры ... 

потом сам же сражался с людьми на моих читах и ПОБЕЖДАЛ ... 

на вопрос "почему меня убивают хоть я и на читах" я всегда отвечал что чит без мозгов не работает - голову включать надо ...

я это к чему - а к тому что мой тест робота как игра в контру с читами - если голову не включать то никакой робот тебе не поможет ...

                                                                                                                                                                             я так думаю ...

 
elmucon:

когда то я делал читы для контры ... 

потом сам же сражался с людьми на моих читах и ПОБЕЖДАЛ ... 

на вопрос "почему меня убивают хоть я и на читах" я всегда отвечал что чит без мозгов не работает - голову включать надо ...

я это к чему - а к тому что мой тест робота как игра в контру с читами - если голову не включать то никакой робот тебе не поможет ...

                                                                                                                                                                             я так думаю ...

Каждый день меня обвиняют в читерстве, сегодня вышла полная обнова, и читы во всех легли, но у меня как было 1 место, так и осталось, и сегодня кричат что Я с читаком и кикают)

Игрушка Point Blank, каждый день играю перед сном)

Вот бы рынок так рубить, как игрушку =)

 
Vitaly Muzichenko:

Каждый день меня обвиняют в читерстве, сегодня вышла полная обнова, и читы во всех легли, но у меня как было 1 место, так и осталось, и сегодня кричат что Я с читаком и кикают)

Игрушка Point Blank, каждый день играю перед сном)

Вот бы рынок так рубить, как игрушку =)


ну я старый уже - реакция не та ... в игрушки уже не играю ...

а хороших игроков нигде не любят, мармок например ... (гуглить)

так же и на рынке ... наверное ... 

 

ну даже не знаю что сказать - везуха продолжается .... 

ё123

ё132

 

как я это вижу ... 


ё132

321ё


сегодня + 409 , объём 25.97 лота .... 


2ё31

 

ушёл спать при счёте  +468,09 / 32,37 в мою пользу .... 

до удвоения депо осталось 840 ... жаль , наверное до конца пятницы не успею ... 

ё312

 

Ну что господа селяне - тест считаю оконченым...

по результатам теста сделаны некоторые выводы а именно :

- не мешай работать роботу

- не торгуй после 22-00

всё дело в том что я (по жадности своей) решил ночью по торговать руками, ну чтобы "удвоить депозит до конца недели"...

я не соблюдал своих же правил - не соблюдал шаг лота, не соблюдал мани менеджмент, не дожидался сигнала, а ещё в кнопки не попадал

и наделал кучу ошибок - в 6 утра, когда я назакрывал +1000 у робота был -2700 после чего я уже плюнул и пошёл спать ....

проснулся в 10 - 00 и закрыл минус (хотя опять я явно поторопился и минус мог бы стать и плюсом) но это уже не важно,

главное ясно как белый день - система рабочая, надо кое что ещё подправить но это даже не алгоритм а так - графика ... 

думаю на этом наш урок по зарабатыванию денег селянами считаю оконченым...

я покидаю вашу четвёртую обитель и иду учить уроки - до встречи на пятёрочке...

ps кстати - я даже не слился я просто закрыл минус и если продолжить то робот 100% отобьётся (о чём это я, я же в прибыли)...

ё123

123ё


ДО ВСТРЕЧИ НА ПЯТЁРКЕ /// 


PS PS я остался доволен и системой реверсного мартина и сигнальной системой по стратегии пар союзников, 

считаю дальнейшую работу в этом направлении вполне перспективной - зуб даю ! .... 

 

думал уже не буду сюда писать но не могу не похвастать...

робот, не взирая на все мои старания,  сливаться и не собирается...

как я глупил, как я бокопорил, как безрассудно жал на кнопки и ...

и всё равно робот гребёт на верх ! 

просто пугающая устойчивость - аж страшно ...

за две недели объём сделок составил 535,05 лота !!!! - я просто клад для дц ...

ё123

1...357358359360361362363364365366367368369370371...507
Новый комментарий