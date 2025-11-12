учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 362
вот это я понимаю валюта волотируется - хапнул так хапнул + 775,65 сегодня
за неделю
по депо за неделю ... я доволен ....
Срочно снимай демо-деньги, чтобы отметить это стопариком демо-водки с хорошей демо-закуской.)
спасибо - поржал!!!!!
А что, уже где-то открыли демо-магазин?
кстати зря смеётесь - по принципу "деньги любят тишину" с реального счёта отчётов не будет ...
так что наслаждайтесь тем что есть ...
за день +910
да - франк интересный парень -
это как называется ?
почти 20 секунд так стоял ... кто то конкретно закрыл байки по франку - или слетели все стопы на селках ... веселуха ...
добрый вечер - селяне ...
ну денёк сегодня посный .... японец пер не по правилам и не дал толком торговать ...
но в нашем деле главное не слиться ... + 59 ... полёт нормальный ...
ну -слегка ручками по колдовал - немного приподнял ну и наверное хватит - пора на выходные
сегодня + 157
Может здесь проявите талант подъёма депозита)
Осталась самая малость - верификация