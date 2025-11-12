учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 362

вот это я понимаю валюта волотируется - хапнул так хапнул + 775,65  сегодня

ё123


за неделю

ё123 

 
 
elmucon:

 по депо за неделю ... я доволен .... 


Срочно снимай демо-деньги, чтобы отметить это стопариком демо-водки с хорошей демо-закуской.)
 
khorosh:
спасибо - поржал!!!!!

 
 
Vitaly Muzichenko:

А что, уже где-то открыли демо-магазин?


кстати зря смеётесь - по принципу "деньги  любят тишину" с реального счёта отчётов не будет ...

так что наслаждайтесь тем что есть ... 

за день +910

ё123

ё1123

 

да - франк интересный парень -

это как называется ?

123

321ё

почти 20 секунд так стоял ... кто то конкретно закрыл байки по франку - или слетели все стопы на селках ... веселуха ... 

 

добрый вечер  - селяне ... 

ну денёк сегодня  посный .... японец пер не по правилам и не дал толком торговать ...

но в нашем деле главное не слиться ... + 59 ... полёт нормальный ... 

ё12

 

ну -слегка ручками по колдовал - немного приподнял ну и наверное хватит - пора на выходные 

сегодня + 157 

ё123

 
elmucon:

Может здесь проявите талант подъёма депозита)

Осталась самая малость - верификация

