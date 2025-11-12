учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 368

Последнее время обстановка на рынке для усреднителей очень благоприятная. Для выхода в прибыль достаточно одного усредняющего ордера.

Сегодня сделал новый вариант. Использует МА и фракталы. Оптимизатор не использовался. Параметры выбраны при визуальном прогоне теста.

Тест с 01.09.2017 г.  GBPUSD M5. Прибыль не особо большая около 10%  в месяц, но и просадка тоже вполне приемлемая.

 
Vitaly Muzichenko, 2018.02.12 20:56

Работал у меня в 2014 году советник с ~80% убыточных сделок, зато остальные 20% давало прибыль около ~15% в месяц. Тогда были хорошие движения, не то что сейчас какие-то детские.

У меня вообще складывается впечатление, что пройдёт ещё пару месяцев, и можно смело ставить на счёт какой-то двухсторонний Илан и не парится что сольёт на тренде.


 
Приветствую, Виталий. Да, мысли совпали, только зачем ждать 2 месяца? Через 2 месяца рынок может измениться. Куй железо, пока горячо!)))

 
Приветствую, Виталий. Да, мысли совпали, только зачем ждать 2 месяца? Через 2 месяца рынок может измениться. Куй железо, пока горячо!)))

Добавил ещё в качестве фильтра RSI. Прибыль увеличилась, а просадка уменьшилась. Количество сделок естественно уменьшилось.


 

Ещё одна версия мартина без усредняющих ордеров. В рынке только один ордер. Открытие ордера и закрытие убыточного ордера производится  по сигналам. Закрытие прибыльного ордера производится либо по тейкпрофиту, либо по виртуальному тралу. После закрытия убыточного ордера следующий ордер открывается повышенным лотом. Если этот ордер закрывается в профит, следующий ордер открывается начальным лотом.

В этом варианте важно, чтобы в ТС редко встречалась ситуация, когда подряд следует 2 ордера закрытых в убыток. В этой ТС на тестированном интервале два последовательных убытка встречается лишь один раз(наблюдаем примерно в середине графика). Если в ТС часто встречаются по несколько убыточных ордеров подряд, то прикручивать к ней мартин не имеет смысла.

Тест EURUSD M5 с 01.09.2017 г.

Картинки из тестера! Кого ими удивишь? Полазил по маркету и нашел близкий по духу советник... Он в тестере за вторую неделю 2017 года из 5 долларов делал миллион.

Посмотрел, как он работает... Ну да, вот так и хотел. Сделал себе аналогичный. Он за неделю из 5 делает 7 миллионов. И график более гладкий


Теперь думаю - в маркет его или в КодеБазе?

 
Правда, сомневаюсь насчет стабильности. Со 2 по 9 января он из 5 долларов делает лишь 4 миллиона. Как это оценить?
Правда, сомневаюсь насчет стабильности. Со 2 по 9 января он из 5 долларов делает лишь 4 миллиона. Как это оценить?

Правда, сомневаюсь насчет стабильности. Со 2 по 9 января он из 5 долларов делает лишь 4 миллиона. Как это оценить?

Сомневаюсь, что он будет нормально работать на реале. Очень маленькие стоп и тейк. Скорей всего используются закономерности генерирования искусственных тиков. Нужно проверять на реальных тиках.

