Короче послал нафиг форексфою с его тупарылыми котировками и дырами между свечами...

перевёл робота на альпари и на 5 минутный график...

за сутки сделал 10%

тест продолжается ....

ах да - тестирую по двум валютам ... 

Вот здесь я нажал на кнопки раньше чем появился сигнал у робота

1111



вот здесь робот сработал сам

1111


вот здесь , где я нажал кнопки робот уже закрылся из за смены сигнала

22222


а здесь ещё стоит

232


а вот и закрылся ... 

334


НУ ПО ХОДУ НЕ ЗРЯ ЗАКРЫЛИСЬ /// 

111



P.S.  вы там на больших скринах не смотрите на то что робот  в минусе - это рабочий счёт для отладки ... эксперементальный на маленьких скринах .... 

 

 А ПОТОМ ОПЯТЬ ОТКРЫЛИСЬ /// 

FDS

 
а где то пост есть с описанием подхода (стратегии) - а то пол фильма просмотрел....

 
я Вам повторю - мне не трудно - 

когда то где то в интернете я скачал вот это - 

Для практической работы на форексе:

если курс AUDUSD растет, а USDCAD и USDJPY падают, то по валютным парам GBPUSD и EURUSD как минимум нельзя ставить на "sell" и как максимум нужно приготовиться открывать сделку на "buy".

если курсы AUDUSD и USDCAD стоят, а GBPUSD и EURUSD растут, значит этот рост непродолжительный и на очередном пике роста необходимо закрыть сделки на "buy" по GBPUSD и EURUSD, т.к. у них этот рост не начало краткосрочного тренда, а флейт. И согласно правилам работы на флейте на пике роста GBPUSD и EURUSD (фрактал вверх), можно открыть сделку в противоположную сторону (Stop-loss на 5-7 пунктов выше этого фрактала вверх + подтверждение, что AUDUSD начал падать, а USDCAD, USDCHF и USDJPY расти

идеальная ситуация для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD и взятие за торговую сессию не менее 40-50 пунктов по каждой из валютных пар союзников - пробитие уровней сопротивления (поддержки) всеми валютными парами, а именно AUDUSD в одну сторону, а USDCAD, USDCHF и USDJPY в противоположную.

все валютные пары движутся от уровня к уровню своего сопротивления или поддержки. Пробитие уровня сопротивление (а) приводит к движению к уровню сопротивления (б). Не пробитие уровня сопротивления (б) ведет к остановке и к откату валютной пары от уровня (б) к уровню (а).

пробитие после начала движения хотя бы двумя валютными парами вслед за первым своим уровнем еще и второго - признак того, что GBPUSD и EURUSD так же пробьют свои вторые уровни и устремятся от своего второго уровня к третьим уровням своего сопротивления или поддержки.

движение валютных пар на форексе не является синхронным и одновременным. Первыми начинают движение кто-то из трех следующих валютных пар: USDJPY, AUDUSD или USDCAD.

трейдеру остается время для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD (в одну сторону) и по USDCHF (в противоположную сторону), т.к. с момента старта USDJPY, AUDUSD и USDCAD проходит 5 и более минут ПЕРЕД стартом ваших основных рабочих пар – GBPUSD, EURUSD и USDCHF.



ну вот так как то .... 

 
Почему? На чем основано данное умозаключение?

 
потому что существуют крос пары ... 


Вы вот от сюда кино посмотрите  https://www.mql5.com/ru/forum/139975/page351#comment_5674944

 

кувырок (конечно можно было урвать на пике ... но интересно посмотреть как отработает )

ааыввы

 

кувырок проходит успешно - можно было опять закрыт но ... пускай сам разруливает ... 

аввы

 

ну короче закрылся робот по сигналу ... 

аввы


ыыыф

ААВ

