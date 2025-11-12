учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 356
Короче послал нафиг форексфою с его тупарылыми котировками и дырами между свечами...
перевёл робота на альпари и на 5 минутный график...
за сутки сделал 10%
тест продолжается ....
ах да - тестирую по двум валютам ...
Вот здесь я нажал на кнопки раньше чем появился сигнал у робота
вот здесь робот сработал сам
вот здесь , где я нажал кнопки робот уже закрылся из за смены сигнала
а здесь ещё стоит
а вот и закрылся ...
НУ ПО ХОДУ НЕ ЗРЯ ЗАКРЫЛИСЬ ///
P.S. вы там на больших скринах не смотрите на то что робот в минусе - это рабочий счёт для отладки ... эксперементальный на маленьких скринах ....
А ПОТОМ ОПЯТЬ ОТКРЫЛИСЬ ///
а где то пост есть с описанием подхода (стратегии) - а то пол фильма просмотрел....
я Вам повторю - мне не трудно -
когда то где то в интернете я скачал вот это -
Для практической работы на форексе:
если курс AUDUSD растет, а USDCAD и USDJPY падают, то по валютным парам GBPUSD и EURUSD как минимум нельзя ставить на "sell" и как максимум нужно приготовиться открывать сделку на "buy".
если курсы AUDUSD и USDCAD стоят, а GBPUSD и EURUSD растут, значит этот рост непродолжительный и на очередном пике роста необходимо закрыть сделки на "buy" по GBPUSD и EURUSD, т.к. у них этот рост не начало краткосрочного тренда, а флейт. И согласно правилам работы на флейте на пике роста GBPUSD и EURUSD (фрактал вверх), можно открыть сделку в противоположную сторону (Stop-loss на 5-7 пунктов выше этого фрактала вверх + подтверждение, что AUDUSD начал падать, а USDCAD, USDCHF и USDJPY расти
идеальная ситуация для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD и взятие за торговую сессию не менее 40-50 пунктов по каждой из валютных пар союзников - пробитие уровней сопротивления (поддержки) всеми валютными парами, а именно AUDUSD в одну сторону, а USDCAD, USDCHF и USDJPY в противоположную.
все валютные пары движутся от уровня к уровню своего сопротивления или поддержки. Пробитие уровня сопротивление (а) приводит к движению к уровню сопротивления (б). Не пробитие уровня сопротивления (б) ведет к остановке и к откату валютной пары от уровня (б) к уровню (а).
пробитие после начала движения хотя бы двумя валютными парами вслед за первым своим уровнем еще и второго - признак того, что GBPUSD и EURUSD так же пробьют свои вторые уровни и устремятся от своего второго уровня к третьим уровням своего сопротивления или поддержки.
движение валютных пар на форексе не является синхронным и одновременным. Первыми начинают движение кто-то из трех следующих валютных пар: USDJPY, AUDUSD или USDCAD.
трейдеру остается время для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD (в одну сторону) и по USDCHF (в противоположную сторону), т.к. с момента старта USDJPY, AUDUSD и USDCAD проходит 5 и более минут ПЕРЕД стартом ваших основных рабочих пар – GBPUSD, EURUSD и USDCHF.
ну вот так как то ....
если курс AUDUSD растет, а USDCAD и USDJPY падают, то по валютным парам GBPUSD и EURUSD как минимум нельзя ставить на "sell" и как максимум нужно приготовиться открывать сделку на "buy".
Почему? На чем основано данное умозаключение?
потому что существуют крос пары ...
Вы вот от сюда кино посмотрите https://www.mql5.com/ru/forum/139975/page351#comment_5674944
кувырок (конечно можно было урвать на пике ... но интересно посмотреть как отработает )
кувырок проходит успешно - можно было опять закрыт но ... пускай сам разруливает ...
ну короче закрылся робот по сигналу ...