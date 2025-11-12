учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 363

Evgeny Belyaev:

Молодчик. До конца недели продержишься?


ё123

 
Лет 5 назад скачал советник Стелз. На демо за 3 часа удвоил депозит. Поставил вечером на реал. К утру он слил депозит. На демо в плюсе, на реале - слив. Эту закономерность учтите в своей дальнейшей работе.

 
STARIJ:

спасибо - мы в курсе ...  тут вот какой пирикол - на демо зарабатывает а на тестере с теми же настройками за тот же периуд - сливает... что бы это значило ? .... 

 
тестер глючит (глюкос - сладкий)...  или, точнее, советник в тестере глючит. Работает со сбоями, ерундит, косячит, и т. д. А почему именно "глючит", т. е. глюк - непонятный заскок, сбой, с ним нужно разбираться, отчего и почему это происходит. После Демо на этом же периОде запустить тестер ... сравнить, проанализировать, исправить... В тестере MT4 тики генерируются довольно странным образом - вверх - вниз - вверх - вниз ...  Может быть, в этом дело, если советник работает по тикам... По тикам - это скальпер, а у Вас что?

 
STARIJ:

нет у меня не по тикам а по барам и ценам открытия ... я думаю тут дело в том что тестирую я по одной валюте а торгую по двум и в этих условиях цель достигается быстрее и на более "коротком" ходу .... а по одной валюте до цели гораздо дальше .... может это и даёт такие "сбои "....

 
elmucon:

надо протестировать (конечно же по очереди!) по обоим валютным парам и суммировать... у меня 8 инструментов

 
STARIJ:

не получится .... нужно на 5-ке делать тогда получится ... 

 

понедельник - полёт нормальный +355 (пока)

ё12

 

тест продолжается 

полёт нормальный 

ё123

ё1234

 
elmucon:

тест продолжается 

полёт нормальный 


На этой неделе, наверно, депозит удвоится?

