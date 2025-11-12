учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 360
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А у меня обычно в пунктах всегда, тогда получается, если больше лот, то и прибыль больше.
Вот такое условие для закрытия использую:
тест продолжается - правда выкинул из расклада фунт ...
видать из за пары евро фунт есть некоторый дисбаланс ухудшающий торговлю...
на двух валютах евро и франк торгует стабильно ... вроде ... ...
тест продолжается - правда выкинул из расклада фунт ...
видать из за пары евро фунт есть некоторый дисбаланс ухудшающий торговлю...
на двух валютах евро и фунт торгует стабильно ... вроде ... ...
Хорошая баблокосилка.)
посмотрим ... там смотрю опечаточка - торгую две валюты евро и франк
посмотрим ... там смотрю опечаточка - торгую две валюты евро и франк
Они почти идентичны, только в противофазе. Так что можно и на одной евре торговать. Если лот в 2 раза увеличить, то тоже самое и будет.
ну не скажите - длинна расколбаса бывает разная - вот пример ...
на одном одно колено на другом два ... так что лучше торговать по отдельности ...
ну не скажите - длинна расколбаса бывает разная - вот пример ...
на одном одно колено на другом два ... так что лучше торговать по отдельности ...
А австралийца и новозеландца, что нельзя, они как индикаторы используются?
да - только как индикаторы - я прогонял в тестах так - настраивал робота на еврик - потом с теме же настройками прогонял по всем валютам мажора ...
так вот только фунт и франк проходят по тесту с настройками еврика ... так что теория проверенна на тестах ...
на практике же лучшие результаты у пары евро франк (может это только в сегодняшний периуд рынка и завтра кто то попрёт против правил)...
кстати закрылся + 28,10 ....
и стразу открылся ...
так что выглядит это вот так ...
а можно и вот так руками торговать ///
робот ещё стоит ...
закрываю руками - притармаживаю ... на контрольном мониторе зреет смена сигнала ... не хочется терять прибыль ...
не притормозил ... - робот опять открылся в том же направлении ...