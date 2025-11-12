учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 360

khorosh:

А у меня обычно в пунктах всегда, тогда получается, если больше лот, то и прибыль больше.

Вот такое условие для закрытия использую:

а я вот такое ... 
//------- :цель 
   double _Lot = NormalizeDouble(AccountBalance()/1000000.0*Risk,LotDigits);
   ChekProfit  = NormalizeDouble(_Lot*Profit*100,2);
 

тест продолжается - правда выкинул из расклада фунт ...

видать из за пары евро фунт есть некоторый дисбаланс ухудшающий торговлю...

на двух валютах евро и франк торгует стабильно ... вроде ... ...

111

222

 
elmucon:

тест продолжается - правда выкинул из расклада фунт ...

видать из за пары евро фунт есть некоторый дисбаланс ухудшающий торговлю...

на двух валютах евро и фунт торгует стабильно ... вроде ... ...


Хорошая баблокосилка.)
 
khorosh:
Хорошая баблокосилка.)

посмотрим ... там смотрю опечаточка - торгую две валюты  евро и франк

 
elmucon:

посмотрим ... там смотрю опечаточка - торгую две валюты  евро и франк

Они почти идентичны, только в противофазе. Так что можно и на одной евре торговать. Если лот в 2 раза увеличить, то тоже самое и будет. 
 
khorosh:
Они почти идентичны, только в противофазе. Так что можно и на одной евре торговать. Если лот в 2 раза увеличить, то тоже самое и будет. 

ну не скажите - длинна расколбаса бывает разная - вот пример ... 

111


на одном одно колено на другом два ...  так что лучше торговать по отдельности ...

 
elmucon:

ну не скажите - длинна расколбаса бывает разная - вот пример ... 


на одном одно колено на другом два ...  так что лучше торговать по отдельности ...

А австралийца и новозеландца, что нельзя, они только как индикаторы используются?
 
khorosh:
А австралийца и новозеландца, что нельзя, они как индикаторы используются?

да - только как индикаторы - я прогонял в тестах так - настраивал робота на еврик - потом с теме же настройками прогонял по всем валютам мажора ...

так вот только фунт и франк проходят по тесту с настройками еврика ...   так что теория проверенна на тестах ... 

на практике же лучшие результаты у пары евро франк (может это только в сегодняшний периуд рынка и завтра кто то попрёт против правил)...

кстати закрылся  + 28,10 ....

111


и стразу открылся  ... 


111

 

так что выглядит это вот так ... 

111

 

а можно и вот так руками торговать /// 


222


3333


робот ещё стоит ... 


111


закрываю руками - притармаживаю ... на контрольном мониторе зреет смена сигнала ... не хочется терять прибыль ... 


111


не притормозил ...  - робот опять открылся в том же направлении ... 


111

