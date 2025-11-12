учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 367
Flood is your friend
а типа флуд мой друг - мимо........ ахаа хахахаааааа
---
С уважением, Роман
Гуд все. Еду в тернновый кусст
лечу но не еду
всем добра ...
решил попробовать - зарегал сигнал (см в профиле)...
будет работать только робот по трём парам EURUSD GBPUSD USDCHF
я его сделал мультивалютным - теперь не надо ставить кучу роботов на кучу графиков...
так же нет функции OnTick - работает на OnTimer по секундно ...
настройки всё так же на глазок - машка ну так 20 - 25, следующий лот по мартину где-то 1,5 - 1,8, кувырок 2,5 - 2,8
шаг ордеров у меня стоит 5 - но это мало играет роль так как открытие по барам а за один бар цена улетает гораздо дальше (или не улетает) ...
ну короче посмотрим ... присоединяйтесь ...
я тут уже сутки сигналю а никого нет ... спешите урвать пока бесплатно ....
спасибо за то , что делитесь ))) мартышка не внушает доверия
спасибо за то , что делитесь ))) мартышка не внушает доверия
да не за что...
согласен - мартышки не для слабаков )))
а я проверил - подписал на сигналы другой счёт ... вот результата -
а вот источник сигнала
а вот его результата
это с понедельника ...
ПЕРЕДАТЧИК
ПРИЁМНИК
БИП-БИП-БИИИИП
на сегодня всё - спать ....