Vitaly Muzichenko:

Flood is your friend


а типа флуд мой друг - мимо........ ахаа хахахаааааа

С уважением, Роман

 

Гуд все. Еду  в тернновый кусст 

 

лечу но не еду

 

всем добра ...

решил попробовать - зарегал сигнал (см в профиле)...

будет работать только робот по трём парам EURUSD GBPUSD USDCHF

я его сделал мультивалютным - теперь не надо ставить кучу роботов на кучу графиков...

так же нет функции OnTick - работает на OnTimer по секундно ... 

настройки всё так же на глазок - машка ну так 20 - 25, следующий лот по мартину где-то 1,5 - 1,8, кувырок  2,5 - 2,8

шаг ордеров у меня стоит 5 - но это мало играет роль так как открытие по барам а за один бар цена улетает гораздо дальше (или не улетает) ...

ну короче посмотрим ... присоединяйтесь ... 

я тут уже сутки сигналю а никого нет ... спешите урвать пока бесплатно .... 

спасибо за то , что делитесь ))) мартышка не внушает доверия

 
KONDOR:

спасибо за то , что делитесь ))) мартышка не внушает доверия


да не за что...

согласен - мартышки не для слабаков )))

а я проверил - подписал на сигналы другой счёт ... вот результата - 

а вот источник сигнала


treee


а вот его результата 


reeew


это с понедельника ... 

 

                                                                       

                                                                     ПЕРЕДАТЧИК


Ё12


                                                                      ПРИЁМНИК


Ё21


                                                                  БИП-БИП-БИИИИП


Ё32

 

на сегодня всё - спать .... 

