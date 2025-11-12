учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 438

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

сечошь - исчез Актер, стейт он хотел увидеть, а может быть и сколько там...

хз чо за личность.

стейт ищет небось, нету конечно стейта на форуме.

Я здесь, если что, всегда зови, готов оказать первую помощь, на то он и госпиталь.

 
Maxim Kuznetsov:

Экстремум "фрактала" вверх  - максимальная цена по которой бултыхался Bid стакана за последние 5 баров. Гипотетично выше него копятся нереализованные лимитки и вообще "у кого-нить нервы не выдержат". Вниз соответсвенно наоборот

Имеет физический смысл на старших таймфреймах (H4 D1) и на совсем M1, но по разным причинам.

Вообще стоит ещё смотреть "антифрактал" - насколько прогибали high/low.

И соотносить с реалиями, чтобы случайно не начать торговать график.

Вообще да, хотя там копятся и стоп-ордера на пробой в равной мере.

 
Лекарь Центозависимых:

Вообще да, хотя там копятся и стоп-ордера на пробой в равной мере.

стоп ордеров нету, это фантазия, как снежный человек.

ваш/мой стоп - это лимитка DC, причём внутри себя

Общие принципы - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Общие принципы - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Перед тем как приступить к изучению торговых функций платформы, необходимо создать четкое представление об основных терминах: ордер, сделка и позиция. — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент. Различают два основных типа ордеров: рыночный и отложенный. Помимо них существуют специальные ордера Тейк Профит и...
 

Смотрите, (вообще я не доктор, но готов посмотреть)) если кто-то готов конструктивно говорить по стратегиям, я ведь готов обсуждать (чтобы на самом деле общение не было в стиле "сам дурак"). Гарантирую разбить в хлам ваше представление о прибыльности любой формализуемой или неформализуемой идеи за 5 мин.

 
Лекарь Центозависимых:

Вообще да, хотя там копятся и стоп-ордера на пробой в равной мере.

прилив, отлив...

зачем вам это?

итак все понятно, тем более на бирже с клирингом

здесь только слепой разводилова не заметит (ева в тот день падала):

Асуленко сразу забил на торговлю, когда я ему эту картинку разжевал

даже с форума выписался на вечно

:)

другой вопрос - как встать на сторону юриков являясь при этом обычным трейдуном, ведь иначе обречен на слив?

еще раз - модель нужна чтобы разобраться - почему так получилось
 
Renat Akhtyamov:

прилив, отлив...

зачем вам это?

итак все понятно, тем более на бирже с клирингом

здесь только слепой разводилова не заметит (ева в тот день падала):

Асуленко сразу забил на торговлю, когда я ему эту картинку разжевал

даже с форума выписался на вечно

:)

другой вопрос - как встать на сторону юриков?

Зачем тебе это? И что не так с таблицей? Вроде и так ясно, что юриков всегда меньше, а контрактов у них больше (на единицу).

 
Renat Akhtyamov:

прилив, отлив...

зачем вам это?

итак все понятно, тем более на бирже с клирингом

здесь только слепой разводилова не заметит (ева в тот день падала):

Асуленко сразу забил на торговлю, когда я ему эту картинку разжевал

даже с форума выписался на вечно

:)

Помниться, что Асуленко своим путём пришёл "в актёрский тупик".

иными путями там-же А_К и автомат, но это не значит что им втёрто про фьючи ЦМЕ

 
Лекарь Центозависимых:

А че ты не олигарх тогда, родной. Запущено, ты прав, лечиться лучше начинать на ранней стадии. Но все еще поправимо.

ухты... пальцы гнёшь? ну давай давай... пи.. стейтами хочешь померяться? :))))

зы - я то могу тебе показать и 10.000% за 1 месяц и 30.000% за полгода - да и последние 1000% за день (2000% в неделю)  - а что ты из себя представляешь? а - ущерьный ты наш... обоснуй своё неубожество каким нибудь результатом? :))))

 
Maxim Kuznetsov:

Помниться, что Асуленко своим путём пришёл "в актёрский тупик".

иными путями там-же А_К и автомат, но это не значит что им втёрто про фьючи ЦМЕ

нет, я ему в личке разжевал чо на этой картинке

а теперь поясняю и для Актера в том числе

на кртинке есть и длинные и короткие позиции

ева падала

толпа трейдунов встает против тренда

сразу скажу, это её обычное поведение

юрики по тренду и плюсом они жрут спред

СМЕ сюда не приплетаем, она для другого. Повторяться не буду.
 

нее - чёто както сбили зачётку...

или 1 раз в неделю результат набрал - а потом уже приросты к общей сумме идут?


ведь ещё пару дней назад такое показывало


1...431432433434435436437438439440441442443444445...507
Новый комментарий