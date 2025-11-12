учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 438
сечошь - исчез Актер, стейт он хотел увидеть, а может быть и сколько там...
хз чо за личность.
стейт ищет небось, нету конечно стейта на форуме.
Я здесь, если что, всегда зови, готов оказать первую помощь, на то он и госпиталь.
Экстремум "фрактала" вверх - максимальная цена по которой бултыхался Bid стакана за последние 5 баров. Гипотетично выше него копятся нереализованные лимитки и вообще "у кого-нить нервы не выдержат". Вниз соответсвенно наоборот
Имеет физический смысл на старших таймфреймах (H4 D1) и на совсем M1, но по разным причинам.
Вообще стоит ещё смотреть "антифрактал" - насколько прогибали high/low.
И соотносить с реалиями, чтобы случайно не начать торговать график.
Вообще да, хотя там копятся и стоп-ордера на пробой в равной мере.
стоп ордеров нету, это фантазия, как снежный человек.
ваш/мой стоп - это лимитка DC, причём внутри себя
Смотрите, (вообще я не доктор, но готов посмотреть)) если кто-то готов конструктивно говорить по стратегиям, я ведь готов обсуждать (чтобы на самом деле общение не было в стиле "сам дурак"). Гарантирую разбить в хлам ваше представление о прибыльности любой формализуемой или неформализуемой идеи за 5 мин.
прилив, отлив...
зачем вам это?
итак все понятно, тем более на бирже с клирингом
здесь только слепой разводилова не заметит (ева в тот день падала):
Асуленко сразу забил на торговлю, когда я ему эту картинку разжевал
даже с форума выписался на вечно
:)
другой вопрос - как встать на сторону юриков являясь при этом обычным трейдуном, ведь иначе обречен на слив?еще раз - модель нужна чтобы разобраться - почему так получилось
другой вопрос - как встать на сторону юриков?
Зачем тебе это? И что не так с таблицей? Вроде и так ясно, что юриков всегда меньше, а контрактов у них больше (на единицу).
Помниться, что Асуленко своим путём пришёл "в актёрский тупик".
иными путями там-же А_К и автомат, но это не значит что им втёрто про фьючи ЦМЕ
А че ты не олигарх тогда, родной. Запущено, ты прав, лечиться лучше начинать на ранней стадии. Но все еще поправимо.
ухты... пальцы гнёшь? ну давай давай... пи.. стейтами хочешь померяться? :))))
зы - я то могу тебе показать и 10.000% за 1 месяц и 30.000% за полгода - да и последние 1000% за день (2000% в неделю) - а что ты из себя представляешь? а - ущерьный ты наш... обоснуй своё неубожество каким нибудь результатом? :))))
Помниться, что Асуленко своим путём пришёл "в актёрский тупик".
иными путями там-же А_К и автомат, но это не значит что им втёрто про фьючи ЦМЕ
нет, я ему в личке разжевал чо на этой картинке
а теперь поясняю и для Актера в том числе
на кртинке есть и длинные и короткие позиции
ева падала
толпа трейдунов встает против тренда
сразу скажу, это её обычное поведение
юрики по тренду и плюсом они жрут спредСМЕ сюда не приплетаем, она для другого. Повторяться не буду.
нее - чёто както сбили зачётку...
или 1 раз в неделю результат набрал - а потом уже приросты к общей сумме идут?
ведь ещё пару дней назад такое показывало