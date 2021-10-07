Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 326

С ДНЁМ ПОБЕДЫ !


 

С Победой! 

Я дочери рассказал про дедов своих, она не поверила на слово, заказала архивные справки в Подольске. 

Теперь внучка пишет сочинения про войну по этим справкам. Шварцнегер курит. 

Алексей Тарабанов:

С Победой! 

С ПОБЕДОЙ !

 

мдааа.... ну и накуролесил я однако.... по-праздничному....
хотя, в какой-то момент 10-кратный рубеж был уже преодолён ;)
ну да ладно ....

текущий эксперимент заканчиваю с таким результатом:

 

Старт:  депозит = 10 $
Финиш:      кэш = 35 $

кэш/депозит = 3,5

результат 
прирост = 250% за 1 месяц и 10 дней.

Нельзя сказать, что это очень плохой результат.   Или всё же хороший, хотя и должен быть лучше.
Но поставленная цель не достигнута. Пока не достигнута.

==================================================================


С понедельника запущу новый эксперимент,    на свежую голову.

Задача трактору :  1000-кратный рост к Новому Году.
Срок эксперимента соответственно уменьшается до 7 с половиной месяцев, а задача неизменна: из 10$ надо сделать 10000$
Трактористу надо исправлять свои ошибки.
Под эту обновлённую задачу надо модифицировать правила оптимального вывода кэша. Распишу план работ более подробно. 


Открытие и пополнение счёта будет произведено 13 мая 2018 года (воскресенье).
Старт эксперимента 14 мая 2018 года (понедельник).
Срок проведения эксперимента - до конца 2018 года, = 33 недели = 231 день.

Плановая скорость роста соответствует 1000-кратному росту за 231 день. Это нижняя граница допустимой скорости роста.

Используя имеющиеся данные, ориентировочно можно принять верхнюю границу скорости роста, соответствующую 10-кратному росту за 40 дней.

Это позволяет построить сектор, в котором должно происходить рабочее результирующее движение.

Досрочное выполнение поставленной задачи только приветствуется.

Дополнительная задача :  наличие только положительных сделок и отсутствие отрицательных сделок -- это необязательно, но очень желательно.
Рубежи на пути движения к цели 


 

Сектор, в котором должен располагаться путь движения к цели.   Можно выше.   Ниже нельзя.


 

Что можно сказать по этому поводу.

При таких высоких рисках ТС должна обладать ювелирно выверенными входами  и соответственно своевременными выходами.

По картинкам вашей ТС, если это и есть ваш вариант ТС, это сделать практически не возможно. 

Придется понаблюдать за работай над ошибками.

Uladzimir Izerski:

1. Всё верно, и входы и выходы должны быть чёткими, безошибочными, однозначными, строгими, детерминированными, а не размазанными по "вероятностям".

2. В ТС присутствуют внутренние элементы, которые отобразить на картинках не только "практически невозможно", но и нецелесообразно.

3. Работаем.

