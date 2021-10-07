Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 326
С ДНЁМ ПОБЕДЫ !
.
.
С Победой!
Я дочери рассказал про дедов своих, она не поверила на слово, заказала архивные справки в Подольске.
Теперь внучка пишет сочинения про войну по этим справкам. Шварцнегер курит.
С Победой!
С ПОБЕДОЙ !
.
.
текущий эксперимент заканчиваю с таким результатом:
.
.
Что можно сказать по этому поводу.
При таких высоких рисках ТС должна обладать ювелирно выверенными входами и соответственно своевременными выходами.
По картинкам вашей ТС, если это и есть ваш вариант ТС, это сделать практически не возможно.
Придется понаблюдать за работай над ошибками.
1. Всё верно, и входы и выходы должны быть чёткими, безошибочными, однозначными, строгими, детерминированными, а не размазанными по "вероятностям".
2. В ТС присутствуют внутренние элементы, которые отобразить на картинках не только "практически невозможно", но и нецелесообразно.
3. Работаем.