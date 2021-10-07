Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 328
Мне безразлично, что вы называете правильным пониманием.
Зачем же так?
Только спросил )
Никаких правильных понятий не толковал.
Тогда не могу понять смысл ваших опусов.
Откуда эта цитата? Чьё это высказывание?
Вам, как физику, такая постановка вопроса не режет слух?
Это мое высказывание, может я что-то не так выразил.Просто об использовании странных аттракторов для моделирования каких-то ценовых закономерностей я давно слышал, еще лет 20 назад. Мне интересно, как это направление продвинулось.
Прикольная система
Лучше вывести в кэш чем слить всё
Норм
В действительности эффективность ТС измеряется выведенным кэшем, а не болтающимися балансом в купе с эквити.
Полезно понимать, что такое 20% годовых, и каким должен быть депозит, чтобы жить с этих 20-ти процентов.
Если предположить, что на год надо иметь 100000$, то есть на месяц надо 100000/12 = 8333$, то необходимо иметь депозит 500000$ (полмиллиона), чтобы обеспечить годовые потребности
.Легко посчитаете на любые заданные числа.
О, это уже ближе к теме.
Значит вы зарабатываете не менее 8000$ в месяц, и для вас 10$ на депозит это просто поиграться? Заранее зная что всё сольете.
А если у вас (вдруг появятся 500000$) куда вы их вложите? Надо быть готовым.
Или вы хотите сказать что периодически пополняя депозит на 10$ зарабатываете 8000$ в месяц?
Вы живёте с 20% годовых?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рынок -- управляемая динамическая система.
Aleksey Ivanov, 2018.05.12 18:06
Скажите пожалуйста: "Вы действительно в своей торговой системе используете алгоритмы, описывающие странные аттракторы?"
Ваш вопрос подразумевает, будто я где-то говорил о том, что я "в своей торговой системе использую алгоритмы, описывающие странные аттракторы", но вы сомневаетесь, и решили уточнить, "действительно" ли это так. С чего вы это взяли?
Любой ценовой график, любого инструмента (форекс, фьючерсы, акции, металлы, зерновые, нефть, индексы, бонды и прочее-прочее) имеет динамику странного аттрактора. Я изучал эту тему, знаю о чём говорю. Проводя анализ динамики инструмента, можно выявить много полезной информации. Странные аттракторы богаты информацией.
Но "использовать в ТС алгоритмы, описывающие странные аттракторы" -- это нонсенс, примерно как корове прикручивать седло.
Эти ваши следственные изыски совершенно не в тему.
Для успокоения вашей разбушевавшейся фантазии даю пересчёт на более спокойные числа:
.
Тогда ответьте прямо на вопрос по теме:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рынок -- управляемая динамическая система.
Sergey Chalyshev, 2018.05.12 16:11
В вашей системе, я так понял, слив неизбежен. Всё дело в том когда он наступит.
Можно ли в вашей системе избежать слива, уменьшив цели?
Уже две страницы вы юлите и не можете ответить на простой вопрос.
Вы же наверное сами себе цели ставите, (нет не наверное, а ставите конкретные цели) и также уклончиво сами себе отвечаете?
Любой ценовой график, любого инструмента (форекс, фьючерсы, акции, металлы, зерновые, нефть, индексы, бонды и прочее-прочее) имеет динамику странного аттрактора. Я изучал эту тему, знаю о чём говорю. Проводя анализ динамики инструмента, можно выявить много полезной информации. Странные аттракторы богаты информацией.
Но "использовать в ТС алгоритмы, описывающие странные аттракторы" -- это нонсенс, примерно как корове прикручивать седло.
Странный аттрактор описывается определенной математикой, стало быть, чтобы предсказать поведение перечисленных Вами инструментов, нужно использовать эту математику, выразить ее в алгоритмах и соответствующих кодах. Это я и имел ввиду. Что не так? Какой тут нонсенс?
Спасибо!
Но у меня нет фантазий, чисто практический интерес.
И что это вы насчитали? Система способна и ли нет, можно с пояснениями?p.s. можете посчитать с реинвестированием?