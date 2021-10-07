Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 328

Олег avtomat:

Мне безразлично, что вы называете правильным пониманием.

Зачем же так? 

Только спросил )

Никаких правильных понятий не толковал.

Тогда не могу понять смысл ваших опусов.

 
Олег avtomat:

Откуда эта цитата? Чьё это высказывание? 

Вам, как физику, такая постановка вопроса не режет слух?

Это мое высказывание, может я что-то не так выразил. 

Просто об использовании  странных аттракторов для моделирования  каких-то  ценовых  закономерностей я давно слышал, еще лет 20 назад. Мне интересно, как это направление продвинулось.  
Renat Akhtyamov:

Прикольная система

Лучше вывести в кэш чем слить всё

Норм

В действительности эффективность ТС измеряется выведенным кэшем, а не болтающимися балансом в купе с эквити.

 
Олег avtomat:

Полезно понимать, что такое 20% годовых, и каким должен быть депозит, чтобы жить с этих 20-ти процентов.

Если предположить, что на год надо иметь 100000$, то есть на месяц надо 100000/12 = 8333$, то необходимо иметь депозит 500000$ (полмиллиона), чтобы обеспечить годовые потребности


 

Легко посчитаете на любые заданные числа.

О, это уже ближе к теме.

Значит вы зарабатываете не менее 8000$ в месяц, и для вас 10$ на депозит это просто поиграться? Заранее зная что всё сольете.

А если у вас (вдруг появятся 500000$) куда вы их вложите? Надо быть готовым.

Или вы хотите сказать что периодически пополняя депозит на 10$ зарабатываете 8000$ в месяц?

Sergey Chalyshev:

Зачем же так? 

Только спросил )

Никаких правильных понятий не толковал.

Тогда не могу понять смысл ваших опусов.

Вы живёте с 20% годовых?

Aleksey Ivanov:

Это мое высказывание, может я что-то не так выразил. 

Просто об использовании  странных аттракторов для моделирования  каких-то  ценовых  закономерностей я давно слышал, еще лет 20 назад. Мне интересно, как это направление продвинулось.  

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Рынок -- управляемая динамическая система.

Aleksey Ivanov, 2018.05.12 18:06

Скажите пожалуйста: "Вы  действительно в своей торговой системе используете алгоритмы, описывающие  странные аттракторы?"   


Ваш вопрос подразумевает, будто я где-то говорил о том, что я "в своей торговой системе использую алгоритмы, описывающие  странные аттракторы", но вы сомневаетесь, и решили уточнить, "действительно" ли это так. С чего вы это взяли?

Любой ценовой график, любого инструмента (форекс, фьючерсы, акции, металлы, зерновые, нефть, индексы, бонды и прочее-прочее) имеет динамику странного аттрактора. Я изучал эту тему, знаю о чём говорю. Проводя анализ динамики инструмента, можно выявить много полезной информации. Странные аттракторы богаты информацией.

Но "использовать в ТС алгоритмы, описывающие странные аттракторы" -- это нонсенс, примерно как корове прикручивать седло.

Sergey Chalyshev:

О, это уже ближе к теме.

Значит вы зарабатываете не менее 8000$ в месяц, и для вас 10$ на депозит это просто поиграться? Заранее зная что всё сольете.

А если у вас (вдруг появятся 500000$) куда вы их вложите? Надо быть готовым.

Или вы хотите сказать что периодически пополняя депозит на 10$ зарабатываете 8000$ в месяц?

Эти ваши следственные изыски совершенно не в тему.


Для успокоения вашей разбушевавшейся фантазии даю пересчёт на более спокойные числа:

 

Олег avtomat:

Эти ваши следственные изыски совершенно не в тему.

Тогда ответьте прямо на вопрос по теме:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Рынок -- управляемая динамическая система.

Sergey Chalyshev, 2018.05.12 16:11

В вашей системе, я так понял, слив неизбежен. Всё дело в том когда он наступит.

Можно ли в вашей системе избежать слива, уменьшив цели?


Уже две страницы вы юлите и не можете ответить на простой вопрос. 

Вы же наверное сами себе цели ставите, (нет не наверное, а ставите конкретные цели) и также уклончиво сами себе отвечаете?

 
Олег avtomat:


Любой ценовой график, любого инструмента (форекс, фьючерсы, акции, металлы, зерновые, нефть, индексы, бонды и прочее-прочее) имеет динамику странного аттрактора. Я изучал эту тему, знаю о чём говорю. Проводя анализ динамики инструмента, можно выявить много полезной информации. Странные аттракторы богаты информацией.

Но "использовать в ТС алгоритмы, описывающие странные аттракторы" -- это нонсенс, примерно как корове прикручивать седло.

Странный аттрактор описывается  определенной математикой, стало быть, чтобы предсказать поведение перечисленных Вами инструментов, нужно использовать  эту математику, выразить ее в алгоритмах и соответствующих кодах. Это я и имел ввиду. Что не так? Какой тут нонсенс?  

 
Олег avtomat:

Эти ваши следственные изыски совершенно не в тему.


Для успокоения вашей разбушевавшейся фантазии даю пересчёт на более спокойные числа:

 

Спасибо!

Но у меня нет фантазий, чисто практический интерес.

И что это вы насчитали? Система способна и ли нет, можно с пояснениями?

p.s. можете посчитать с реинвестированием?
