Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 442

Новый комментарий
[Удален]  

 

.

[Удален]  

   .      

.

 
Все это я уже делал  по-молодости и по-неопытности лет десять назад. В этом пруду, над которым ты напустил тумана, рыбы нет.
[Удален]  
Nikolai Semko:
Все это я уже делал  по-молодости и по-неопытности лет десять назад. В этом пруду, над которым ты напустил тумана, рыбы нет.

Иди уже отсюда... "умник", блин... ты даже не понимаешь, о чём речь, не то чтобы делать... всё это для тебя туман, и ничего более...

 
Nikolai Semko:
Все это я уже делал  по-молодости и по-неопытности лет десять назад. В этом пруду, над которым ты напустил тумана, рыбы нет.

Если 10 трейдерам дать одну и ту же прибыльную ТС, то вполне может быть ситуация, что пятеро будут в прибыли, а пятеро в убытке. Никогда не говори никогда, а вдруг вы не учли какой-то нюанс, который учтут другие исследователи треугольника и получат положительный результат. Сколько было таких случаев в науке и технике. Да вот недавний пример. Создание гиперзвуковых управляемых маневрирующих блоков и ракет. Американцы проводили опыты, но неудачно и забросили это дело, решив, что это невозможно, а в России верили, что это можно сделать и добились успеха.

 
khorosh:

Если 10 трейдерам дать одну и ту же прибыльную ТС, то вполне может быть ситуация, что пятеро будут в прибыли, а пятеро в убытке. Никогда не говори никогда, а вдруг вы не учли какой-то нюанс, который учтут другие исследователи треугольника и получат положительный результат. Сколько было таких случаев в науке и технике. Да вот недавний пример. Создание гиперзвуковых управляемых маневрирующих блоков и ракет. Американцы проводили опыты, но неудачно и забросили это дело, решив, что это невозможно, а в России верили, что это можно сделать и добились успеха.

желаю вам успехов :))

но рыбы там, действительно, нет. Наивно полагать, что здесь можно поймать какое-либо запаздывание или инерционность

Просто чтобы это доказать, мне нужно много писать и кодить. У Юсуфа меня развели. Больше не буду на это вестись. В конце концов, неправильно лишать людей права набивать свои шишки. 

 
Олег avtomat:

Иди уже отсюда... "умник", блин... ты даже не понимаешь, о чём речь, не то чтобы делать... всё это для тебя туман, и ничего более...

ну тогда успехов 

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Очень сильно похоже на график индексов выбранных валют. Верно?

Олег avtomat:

Нет, если вспомнить о том, в каком виде представлены индексы валют.

Эти отличия хорошо видны на парах с JPY.

Это именно сепаратор, дающий разделение движений в замкнутом треугольнике.


 

.

Хорошо видно, что максимальной силой в этом треугольнике обладает движение EURJPY вниз, при этом компонента EUR вниз, а компонента JPY вверх.

 
Олег avtomat:

Эти отличия хорошо видны на парах с JPY.

Это именно сепаратор, дающий разделение движений в замкнутом треугольнике.

Хорошо видно, что максимальной силой в этом треугольнике обладает движение EURJPY вниз, при этом компонента EUR вниз, а компонента JPY вверх.

Да, отличия от индексов видны.

 
Олег avtomat:

Эти отличия хорошо видны на парах с JPY.

Это именно сепаратор, дающий разделение движений в замкнутом треугольнике.


 

.

Хорошо видно, что максимальной силой в этом треугольнике обладает движение EURJPY вниз, при этом компонента EUR вниз, а компонента JPY вверх.

Не максимальной силой - а максимальным падением. 

В чём сила?

1...435436437438439440441442443444445446447448449...551
Новый комментарий