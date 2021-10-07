Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 442
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
.
.
.
Все это я уже делал по-молодости и по-неопытности лет десять назад. В этом пруду, над которым ты напустил тумана, рыбы нет.
Иди уже отсюда... "умник", блин... ты даже не понимаешь, о чём речь, не то чтобы делать... всё это для тебя туман, и ничего более...
Все это я уже делал по-молодости и по-неопытности лет десять назад. В этом пруду, над которым ты напустил тумана, рыбы нет.
Если 10 трейдерам дать одну и ту же прибыльную ТС, то вполне может быть ситуация, что пятеро будут в прибыли, а пятеро в убытке. Никогда не говори никогда, а вдруг вы не учли какой-то нюанс, который учтут другие исследователи треугольника и получат положительный результат. Сколько было таких случаев в науке и технике. Да вот недавний пример. Создание гиперзвуковых управляемых маневрирующих блоков и ракет. Американцы проводили опыты, но неудачно и забросили это дело, решив, что это невозможно, а в России верили, что это можно сделать и добились успеха.
Если 10 трейдерам дать одну и ту же прибыльную ТС, то вполне может быть ситуация, что пятеро будут в прибыли, а пятеро в убытке. Никогда не говори никогда, а вдруг вы не учли какой-то нюанс, который учтут другие исследователи треугольника и получат положительный результат. Сколько было таких случаев в науке и технике. Да вот недавний пример. Создание гиперзвуковых управляемых маневрирующих блоков и ракет. Американцы проводили опыты, но неудачно и забросили это дело, решив, что это невозможно, а в России верили, что это можно сделать и добились успеха.
желаю вам успехов :))
но рыбы там, действительно, нет. Наивно полагать, что здесь можно поймать какое-либо запаздывание или инерционность.
Просто чтобы это доказать, мне нужно много писать и кодить. У Юсуфа меня развели. Больше не буду на это вестись. В конце концов, неправильно лишать людей права набивать свои шишки.
Иди уже отсюда... "умник", блин... ты даже не понимаешь, о чём речь, не то чтобы делать... всё это для тебя туман, и ничего более...
ну тогда успехов
Очень сильно похоже на график индексов выбранных валют. Верно?
Нет, если вспомнить о том, в каком виде представлены индексы валют.
Эти отличия хорошо видны на парах с JPY.
Это именно сепаратор, дающий разделение движений в замкнутом треугольнике.
.
Хорошо видно, что максимальной силой в этом треугольнике обладает движение EURJPY вниз, при этом компонента EUR вниз, а компонента JPY вверх.
Эти отличия хорошо видны на парах с JPY.
Это именно сепаратор, дающий разделение движений в замкнутом треугольнике.
Хорошо видно, что максимальной силой в этом треугольнике обладает движение EURJPY вниз, при этом компонента EUR вниз, а компонента JPY вверх.
Да, отличия от индексов видны.
Эти отличия хорошо видны на парах с JPY.
Это именно сепаратор, дающий разделение движений в замкнутом треугольнике.
.
Хорошо видно, что максимальной силой в этом треугольнике обладает движение EURJPY вниз, при этом компонента EUR вниз, а компонента JPY вверх.
Не максимальной силой - а максимальным падением.
В чём сила?