Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 331

Новый комментарий
[Удален]  

Трактор на старте.


 

.

 
Олег avtomat:

Трактор на старте.


 

.

Хотелось бы задать важный вопрос. Что вы хотите обсудить создав ветку и в данный момент загрузив очередной трактор?

Мне например интересно учиться на чужих ошибках и поэтому с интересом слежу за этой веткой. Кое какие цифИры имеются. Поддерживаю что бы не умерла ветка.

А ваша тот цель в чём заключается?

[Удален]  
Это прежде всего, конечно же, исследовательский интерес. Кому это знакомо, тот поймёт. И, возможно, таким людям моя работа будет полезна (в той или иной мере). Ну а кто не знает, что это такое, тому и объяснять бессмысленно.

Что же касается ошибки, допущенной мною, так она, в данном случае, не в самой ТС, не в модели, на которой основана ТС, а в лишних рюмках водки, принятых мною за праздничным столом. 

Но ошибки свои надо исправлять, и именно этим я и занимаюсь.

А выпустил я в поле новый трактор, чтобы продолжить прерванную исследовательскую работу.

Вот и вся "важность"...

 
Олег avtomat:
Это прежде всего, конечно же, исследовательский интерес. Кому это знакомо, тот поймёт. И, возможно, таким людям моя работа будет полезна (в той или иной мере). Ну а кто не знает, что это такое, тому и объяснять бессмысленно.

Что же касается ошибки, допущенной мною, так она, в данном случае, не в самой ТС, не в модели, на которой основана ТС, а в лишних рюмках водки, принятых мною за праздничным столом. 

Но ошибки свои надо исправлять, и именно этим я и занимаюсь.

А выпустил я в поле новый трактор, чтобы продолжить прерванную исследовательскую работу.

Вот и вся "важность"...

Всё. По коням.))

Спишем кривые ручки на кривые глазки. Бывает.

 
Олег avtomat:

Кривизну свою признал, сам и без чьих-либо понуканий.    А вот к пророкам моё отношение, как к разновидности "опиума для народа".   Хотя для молодых "пророков" это вряд ли будет понятно.

Олег, главное спокойствие.

Кэш растет и перепрыгнул начальный депозит

Все норм. Так держать!
[Удален]  

Эксперимент закончился, не успев начаться.

 

.

Начальные данные сбиты. Достоверность результатов эксперимента изначально поставится под вопрос.

Поэтому:

Для чистоты эксперимента будет открыт новый счёт.

 
Олег avtomat:

Эксперимент закончился, не успев начаться.

.

Начальные данные сбиты. Достоверность результатов эксперимента изначально поставится под вопрос.

Поэтому:

Для чистоты эксперимента будет открыт новый счёт.

опять бухнул что ли?

в маткаде можно закодить вероятность неудачи эксперемента вследствии события "бухнул"? - не сомневаюсь, маткад может всё. вопрос в другом, будет ли это соответсвовать действительности, вот в чем вопрос.

гзв... знаю знаю... не опять а снова.
[Удален]  

Trend UP


 

.

Цена буквально наматывается на линию тренда.

.

Модель:   

Цена = сигнал + шум

Линия тренда, на которую производится намотка -- это сигнал со своей динамикой.

Тремор цены вокруг линии тренда -- это шум, имеющий свою динамику.

Условия, Решения, Действия:

Синфазное движение сигнала и шума -- триггер Open BUY.

Противофазное движение сигнала и шума -- триггер Close BUY.

.

Построив аттрактор этого движения, увидим то притягивающее множество, к которому стремится цена в текущий момент времени. 

Аттрактор этот будет (по существующей терминологии) странным.

[Удален]  
Олег avtomat:

Trend UP


 

.

Цена буквально наматывается на линию тренда.

.

Модель:   

Цена = сигнал + шум

Линия тренда, на которую производится намотка -- это сигнал со своей динамикой.

Тремор цены вокруг линии тренда -- это шум, имеющий свою динамику.

Условия, Решения, Действия:

Синфазное движение сигнала и шума -- триггер Open BUY.

Противофазное движение сигнала и шума -- триггер Close BUY.

.

Построив аттрактор этого движения, увидим то притягивающее множество, к которому стремится цена в текущий момент времени. 

Аттрактор этот будет (по существующей терминологии) странным.

Это Я так понимаю вы нашли колебания цен в пределах +- сигма?
[Удален]  
я статистик программист на java mql4 mql5 python c++ delphi  в одном лице скажу вам всем так - рынок на  85% минимум случаен что неслучайно не позволяет преодолеть комиссию. 4 года своей жизни и 12000 разработанных торговых алгоритмов на любой вкус за плечами... и в итоге работают два и то связанные с теорией вероятности в самом примитивном виде...ахах аж обидно столько трудов и зазубренных областей математики...да уж...не тратьте время господа...нужны доказательства с лёгкостью Я их вам предоставлю)
1...324325326327328329330331332333334335336337338...551
Новый комментарий