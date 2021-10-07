Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 331
Трактор на старте.
.
Хотелось бы задать важный вопрос. Что вы хотите обсудить создав ветку и в данный момент загрузив очередной трактор?
Мне например интересно учиться на чужих ошибках и поэтому с интересом слежу за этой веткой. Кое какие цифИры имеются. Поддерживаю что бы не умерла ветка.
А ваша тот цель в чём заключается?
А выпустил я в поле новый трактор, чтобы продолжить прерванную исследовательскую работу.
Вот и вся "важность"...
Всё. По коням.))
Спишем кривые ручки на кривые глазки. Бывает.
Кривизну свою признал, сам и без чьих-либо понуканий. А вот к пророкам моё отношение, как к разновидности "опиума для народа". Хотя для молодых "пророков" это вряд ли будет понятно.
Олег, главное спокойствие.
Кэш растет и перепрыгнул начальный депозитВсе норм. Так держать!
Эксперимент закончился, не успев начаться.
.
Начальные данные сбиты. Достоверность результатов эксперимента изначально поставится под вопрос.
Поэтому:
Для чистоты эксперимента будет открыт новый счёт.
опять бухнул что ли?
в маткаде можно закодить вероятность неудачи эксперемента вследствии события "бухнул"? - не сомневаюсь, маткад может всё. вопрос в другом, будет ли это соответсвовать действительности, вот в чем вопрос.гзв... знаю знаю... не опять а снова.
Trend UP
.
Цена буквально наматывается на линию тренда.
.
Модель:
Цена = сигнал + шум
Линия тренда, на которую производится намотка -- это сигнал со своей динамикой.
Тремор цены вокруг линии тренда -- это шум, имеющий свою динамику.
Условия, Решения, Действия:
Синфазное движение сигнала и шума -- триггер Open BUY.
Противофазное движение сигнала и шума -- триггер Close BUY.
.
Построив аттрактор этого движения, увидим то притягивающее множество, к которому стремится цена в текущий момент времени.
Аттрактор этот будет (по существующей терминологии) странным.
