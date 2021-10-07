Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 320

Uladzimir Izerski:

Эксперимент довольно долгосрочный, 1-2 раза в неделю было бы оптимально. Будем болельщиками, как на футболе. Удачи. Мечты иногда сбываются.

Хорошо.

Краткие пояснения :

1. Прирост за вторую неделю составил ~ 50 %

2. Средняя скорость роста   ~ 7 %/day

3. При такой скорости роста поставленная цель может быть достигнута на 101-й день

 
Олег avtomat:

 

Темп прироста высокий. Предполагаю, что загрузка депо высокая, соответственно и риск.

По мере роста риск придется уменьшать, а поставленная цель будет отодвигаться.

Огласите пж количество сделок за неделю, чтобы лучше видеть картину.

Uladzimir Izerski:

Олег avtomat:

 

Понятно. Хороший результат.

tractor пока находится в зоне повышенного риска.

 
В высоком риске таится вся беда. Один неверный шаг и пропасть. Поэтому трудно вериться в успех вашего эксперимента с таким риском. Наблюдаю внимательно. Интересно.

Да, опасность присутствует, можно сказать, на каждом шагу. 

Но "Дорогу осилит идущий" (с)

уточню:  Только идущий сможет осилить дорогу.  

Неделя № 3.   Просадка составила ~ 37 %   (срезано перевыполнение плана первых двух недель).

Текущее состояние находится в зоне плановой траектории движения.

 
Олег avtomat:

 

Неделя № 3.   Просадка составила ~ 37 %   (срезано перевыполнение плана первых двух недель).

Текущее состояние находится в зоне плановой траектории движения.

Печально стало выглядеть. С такими просадками достигнуть желаемого результата будет очень сложно.

Подозреваю, что защитные стопы не используете и текущее состояние торговли находиться в локе. Если это так, то всё намного хуже.

