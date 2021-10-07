Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 320
Эксперимент довольно долгосрочный, 1-2 раза в неделю было бы оптимально. Будем болельщиками, как на футболе. Удачи. Мечты иногда сбываются.
Хорошо.
.
Краткие пояснения :
1. Прирост за вторую неделю составил ~ 50 %
2. Средняя скорость роста ~ 7 %/day
3. При такой скорости роста поставленная цель может быть достигнута на 101-й день
.
Темп прироста высокий. Предполагаю, что загрузка депо высокая, соответственно и риск.
По мере роста риск придется уменьшать, а поставленная цель будет отодвигаться.
Огласите пж количество сделок за неделю, чтобы лучше видеть картину.
.
.
Понятно. Хороший результат.
tractor пока находится в зоне повышенного риска.
В высоком риске таится вся беда. Один неверный шаг и пропасть. Поэтому трудно вериться в успех вашего эксперимента с таким риском. Наблюдаю внимательно. Интересно.
Да, опасность присутствует, можно сказать, на каждом шагу.
Но "Дорогу осилит идущий" (с)
уточню: Только идущий сможет осилить дорогу.
.
Неделя № 3. Просадка составила ~ 37 % (срезано перевыполнение плана первых двух недель).
Текущее состояние находится в зоне плановой траектории движения.
.
Печально стало выглядеть. С такими просадками достигнуть желаемого результата будет очень сложно.
Подозреваю, что защитные стопы не используете и текущее состояние торговли находиться в локе. Если это так, то всё намного хуже.