эка троллю неймётся... его жаба душит... ну, по себе, видать, судит... такие вот кривулины в его голове...

Счёт реальный. 
Всё соответствует действительности.

Рынок -- управляемая динамическая система.

Олег avtomat, 2018.04.02 14:44

01.04.2018.  начало очередного эксперимента.

срок проведения эксперимента -- до 31.12.2018.

стартовый баланс :

Bo = 10$

назначенная цель :

Bk + S(C) = 10000$ 





Текущее состояние :


 

Одно пополнение на 10 wmz

Два снятия на общую сумму 24 wmz

 

Работаем дальше. До цели ещё далеко.


;))) Интересно, что ещё тролль изобретёт пакостного? ежели ему только машки доступны для восприятия...

Uladzimir Izerski:

Замечательно идет. Не трактор, а ракета.)

Снижать риски ещё не собираетесь?

Пока находимся в зоне повышенного риска.

Andrey Dik:

Зачем? Это же Демо!

ясно же было сказано - на реал такую дурмашину никто в здравом уме ставить не будет.

кстати, все эти кривулины хитрые - просто машки. прости Олег, я не удержался, не люблю коперфильдов. да да да, это торговля по машкам, не удивляйтесь селяне. торговля по машкам без стопов.

он еще там где-то аттракторы какие-то странные дорисовывал к машкам :) это управляемая динмаическая система!

но это все пофиг, главное что бы заработало уже наконец-то 

 
Maxim Dmitrievsky:

да конечно пофиг, лишь бы польза была. предлагал я уже снимать часть прибыли дневной каждый день, но Олег - ни ни.

а так - опять ведь солъет всё нажитое.... даю практические советы а он обижается.

 
Олег avtomat:

Пока находимся в зоне повышенного риска.

Скоро страх потери и жадность заставят отказаться от повышенных рисков.

А теперь поздравляю с прибылью в кармане. Есть на топливо в новый трактор.))

Uladzimir Izerski:

хм... про "на топливо в новый трактор" звучит довольно неоднозначно, двусмысленно... 

Сейчас работает трактор, выполняя возложенную на него задачу. Регулярный вывод кэша является частью этой задачи. На вывод кэша существуют правила и ограничения.

   Олег avtomat 2018.04.24 13:31  

Работаем дальше, соблюдая ТС.

 
Олег avtomat:

про "на топливо в новый трактор" Это было в шутливой форме. Без обид.

Uladzimir Izerski:

про "на топливо в новый трактор" Это было в шутливой форме. Без обид.

Ладно. Проехали.

 
Олег avtomat:

Ладно. Проехали.

Мне интересны люди дальновидные. За ними могу наблюдать, а не подглядывать, чтобы подчеркнуть для себя новые идеи, увидеть ошибки на которые надо обратить внимание.

Вы один из них. Терпите за иногда не нравящиеся вам посты. Хамить не в моём стиле. Иногда выскакивают колкости, характерные для скорпиона по гороскопу.

Никуда мы не денемся и не спрячемся от природы.)

Uladzimir Izerski:

Мне интересны люди дальновидные. За ними могу наблюдать, а не подглядывать, чтобы подчеркнуть для себя новые идеи, увидеть ошибки на которые надо обратить внимание.

Вы один из них. Терпите за иногда не нравящиеся вам посты. Хамить не в моём стиле. Иногда выскакивают колкости, характерные для скорпиона по гороскопу.

Никуда мы не денемся и не спрячемся от природы.)

Путь тернист.

;)

