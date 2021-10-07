Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 325
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рынок -- управляемая динамическая система.
Олег avtomat, 2018.04.02 14:44
01.04.2018. начало очередного эксперимента.
срок проведения эксперимента -- до 31.12.2018.
стартовый баланс :
Bo = 10$
назначенная цель :
Bk + S(C) = 10000$
Текущее состояние :
Одно пополнение на 10 wmz
Два снятия на общую сумму 24 wmz
Работаем дальше. До цели ещё далеко.
зы
;))) Интересно, что ещё тролль изобретёт пакостного? ежели ему только машки доступны для восприятия...
Замечательно идет. Не трактор, а ракета.)
Снижать риски ещё не собираетесь?
Пока находимся в зоне повышенного риска.
Зачем? Это же Демо!
ясно же было сказано - на реал такую дурмашину никто в здравом уме ставить не будет.
кстати, все эти кривулины хитрые - просто машки. прости Олег, я не удержался, не люблю коперфильдов. да да да, это торговля по машкам, не удивляйтесь селяне. торговля по машкам без стопов.
он еще там где-то аттракторы какие-то странные дорисовывал к машкам :) это управляемая динмаическая система!
но это все пофиг, главное что бы заработало уже наконец-то
да конечно пофиг, лишь бы польза была. предлагал я уже снимать часть прибыли дневной каждый день, но Олег - ни ни.
а так - опять ведь солъет всё нажитое.... даю практические советы а он обижается.
Пока находимся в зоне повышенного риска.
Скоро страх потери и жадность заставят отказаться от повышенных рисков.
А теперь поздравляю с прибылью в кармане. Есть на топливо в новый трактор.))
хм... про "на топливо в новый трактор" звучит довольно неоднозначно, двусмысленно...
Сейчас работает трактор, выполняя возложенную на него задачу. Регулярный вывод кэша является частью этой задачи. На вывод кэша существуют правила и ограничения.
Олег avtomat 2018.04.24 13:31 #3217
Работаем дальше, соблюдая ТС.
про "на топливо в новый трактор" Это было в шутливой форме. Без обид.
Ладно. Проехали.
Мне интересны люди дальновидные. За ними могу наблюдать, а не подглядывать, чтобы подчеркнуть для себя новые идеи, увидеть ошибки на которые надо обратить внимание.
Вы один из них. Терпите за иногда не нравящиеся вам посты. Хамить не в моём стиле. Иногда выскакивают колкости, характерные для скорпиона по гороскопу.
Никуда мы не денемся и не спрячемся от природы.)
Путь тернист.
;)