Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 322

Сегодня же стартовал недельный демо-конкурс, так я на нём отрабатываю нюансы ТС.  (параллельно с реальной задачей)

Вот результат первого дня -- почти 10-кратное увеличение стартового депозита :

На старте депозит = 1000

Текущий результат = 9576


Вывод: ТС зарабатывать может. Но требуется подтверждение на длительном периоде.

Дорогу осилит идущий. (с)

 
Олег avtomat:

Уже прекрасный результат, если и на экспериментальной задаче так будет работать, то цель может быть достигнута.

Наблюдаю внимательно.

 
Олег avtomat:

Выводить каждый день прибыль похоже нужно. тогда от системы будет толк, даже если следующие пару - троку дней будет сливать, то ничего страшного, пополняем депо и снова в путь, убытки отобьются в последующие дни.

Uladzimir Izerski:

Уже прекрасный результат, если и на экспериментальной задаче так будет работать, то цель может быть достигнута.

Наблюдаю внимательно.

Ну, на экспериментальной задаче работает и работать будет не так.

А цель будет достигнута.

;)

Andrey Dik:

Выводить каждый день прибыль похоже нужно. тогда от системы будет толк, даже если следующие пару - троку дней будет сливать, то ничего страшного, пополняем депо и снова в путь, убытки отобьются в последующие дни.

да,да... похоже нужно каждый день выводить демо-прибыль с демо-счёта на демо-конкурсе!

Замечательный демо-вывод! очень демо-оптимально -- ну а чё, ничего страшного, пополняем демо-депо и снова в демо-путь, демо-убытки отобьются в последующие дни.

 
Олег avtomat:

да,да... похоже нужно каждый день выводить демо-прибыль с демо-счёта на демо-конкурсе!

Замечательный демо-вывод! очень демо-оптимально -- ну а чё, ничего страшного, пополняем демо-депо и снова в демо-путь, демо-убытки отобьются в последующие дни.

Не отвлекайтесь)). Торгуйте.

Uladzimir Izerski:

Не отвлекайтесь)). Торгуйте.

Задача вывода кэша , его величины и периодичности, является очень важной и заслуживающей самого пристального внимания.

_http://procapital.ru/showpost.php?p=1259797#post1259797


условно стационарный случай, как первое приближение:

   

более реалистичный нестационарный случай:

 

Её решение вовсе не ординарно.  (хотя многие даже не задумываются на эту тему)

_http://procapital.ru/showpost.php?p=1260283#post1260283

 

При введении дополнительных условий\ограничений на макс. и мин. вывод кэша, макс. и мин. величину баланса, периодичность и прочие нюансы и тонкости, картина оптимального процента вывода как функции величины баланса и скорости роста, -- изменится.




зы

почему-то ссылки на нужные посты неправильно работают... поэтому продублировал текстом.


Олег avtomat:

да,да... похоже нужно каждый день выводить демо-прибыль с демо-счёта на демо-конкурсе!

Замечательный демо-вывод! очень демо-оптимально -- ну а чё, ничего страшного, пополняем демо-депо и снова в демо-путь, демо-убытки отобьются в последующие дни.

ну, надо полагать, на реальных счетах ожидается аналогичная доходность, не так ли?

а иначе, зачем нужен весь этот спектакль? или цель - рубить бабло без рисков на демо-конкурсах? - тогда вопросов больше не имею.

Andrey Dik:

ну, надо полагать, на реальных счетах ожидается аналогичная доходность, не так ли?

а иначе, зачем нужен весь этот спектакль? или цель - рубить бабло без рисков на демо-конкурсах? - тогда вопросов больше не имею.

опять ты всё с ног на голову переворачиваешь...   либо не понимаешь, либо дурака валяешь умышленно...


думаю, что в дальнейшем твои реплики следует просто игнорировать.

 
Недельный демо-конкурс еще держится? Темп не на шутку был высок.
