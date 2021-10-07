Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 322
Сегодня же стартовал недельный демо-конкурс, так я на нём отрабатываю нюансы ТС. (параллельно с реальной задачей)
Вот результат первого дня -- почти 10-кратное увеличение стартового депозита :
На старте депозит = 1000
Текущий результат = 9576
.
Вывод: ТС зарабатывать может. Но требуется подтверждение на длительном периоде.
Дорогу осилит идущий. (с)
Уже прекрасный результат, если и на экспериментальной задаче так будет работать, то цель может быть достигнута.
Наблюдаю внимательно.
Выводить каждый день прибыль похоже нужно. тогда от системы будет толк, даже если следующие пару - троку дней будет сливать, то ничего страшного, пополняем депо и снова в путь, убытки отобьются в последующие дни.
Ну, на экспериментальной задаче работает и работать будет не так.
А цель будет достигнута.
;)
Выводить каждый день прибыль похоже нужно. тогда от системы будет толк, даже если следующие пару - троку дней будет сливать, то ничего страшного, пополняем депо и снова в путь, убытки отобьются в последующие дни.
да,да... похоже нужно каждый день выводить демо-прибыль с демо-счёта на демо-конкурсе!
Замечательный демо-вывод! очень демо-оптимально -- ну а чё, ничего страшного, пополняем демо-депо и снова в демо-путь, демо-убытки отобьются в последующие дни.
Не отвлекайтесь)). Торгуйте.
Задача вывода кэша , его величины и периодичности, является очень важной и заслуживающей самого пристального внимания.
_http://procapital.ru/showpost.php?p=1259797#post1259797
условно стационарный случай, как первое приближение:
.
более реалистичный нестационарный случай:
.
Её решение вовсе не ординарно. (хотя многие даже не задумываются на эту тему)
_http://procapital.ru/showpost.php?p=1260283#post1260283
.
При введении дополнительных условий\ограничений на макс. и мин. вывод кэша, макс. и мин. величину баланса, периодичность и прочие нюансы и тонкости, картина оптимального процента вывода как функции величины баланса и скорости роста, -- изменится.
зы
почему-то ссылки на нужные посты неправильно работают... поэтому продублировал текстом.
..................................................
ну, надо полагать, на реальных счетах ожидается аналогичная доходность, не так ли?
а иначе, зачем нужен весь этот спектакль? или цель - рубить бабло без рисков на демо-конкурсах? - тогда вопросов больше не имею.
опять ты всё с ног на голову переворачиваешь... либо не понимаешь, либо дурака валяешь умышленно...
думаю, что в дальнейшем твои реплики следует просто игнорировать.