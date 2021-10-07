Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 319
Олег, где смотрим?
нововведения на буке -- сейчас у меня там только приватный режим
"Verification of data is disabled for publisher mode.
Please connect the account with the EA or autoupdate mode to enable verification."
Вот думаю, где ещё есть хороший мониторинг?
"Селяне" которым пользовались, пойдет?
onix по моему
"Селяне" которым пользовались, пойдет?
onix по моему
ммм... не знаю... посмотрим...
а пока весёлыми картинками обойдусь
будут комиксы ;))
01.04.2018. начало очередного эксперимента.
срок проведения эксперимента -- до 31.12.2018.
стартовый баланс :
Bo = 10$
назначенная цель :
Bk + S(C) = 10000$
Сомневаюсь в таком прогнозе.
Как бы не случилось так как с предыдущими тракторами.
Это не прогноз, а поставленная трактору цель. // а прогнозы намного круче ;) не трактор, а ракета ;)))
Сомнения же ваши вполне обоснованны, и развеять их смогут только положительные фактические результаты работы трактора при выполнении им поставленной задачи.
.
Краткие пояснения :
1. Прирост за первую неделю составил ~63%
2. Скорость роста v=0.084726 (средняя), ( ~8.5 %/day )
3. При такой скорости роста поставленная цель может быть достигнута на 85-й день
На следующей неделе планирую выйти из зоны повышенного риска перегрузки депозита. На данном этапе это главная опасность.
.
Буду надеяться, что сей раз ракета достигнет цели. Прирост за первую неделю впечатляет и обнадеживает.
Трактор он и есть трактор, что с него взять? Его сильно не разгонишь.)
Немного даже смущает оговорка по Фрейду в позапрошлом посте.
Полюбопытствую. Работа ведётся на одном инструменте или на нескольких одновременно?
Пожелание. Почаще сообщать о скорости и дальности полёта ракета-трактора.
Ну, за ракету!!
(----)
|
-----
Спасибо на добром слове :)
Задействованные инструменты на этой первой неделе
.
Пока работа ведётся одним минимальным лотом. И даже в этом случае риски получаются завышенными.
Задействовать одновременно несколько инструментов пока нельзя -- малый депозит не позволяет.
Пока необходимо выйти в комфортную область, тогда и об одновременной работе с множеством инструментов можно будет решать.
Задумка моя -- недельные результаты. Но могу хоть каждый день, если это представляет интерес.
Какую периодичность выбрать?
Эксперимент довольно долгосрочный, 1-2 раза в неделю было бы оптимально. Будем болельщиками, как на футболе. Удачи. Мечты иногда сбываются.