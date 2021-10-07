Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 324
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
EURUSD -- открытие рынка в понедельник 30 апреля 2018
.
.
1 мая (1955 год)
.
1 мая (1955 год)
Рано празднуете товарищи еще не высосана вся кровь из народа в угоду своей лени и не способности развиваться.
видимо, жертва ЕГЕ...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рынок -- управляемая динамическая система.
Олег avtomat, 2018.04.29 14:52
EURUSD -- закрытие рынка в пятницу 27 апреля 2018
.
Пойдёт ли евра по указанному пути ВНИЗ? -- вопрос важный.
Откроется ли рынок в понедельник гэпом? -- вопрос интересный.
Ждём ответов от рынка.
EURUSD -- закрытие рынка в пятницу 4 мая 2018
Ответы на поставленные вопросы :
.
.
Неделя № 5. Прирост за неделю +144 %
.
.
Неделя № 5. Прирост за неделю +144 %
Замечательно идет. Не трактор, а ракета.)
Снижать риски ещё не собираетесь?
Замечательно идет. Не трактор, а ракета.)
Снижать риски ещё не собираетесь?
Зачем? Это же Демо!
ясно же было сказано - на реал такую дурмашину никто в здравом уме ставить не будет.
кстати, все эти кривулины хитрые - просто машки. прости Олег, я не удержался, не люблю коперфильдов. да да да, это торговля по машкам, не удивляйтесь селяне. торговля по машкам без стопов.