EURUSD -- открытие рынка в понедельник 30 апреля 2018

 

1 мая (1955 год)

 
Олег avtomat:

 

1 мая (1955 год)

ДаЗдраПерМа !!!
 
Рано празднуете товарищи еще не высосана вся кровь из народа в угоду своей лени и не способности развиваться.
Erkebulan Yelubaev:
Рано празднуете товарищи еще не высосана вся кровь из народа в угоду своей лени и не способности развиваться.

видимо, жертва ЕГЕ...

Рынок -- управляемая динамическая система.

Олег avtomat, 2018.04.29 14:52

EURUSD -- закрытие рынка в пятницу 27 апреля 2018

 

Пойдёт ли евра по указанному пути ВНИЗ? -- вопрос важный.

Откроется ли рынок в понедельник гэпом? -- вопрос интересный.

Ждём ответов от рынка.


EURUSD -- закрытие рынка в пятницу 4 мая 2018

Ответы на поставленные вопросы :

 

 

Неделя № 5.   Прирост за неделю   +144 % 

Олег avtomat:

 

Неделя № 5.   Прирост за неделю   +144 % 

Замечательно идет. Не трактор, а ракета.)

Снижать риски ещё не собираетесь?

 
Uladzimir Izerski:

Замечательно идет. Не трактор, а ракета.)

Снижать риски ещё не собираетесь?

Зачем? Это же Демо!

ясно же было сказано - на реал такую дурмашину никто в здравом уме ставить не будет.

кстати, все эти кривулины хитрые - просто машки. прости Олег, я не удержался, не люблю коперфильдов. да да да, это торговля по машкам, не удивляйтесь селяне. торговля по машкам без стопов.

