Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 332
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это Я так понимаю вы нашли колебания цен в пределах +- сигма?
Сразу видно, что вы мыслите категориями ТВиМС. Но ни ТВ, ни МС здесь не используются.
я статистик программист на java mql4 mql5 python c++ delphi в одном лице скажу вам всем так - рынок на 85% минимум случаен что неслучайно не позволяет преодолеть комиссию. 4 года своей жизни и 12000 разработанных торговых алгоритмов на любой вкус за плечами... и в итоге работают два и то связанные с теорией вероятности в самом примитивном виде...ахах аж обидно столько трудов и зазубренных областей математики...да уж...не тратьте время господа...нужны доказательства с лёгкостью Я их вам предоставлю)
ТВиМС предназначена для решения других задач, поэтому в результате вы имеете, что "в итоге работают два и то связанные с теорией вероятности в самом примитивном виде".
И доказательства ваши здесь не нужны, ибо это известно и без ваших доказательств. Но доказательства ваши, в итоге, будут доказательствами неприменимости ТВиМС на трейдерском поле, хотя это и будет против вашего желания.
Сразу видно, что вы мыслите категориями ТВиМС. Но ни ТВ, ни МС здесь не используются.
ТВиМС предназначена для решения других задач, поэтому в результате вы имеете, что "в итоге работают два и то связанные с теорией вероятности в самом примитивном виде".
И доказательства ваши здесь не нужны, ибо это известно и без ваших доказательств. Но доказательства ваши, в итоге, будут доказательствами неприменимости ТВиМС на трейдерском поле, хотя это и будет против вашего желания.
Сразу видно, что вы мыслите категориями ТВиМС. Но ни ТВ, ни МС здесь не используются.
EURUSD Daily 2018.05.20.
.Воскресенье. Ждём открытия рынка.
Есть сообщения где вы раскрывает суть мат. Аппарата? Напишите здесь я ещё не видел чтобы аттракторы на рынке применяли, гол по опыту могу сказать, что они офигенно должны, если Я правильно понял Википедию про аттракторы, понимать настроения всего рынка в целом
Математический аппарат ТАУ. (Теория Автоматического Управления). Включает многие разделы.
Математический аппарат ТАУ. (Теория Автоматического Управления). Включает многие разделы.
А вы какой применяете??
Они взаимосвязаны. В той или иной мере используются элементы из различных разделов.
Или вы хотите заполучить какую-то единую "пулю", которой можно подстрелить всех зайцев на свете? Такой единой "пули" нет.
EURUSD Daily 2018.05.20.
.Воскресенье. Ждём открытия рынка.
ничего тут не видно! Где точка входа? Где стоп? Как тейк брать?