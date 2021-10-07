Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 332

MANS_FOREX:
Это Я так понимаю вы нашли колебания цен в пределах +- сигма?

Сразу видно, что вы мыслите категориями ТВиМС. Но ни ТВ, ни МС здесь не используются.

MANS_FOREX:
я статистик программист на java mql4 mql5 python c++ delphi  в одном лице скажу вам всем так - рынок на  85% минимум случаен что неслучайно не позволяет преодолеть комиссию. 4 года своей жизни и 12000 разработанных торговых алгоритмов на любой вкус за плечами... и в итоге работают два и то связанные с теорией вероятности в самом примитивном виде...ахах аж обидно столько трудов и зазубренных областей математики...да уж...не тратьте время господа...нужны доказательства с лёгкостью Я их вам предоставлю)

ТВиМС предназначена для решения других задач, поэтому в результате вы имеете, что "в итоге работают два и то связанные с теорией вероятности в самом примитивном виде".

И доказательства ваши здесь не нужны, ибо это известно и без ваших доказательств. Но доказательства ваши, в итоге, будут доказательствами неприменимости ТВиМС на трейдерском поле, хотя это и будет против вашего желания. 

А зачем использовать другое? Лучше пуска хоть кто-то напишет здесь степень достоверности теории на практике, путем многократного анализа этим методом различных исторических данных как по количеству отчётов так и по качеству движения рынка. Вот тогда о чем то можно говорить. 
Да. Абсолютно верно) точнее там вообще ничего неприменимо случайность можно просчитать, я это сделал но сделки не преодолевают комиссию.  Но случайность нельзя предсказать. 
Есть сообщения где вы раскрывает суть мат. Аппарата? Напишите здесь я ещё не видел чтобы аттракторы на рынке применяли, гол по опыту могу сказать, что они офигенно должны,  если Я правильно понял Википедию про аттракторы,  понимать настроения всего рынка в целом
EURUSD Daily  2018.05.20.

 

Воскресенье.  Ждём открытия рынка.
MANS_FOREX:
Есть сообщения где вы раскрывает суть мат. Аппарата? Напишите здесь я ещё не видел чтобы аттракторы на рынке применяли, гол по опыту могу сказать, что они офигенно должны,  если Я правильно понял Википедию про аттракторы,  понимать настроения всего рынка в целом

Математический аппарат ТАУ. (Теория Автоматического Управления). Включает многие разделы.

А вы какой применяете??
MANS_FOREX:
А вы какой применяете??

Они взаимосвязаны.  В той или иной мере используются элементы из различных разделов.

Или вы хотите заполучить какую-то единую "пулю", которой можно подстрелить всех зайцев на свете? Такой единой "пули" нет.

 
ничего тут не видно! Где точка входа? Где стоп? Как тейк брать?

