Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 321
Печально стало выглядеть. С такими просадками достигнуть желаемого результата будет очень сложно.
Подозреваю, что защитные стопы не используете и текущее состояние торговли находиться в локе. Если это так, то всё намного хуже.
Выглядеть стало хуже, но вовсе не трагично.
Стопы использую (закрытия были именно по стопам), но политику их применения придётся менять.
Локи не использую.
Тогда немного проще. Из минусовых локов выходить это напрасно потраченное время, с фактически зафиксированным убытком.
Вижу, что предполагаемую траекторию движения вы уже не выдержите. Темп высокий заложен, а такие качели не дадут свободы деятельности.
Почему третья неделя стала убыточной, ведь рынок, как и за предыдущие две, за это время не изменился?
Этот вывод нужно пересмотреть и научиться делать обратное
Рано делать выводы.
Рано делать выводы.
Может я и не прав. У вас есть шанс доказать обратное. Это даже должно стимулировать вас.
Понаблюдаю только до 1000 кратного увеличения, дальше уже будет давить зависть, может нарушится сон).
Не часто такие события происходят, публично 10 Х 1000, такое нужно обязательно понаблюдать.
Полезно со стороны увидеть ошибки, как не надо делать и как надо.
;) я постараюсь.
Для оценки текущего состояния работы ТС вводится показатель динамической устойчивости.
.
Области устойчивости\неустойчивости.
Участки роста\падения. (или иначе: усиления\ослабления)
.
(в дальнейшем возможны некоторые уточнения этого показателя для более точной оценки текущего состояния)
.
Для меня, что то новое.
И как это хозяйство можно посчитать?
Для меня, что то новое.
И как это хозяйство можно посчитать?
Базовыми здесь являются положения теории устойчивости.
В основе лежит построение функции Ляпунова, подходящей для решения имеющейся проблемы, а это построение может оказаться совсем нетривиальной задачей.
Сегодня (понедельник) поправил ситуацию :
(дневной результат 34%)
.
Чем выше, т.е. чем дальше от границы устойчивости, тем лучше, тем более устойчивой является ТС.
Ну и понятное дело, что лучше, когда происходит усиление устойчивости, а не её ослабление.