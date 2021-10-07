Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 333
ничего тут не видно! Где точка входа? Где стоп? Как тейк брать?
Я ж тебе уже сказал: #92
Trend UP
.
Цена буквально наматывается на линию тренда.
.
Модель:
Цена = сигнал + шум
Линия тренда, на которую производится намотка -- это сигнал со своей динамикой.
Тремор цены вокруг линии тренда -- это шум, имеющий свою динамику.
Условия, Решения, Действия:
Синфазное движение сигнала и шума -- триггер Open BUY.
Противофазное движение сигнала и шума -- триггер Close BUY.
.
Построив аттрактор этого движения, увидим то притягивающее множество, к которому стремится цена в текущий момент времени.
Аттрактор этот будет (по существующей терминологии) странным.
Примерно 40 лет назад я делал очень похожую работу. В Киевском медицинском институте, будучи курсантом КВВАИУ (военная бурса).
Объект исследования - митохондрия, имеет обычно форму огурца, но может стать и шариком, большим, или маленьким.
Тогда был только электронный микроскоп, срезы для него готовили из замороженного материала и называлось все это морфометрией. Потому, что мертвая ткань исследуется.
Проблема: неизвестен угол среза объекта съемки.
Мой способ решения:
1. Полагая объект подобным стандартной форме (огурец, эллипсоид вращения), определяю высоту и углы наклона среза в двух плоскостях.
2. Внешнее дополнение (без него никак): по функциональным характеристикам митохондрий (отдельная тема) определяем, огурец это, или шарик. И шарик большой, или маленький.
3. Понимая состояние митохондрии (разбухшая, нормальная, сморщенная), пересчитываем все назад.
Журнал "Цитология и генетика" разнес нас в пух и прах именно потому, что мы применили прямое и обратное преобразование. Черный оппонент не обратил внимание на то обстоятельство, что мы использовали внешнее дополнение и указал, что наши умозаключения необоснованны.
Олег, а у тебя есть внешнее дополнение, или ты просто преобразуешь цену в тренд, а после - наматываешь цену на тренд?
Модель:
Цена = сигнал + шум
Преобразование (разложение) цены производится на две составляющие:
1) основное "детерминированное" движение (сигнал) и
2) "случайное" движение (шум), наложенное на основное движение.
Слова "детерминированное" и "случайное" беру в кавычки, поскольку есть оговорки, которые не позволяют обойтись без них. Но для практических целей, с инженерной точки зрения, -- вполне приемлемо.
Таким образом, ответ на твой вопрос таков: вся информация извлекается из ценового ряда. Внешним дополнением (как ты выразился) являются законы физики, а именно, законы механики Ньютона.
#3316 ну вот и дождались открытия рынка.
EURUSD Daily 2018.05.21.
.Понедельник. Открытие рынка.
Не хотелось бы, чтобы комментарии просто втихую удаляли. А удалили несколько десятков.
Да, удалили много. Недавно бегло просматривал ветку (хотел найти кое-что), и многого из того, что здесь было, я не обнаружил, хотя в памяти у меня оно и осталось.
Примерно 40 лет назад я делал очень похожую работу. В Киевском медицинском институте, будучи курсантом КВВАИУ (военная бурса).
Примерно тогда же я, будучи студентом, грыз гранит науки на кафедре "Автоматика и Телемеханика" Киевского политехнического института (КПИ).
эх, давно это было... а как-будто недавно.
Добавлю, что модель можно уточнить, разложив сигнал на составляющие:
Цена = (A + B) + Х
Можно и дальше продолжить уточнение модели по этой схеме:
Цена = ((A + B) + С) + Х
И далее:
Цена = (((A + B) + C) + D) + Х
И далее, продолжая по этой схеме
.....
Но довольно скоро будет достигнут тот предел, дальше которого усложнение модели будет нецелесообразным.
Любое внешнее дополнение, например - трендовая
... линия
Нет. Не используется.