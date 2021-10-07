Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 333

Sergey Lazarenko:

ничего тут не видно! Где точка входа? Где стоп? Как тейк брать?

Я ж тебе уже сказал:   

 
Олег avtomat:

Trend UP


 

Цена буквально наматывается на линию тренда.

Модель:   

Цена = сигнал + шум

Линия тренда, на которую производится намотка -- это сигнал со своей динамикой.

Тремор цены вокруг линии тренда -- это шум, имеющий свою динамику.

Условия, Решения, Действия:

Синфазное движение сигнала и шума -- триггер Open BUY.

Противофазное движение сигнала и шума -- триггер Close BUY.

Построив аттрактор этого движения, увидим то притягивающее множество, к которому стремится цена в текущий момент времени. 

Аттрактор этот будет (по существующей терминологии) странным.

[Удален]  
Модель:   

Цена = сигнал + шум


Преобразование (разложение) цены производится на две составляющие:

1) основное "детерминированное" движение (сигнал) и

2) "случайное" движение (шум), наложенное на основное движение.

Слова "детерминированное" и "случайное" беру в кавычки, поскольку есть оговорки, которые не позволяют обойтись без них. Но для практических целей, с инженерной точки зрения, -- вполне приемлемо.

Таким образом, ответ на твой вопрос таков:  вся информация извлекается из ценового ряда. Внешним дополнением (как ты выразился) являются законы физики, а именно, законы механики Ньютона.

    ну вот и дождались открытия рынка.

EURUSD Daily  2018.05.21.

 

Понедельник.  Открытие рынка.
Алексей Тарабанов:
Не хотелось бы, чтобы комментарии просто втихую удаляли. А удалили несколько десятков. 

Да, удалили много.  Недавно бегло просматривал ветку (хотел найти кое-что), и многого из того, что здесь было, я не обнаружил, хотя в памяти у меня оно и осталось.

Алексей Тарабанов:

Примерно 40 лет назад я делал очень похожую работу. В Киевском медицинском институте, будучи курсантом КВВАИУ (военная бурса). 


Примерно тогда же я, будучи студентом, грыз гранит науки на кафедре "Автоматика и Телемеханика" Киевского политехнического института (КПИ).

эх, давно это было...  а как-будто недавно.

Олег avtomat:

Модель:   

Цена = сигнал + шум


Преобразование (разложение) цены производится на две составляющие:

1) основное "детерминированное" движение (сигнал) и

2) "случайное" движение (шум), наложенное на основное движение.

Слова "детерминированное" и "случайное" беру в кавычки, поскольку есть оговорки, которые не позволяют обойтись без них. Но для практических целей, с инженерной точки зрения, -- вполне приемлемо.

Таким образом, ответ на твой вопрос таков:  вся информация извлекается из ценового ряда. Внешним дополнением (как ты выразился) являются законы физики, а именно, законы механики Ньютона.

Добавлю, что модель можно уточнить, разложив сигнал на составляющие:

Цена = (A + B)  + Х

Можно и дальше продолжить уточнение модели по этой схеме:

Цена = ((A + B) + С)  + Х

И далее:

Цена = (((A + B) + C) + D)  + Х

И далее, продолжая по этой схеме

Но довольно скоро будет достигнут тот предел, дальше которого усложнение модели будет нецелесообразным.

 
Олег avtomat:

Добавлю, что модель можно уточнить, разложив сигнал на составляющие:

Цена = (A + B)  + Х

Можно и дальше продолжить уточнение модели по этой схеме:

Цена = ((A + B) + С)  + Х

И далее:

Цена = (((A + B) + C) + D)  + Х

И далее, продолжая по этой схеме

.....

Но довольно скоро будет достигнут тот предел, дальше которого усложнение модели будет нецелесообразным.

Любое внешнее дополнение, например - трендовая 

... линия

Алексей Тарабанов:

Любое внешнее дополнение, например - трендовая 

... линия

Нет. Не используется.

