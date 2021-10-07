Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 323
Недельный демо-конкурс еще держится? Темп не на шутку был высок.
слишком я его грузанул... выбило на малейшем откате. Под этот конкурс стОит подрихтовать отдельную ТС.
опять ты всё с ног на голову переворачиваешь... либо не понимаешь, либо дурака валяешь умышленно...
думаю, что в дальнейшем твои реплики следует просто игнорировать.
ну зачем же сразу игнорить то? я правда хочу понять ведь.
ТС, не для реала, ты сам сказал (ну про то что с демо смысла снимать/пополнять деньги нет), тогда для чего? - наверное для демо, логика вроде верная. А какой кайф на демо граальничать, если только этот демо не конкурсный? где ошибка в моей логике?
а ежели всё же ТС подходит для реала, тогда почему бы и не снимать с 10-и кратного ежедневного прироста 9 частей? так ведь? или даже при 10-и кратном приросте шансы не велики, что последующие 10 дней не будут в пролёте?
Олег, будь добр, поясни, я пытаюсь, несколько лет уже, осилить сокровенную мудрость твоего творчества.
Неделя № 4. Прирост за неделю +136 %
Третья волна пошла. Всё по классике.)
Результат хороший, нечего добавить. Наблюдаем дальше.
;) а сколько их "классика" постулирует? 3? 5? 7? 9? ... Сколько?
Третья есть всегда. Это как бы аксиома. А в дальнейшем может быть сколь угодно много. Не поклонник я волн Эллиота. У меня разработана своя теория волн.
EURUSD -- закрытие рынка в пятницу 27 апреля 2018
Пойдёт ли евра по указанному пути ВНИЗ? -- вопрос важный.
Откроется ли рынок в понедельник гэпом? -- вопрос интересный.
Ждём ответов от рынка.