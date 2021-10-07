Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 323

Новый комментарий
[Удален]  
Uladzimir Izerski:
Недельный демо-конкурс еще держится? Темп не на шутку был высок.

слишком я его грузанул... выбило на малейшем откате.  Под этот конкурс стОит подрихтовать отдельную ТС.

 
Олег avtomat:

опять ты всё с ног на голову переворачиваешь...   либо не понимаешь, либо дурака валяешь умышленно...

думаю, что в дальнейшем твои реплики следует просто игнорировать.

ну зачем же сразу игнорить то? я правда хочу понять ведь.

ТС, не для реала, ты сам сказал (ну про то что с демо смысла снимать/пополнять деньги нет), тогда для чего? - наверное для демо, логика вроде верная. А какой кайф на демо граальничать, если только этот демо не конкурсный? где ошибка в моей логике?

а ежели всё же ТС подходит для реала, тогда почему бы и не снимать с 10-и кратного ежедневного прироста 9 частей? так ведь? или даже при 10-и кратном приросте шансы не велики, что последующие 10 дней не будут в пролёте?

Олег, будь добр, поясни, я пытаюсь, несколько лет уже, осилить сокровенную мудрость твоего творчества.

[Удален]  

 

.

Неделя № 4.   Прирост за неделю   +136 % 

[Удален]  

 

.

 
Олег avtomat:

 

.

Неделя № 4.   Прирост за неделю   +136 % 

 Третья волна пошла. Всё по классике.)

  Результат хороший, нечего добавить. Наблюдаем дальше.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

 Третья волна пошла. Всё по классике.)

  Результат хороший, нечего добавить. Наблюдаем дальше.

;) а сколько их "классика" постулирует?  3? 5? 7? 9? ...  Сколько?

 
Олег avtomat:

;) а сколько их "классика" постулирует?  3? 5? 7? 9? ...  Сколько?

Третья есть всегда. Это как бы аксиома. А в дальнейшем может быть сколь угодно много. Не поклонник я волн Эллиота. У меня разработана своя теория волн.

[Удален]  

 

.

 

.

 

.

[Удален]  

 

.

http://www.bugman123.com/index.html

[Удален]  

EURUSD -- закрытие рынка в пятницу 27 апреля 2018

 

.

Пойдёт ли евра по указанному пути ВНИЗ? -- вопрос важный.

Откроется ли рынок в понедельник гэпом? -- вопрос интересный.

Ждём ответов от рынка.

1...316317318319320321322323324325326327328329330...551
Новый комментарий