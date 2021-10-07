Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 327
.
В вашей системе, я так понял, слив неизбежен. Всё дело в том когда он наступит.
Можно ли в вашей системе избежать слива, уменьшив цели?
Ваша цель -- избежать слива.
Моя цель -- максимизация кэша.
Это совсем не одно и то же.
Но вы заблуждаетесь, считая, что слив в моей системе неизбежен. Вовсе нет.
Задача поставлена другая: 1000-кратное увеличение 10$ в очень сжатые сроки. Отсюда повышенные риски. Это эксперимент. Я об этом говорил, но вы не услышали.
Если не ставить такую задачу, то и риски будут очень невелики.
зы
Уточните, что именно вы называете сливом.
Например, при вложенных 10$ и выведенных 1000$, потеря 100$ будет вами считаться сливом?
Цель у всех одна, максимизация прибыльности (по вашему наверное кэша).
Слив я имею ввиду срабатывание стопаута, т.к. это рушит всю систему, и уже выйти из этой ямы нереально.
Что то не видел у вас реальной долгосрочной торговли.
Если система позволяет, можете показать торговлю с просадкой 10 - 20 %, и прибылью от 20% годовых?
Я не считаю такую ТС прибыльной, и поэтому она является для меня неприемлемой.
Я не считаю такую ТС прибыльной, и поэтому она является для меня неприемлемой.
Значит я правильно понял и написал ранее, что ваша система периодически сливает?
Иногда удается что то вывести, а в основном счет пополнил и вперед, до следующего слива.
Мне безразлично, что вы называете правильным пониманием.
Скажите пожалуйста: "Вы действительно в своей торговой системе используете алгоритмы, описывающие странные аттракторы?"
Полезно понимать, что такое 20% годовых, и каким должен быть депозит, чтобы жить с этих 20-ти процентов.
Если предположить, что на год надо иметь 100000$, то есть на месяц надо 100000/12 = 8333$, то необходимо иметь депозит 500000$ (полмиллиона), чтобы обеспечить годовые потребности
.Легко посчитаете на любые заданные числа.
Прикольная система
Лучше вывести в кэш чем слить всё
Норм
Скажите пожалуйста: "Вы действительно в своей торговой системе используете алгоритмы, описывающие странные аттракторы?"
Откуда эта цитата? Чьё это высказывание?
Вам, как физику, такая постановка вопроса не режет слух?