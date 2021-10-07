Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 327

Олег avtomat:
Сектор, в котором должен располагаться путь движения к цели.   Можно выше.   Ниже нельзя. 

В вашей системе, я так понял, слив неизбежен. Всё дело в том когда он наступит.

Можно ли в вашей системе избежать слива, уменьшив цели?

Sergey Chalyshev:

Ваша цель -- избежать слива.

Моя цель -- максимизация кэша.

Это совсем не одно и то же.

Но вы заблуждаетесь, считая, что слив в моей системе неизбежен. Вовсе нет.

Задача поставлена другая: 1000-кратное увеличение 10$ в очень сжатые сроки. Отсюда повышенные риски. Это эксперимент. Я об этом говорил, но вы не услышали.

Если не ставить такую задачу, то и риски будут очень невелики.


Уточните, что именно вы называете сливом.

Например, при вложенных 10$ и выведенных 1000$, потеря 100$ будет вами считаться сливом?

 
Олег avtomat:

Цель у всех одна, максимизация прибыльности (по вашему наверное кэша).

Слив я имею ввиду срабатывание стопаута, т.к. это рушит всю систему, и уже выйти из этой ямы нереально.

Что то не видел у вас реальной долгосрочной торговли. 

Если система позволяет, можете показать торговлю с просадкой 10 - 20 %, и прибылью  от 20% годовых?

Sergey Chalyshev:


Я не считаю такую ТС прибыльной, и поэтому она является для меня неприемлемой.

 
Олег avtomat:

Значит я правильно понял и написал ранее, что ваша система периодически сливает?

Иногда удается что то вывести, а в основном счет пополнил и вперед, до следующего слива.

Sergey Chalyshev:

Мне безразлично, что вы называете правильным пониманием.

 
Олег avtomat:


Скажите пожалуйста: "Вы  действительно в своей торговой системе используете алгоритмы, описывающие  странные аттракторы?"   

Полезно понимать, что такое 20% годовых, и каким должен быть депозит, чтобы жить с этих 20-ти процентов.

Если предположить, что на год надо иметь 100000$, то есть на месяц надо 100000/12 = 8333$, то необходимо иметь депозит 500000$ (полмиллиона), чтобы обеспечить годовые потребности


 

Легко посчитаете на любые заданные числа.
 

Прикольная система

Лучше вывести в кэш чем слить всё

Норм

Aleksey Ivanov:

Откуда эта цитата? Чьё это высказывание? 

Вам, как физику, такая постановка вопроса не режет слух?

