Новые сервисы MQL5.community: Расчеты и Работа - страница 15
Исчезла ссылка на орхив, наверно после подачи новай заявки Urain
Есть очень неудобная ситуация: Человек расчитывает потратить на исполнение работ допустим 15 $ - публикует свое намерение - тут же накидывается куча желающих выполнить и начинают ставить свою завышенную цену 30, 40, 50, 100. еще не видя технического задания и навязывают свою цену.
Не знаю как по другому объяснить но какую-бы сумму я не приготовил - мне обязательно в самом начале ее удвоят или утроят - не вникая даже в суть задания, у меня есть предложение: Если покупатель поставил цену за которую он согласен оплатить работу - что-бы исполнитель на ранних шагах не загибал свою политику - не давать возможность ставить свою цену на свое усмотрение, тем более когда с работой даже не ознакомлен. Пусть цена вопроса определяется тем кто за работу платит, а не тем кто пришел сюда нахватать 5-10 заказов и ставить условия - по какой цене он станет делать работу без ознакомления.
Вот вижу такой вариант: человек готов потратить 10$ - пишет об этом - для подтверждения пусть будет ответное сообщение – желающий подать заявку на выполнение – в заявке ставит галочку подтверждения – что готов рассмотреть ТЗ по указанной цене покупателем. А не выставлять сразу свою цену >30 – готов обсудить. Обсудить что? Того, что еще не видел – зато сразу утроил цену?
Коли тебе предлагают за работу оплату которая тебя не устраивают – не подавай свою заявку, никто силком не тянет. Зачем тогда хватаешь клиентов видя их цену и выставляешь им свои условия? Видишь задание – видишь цену назначенную – выбирай – подавать заявку с подтверждением или нет. Я за то, что-б убрать принцип – «а давай поторгуемся». Мы ведь не базар тут придумали, а сервис для взаимной пользы. Тем более, что выбор есть у каждого – а диктовать свою политику типа – «я меньше чем за 20-30 я не возьмусь и вообще это наверное на все 50 потянет» (для 8 строк кода) – очень нехорошо. Потому и прошу рассмотреть такой вариант отношений. Много ребят, которые пытаются начать работать на данном сайте – не могут даже в рейтинг попасть даже для пробы своих сил – потому, что «перехватчики» рвут клиентуру и потом ей ставят ценовые условия. Нездоровая ситуация, хотя сервис – прекрасный, доволен, Спасибо тем у кого возникла такая хорошая идея.
10$ нужно платить человеку только за то что он прочьтёт ваше ТЗ, а если он ещё скажет что у вас в ТЗ ошибка то вы уже должны ему больше 10$
И это при том что он не будет уточнять в чём конкретно ошибка.
Вы же хотите за 10$ заполучить и постановщика задачь и программиста в одном лице, да ещё чтоб он и Торговую Стратегию за вас довёл хотябы в прибыль.
Не стыдно?
Тут есть и неосознаваемая (или даже наоборот осознанная) со стороны заказчиков проблема.
Люди упорно не желают писать в достаточно мере развернуто суть заказа, предпочитая максимально скрывать базовый запрос и оставляя потенциальных исполнителей в неведении. Фактически заказчик хочет выторговать минимальную цену у исполнителя при недостатке информации, даже не дойдя до техзадания.
Поэтому совет: пишите честно часть техзадания прямо (без раскрытия ноухау) в описании задания - это позволит выставлять адекватные цены с самого начала.
Со стороны исполнителя есть второй путь (не задирать втёмную цену), а соглашаться на цену заказчика, вчитываться в подробное описание заказ, но отказываться от шага подписания соглашения, если цена не соответствует сложности.
Но тогда заказчики взвоют, как так, столько народу отозвалось а никто не хочет по этой цене работать. И второй плохой момент в этом то что увидев кучу народа в каком то заказе, новый исполнитель даже не станет туда заглядывать.
Ну и вправду чего задницами толкаться.
Вот и получается уважаемые заказчики, если не писать подробно ТЗ в шапке то сами же ухудшаете конкуренцию и снижаете шансы что ваш заказ будет исполнен по минимальной конкурентной цене.
Зачем такая точность :-)