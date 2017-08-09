Новые сервисы MQL5.community: Расчеты и Работа - страница 12
Я с обратной стороны не пользовался поэтому не знаю, есть ли возможность заказчику снимать заказ?
Да, до тех пор, пока обе стороны не согласовали Техническое Задание, Заказчик может снять свой заказ путем отказа от услуг Исполнителя.
До конца вопрос удаления задания еще не решен - мы как раз взялись за реформирование этого сервиса. Так как ситуация иногда скатывается к "междусобойчикам", то Заказчик будет автоматически штрафоваться понижением своего "рейтинга Заказчика". Переделка дизайна как раз на видное место выводит рейтинги Заказчика и Исполнителя.
Сервис "Работа" - это хороший и защищенный способ заказа кастомных разработок, без комиссий и с прямым выходом на MQL4/MQL5 разработчиков. Для нашей компании этот сервис не является доходным - мы специально инвестируем в него и не берем комиссий, чтобы развить экосистему новой платформы MetaTrader 5.
Скоро будут запущены сервисы: "MQL5 Cloud Network" для покупки/продаже расчетных мощностей и "Сигналы" с замониторенными счетами по продаже/покупке торговых сигналов (аналог Tradency и тд). Мы соберем огромное количество заказчиков и исполнителей на одной площадке, что приведет к взаимному росту MQL5 сервисов.
А можно как-нибудь сделать, чтобы выбранный программист, мог видеть какие работы его, просматривая список? Раньше так было сделано, теперь нет..
Также, небольшое негодование вызывает отображение рейтинга потенциального исполнителя, ведь с виду, человек сделавший 1 заказ и получив 5 звезд выглядит намного перспективнее, чем тот кто сделал по 50-70 работ с разным набором звезд..(хотя бы 3, так как это значение по умолчанию и многие заказчики не знают что его можно изменить)... не справедливо как-то...
Честно сказать я не понял о чём вы, не думаю что найдётся много людей которые поняли.
попробуйте перефразировать, например говорите не о ком то а о себе, вы как программист или вы как заказчик итд.
С остальным согласен.
ЗЫ Как вариант можно добавить к рейтингу отзывов число - количество законченных работ(насколько они весомы это уже другой вопрос всем не угодишь).
Сейчас у рейтинга можно посмотреть количество отзывов в тултипе.
Очередным нашим шагом будет полная переделка личного профайла каждого участника с показом деталей его рейтингов Заказчика и Исполнителя и отзывами. Это позволит Заказчикам и Исполнителям лучше разбираться друг в друге.
Скоро будут запущены сервисы: "MQL5 Cloud Network" для покупки/продаже расчетных мощностей и "Сигналы" с замониторенными счетами по продаже/покупке торговых сигналов (аналог Tradency и тд). Мы соберем огромное количество заказчиков и исполнителей на одной площадке, что приведет к взаимному росту MQL5 сервисов.
Ок. Например я взял 5 работ. ТЗ согласовано. Включаю вкладку "Выполняются", и раньше красные флажки сразу бросались в глаза и было видно, какие работы на мне.. А теперь все как один.. ничем не выделяются..
Ок. Например я взял 5 работ. ТЗ согласовано. Включаю вкладку "Выполняются", и раньше красные флажки сразу бросались в глаза и было видно, какие работы на мне.. А теперь все как один.. ничем не выделяются..
Теперь понятно.
Значит речь идет о статусах заданий - попробуем улучшить показ привязанных заданий в общем списке.
Вы решили поконкурировать со своим клиентом? не боитесь распылять ресурсы?
С каким именно клиентом?
Вы решили поконкурировать со своим клиентом? не боитесь распылять ресурсы?