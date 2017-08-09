Новые сервисы MQL5.community: Расчеты и Работа - страница 21

Новый комментарий
 
MonsterMQL:
Я его менять не собираюсь
Ну тогда удачи и семь футов под килем :)
[Удален]  
MonsterMQL:
Я его менять не собираюсь

а зачем завел второй аккаунт? Graal

 в каком месте клевета? вы обманываете клиентов предлагая им код который не работает на демо и реале.
И не надо про 3 года. Я никогда в жизни не поверю что человек через 3 года будет писать так отвратительно, допуская такое количество грубейших ошибок. 

 
MrGold166:

а зачем завел второй аккаунт? Graal

почём такой вывод?

у Монстра раньше ведь не было "Обучения"?

[Удален]  
abolk:

почём такой вывод?

у Монстра раньше ведь не было "Обучения"?

создан на следующий день после всей шумихи, тот же демпинг на лицо. ну решил еще и "обучать" ))) 
 
MrGold166:

а зачем завел второй аккаунт? Graal

 в каком месте клевета? вы обманываете клиентов предлагая им код который не работает на демо и реале.
И не надо про 3 года. Я никогда в жизни не поверю что человек через 3 года будет писать так отвратительно, допуская такое количество грубейших ошибок. 

модераторы могут подтвердить, что по ИП это один и тот же пользователь?
 
IgorM:
модераторы могут подтвердить, что по ИП это один и тот же пользователь?
Да, тот же.
 
MonsterMQL:
Потому что это уже вообще беспредел.

 Монстр, ты сейчас прав как никогда! Твои действия и поведение в сервисе это "вообще беспредел", до которого другие исполнители не стали опускаться. А ты разве не знал как с "беспредельщиками" поступают??? Правильно, такими же "беспредельными" методами.

MonsterMQL:
Не уважаете меня и себя - уважайте хотя бы заказчиков.

 Ты вообще всех не уважаешь, включая себя и заказчиков. И тебе было всё "по барабану" даже после того заказа и только после того как мы начали писать в заявках о твоих "подвигах", начались хоть какие-то сдвиги.

Вообще ты получил по заслугам и по справедливости. И не нужно сейчас из себя строить невинную, обиженную овечку, которую порвали злые голодные волки. 

 

  

[Удален]  
Renat:
Да, тот же.

 
Renat:Да, тот же.

спасибо!

если поначалу я смотрел "сквозь пальцы" на замечания программистов в заявках в сторону монстрамкуэл, то теперь скорее поддерживаю этих программистов, этот горепрограммист вместо самообучения занялся выдумыванием коварных? планов...

это нехорошо - плохой пример для программистов, проблемы то по-сути не было, а излишние амбиции ни когда не были признаком профессионализма 

имхо, попросить бы со стороны администрации этого товарища некоторое время не предлагать свои услуги в разделе работа, так на пару-тройку месяцев, того и глядишь нашел бы время самообучением заняться, может быть и "хвост прижал бы"

Как заказать торгового робота на MQL5 и MQL4
Как заказать торгового робота на MQL5 и MQL4
  • 2010.06.18
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
С запуском сервиса "Работа" MQL5.community становится идеальным местом для размещения заказов и оказания услуг программирования. Тысячи трейдеров и разработчиков ежедневно посещают этот ресурс и с легкостью могут помочь друг другу. Для трейдера сервис "Работа" - это легкая возможность получить свой собственный эксперт. Для MQL5-разработчика это возможность легко найти новых клиентов. В данной статье мы рассмотрим возможности этого сервиса.
 
Renat:Да, тот же.

почему один и тот же разработчик под разными никами в одном заказе?

 

https://www.mql5.com/ru/job/6507 

а если все программисты начнут играть со множественными регистрациями? думаю ввод в заблуждение заказчиков не самым лучшим образом скажется на репутации сервиса работа 

1...141516171819202122232425262728...34
Новый комментарий