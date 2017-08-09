Новые сервисы MQL5.community: Расчеты и Работа - страница 21
Я его менять не собираюсь
а зачем завел второй аккаунт? Graal
в каком месте клевета? вы обманываете клиентов предлагая им код который не работает на демо и реале.
И не надо про 3 года. Я никогда в жизни не поверю что человек через 3 года будет писать так отвратительно, допуская такое количество грубейших ошибок.
почём такой вывод?
у Монстра раньше ведь не было "Обучения"?
модераторы могут подтвердить, что по ИП это один и тот же пользователь?
Потому что это уже вообще беспредел.
Монстр, ты сейчас прав как никогда! Твои действия и поведение в сервисе это "вообще беспредел", до которого другие исполнители не стали опускаться. А ты разве не знал как с "беспредельщиками" поступают??? Правильно, такими же "беспредельными" методами.
Не уважаете меня и себя - уважайте хотя бы заказчиков.
Ты вообще всех не уважаешь, включая себя и заказчиков. И тебе было всё "по барабану" даже после того заказа и только после того как мы начали писать в заявках о твоих "подвигах", начались хоть какие-то сдвиги.
Вообще ты получил по заслугам и по справедливости. И не нужно сейчас из себя строить невинную, обиженную овечку, которую порвали злые голодные волки.
Да, тот же.
спасибо!
если поначалу я смотрел "сквозь пальцы" на замечания программистов в заявках в сторону монстрамкуэл, то теперь скорее поддерживаю этих программистов, этот горепрограммист вместо самообучения занялся выдумыванием коварных? планов...
это нехорошо - плохой пример для программистов, проблемы то по-сути не было, а излишние амбиции ни когда не были признаком профессионализма
имхо, попросить бы со стороны администрации этого товарища некоторое время не предлагать свои услуги в разделе работа, так на пару-тройку месяцев, того и глядишь нашел бы время самообучением заняться, может быть и "хвост прижал бы"
почему один и тот же разработчик под разными никами в одном заказе?
https://www.mql5.com/ru/job/6507
а если все программисты начнут играть со множественными регистрациями? думаю ввод в заблуждение заказчиков не самым лучшим образом скажется на репутации сервиса работа