MonsterMQL:А разве с одного ИП не могут работать 2 программиста? Плоско мыслите, Господа )

конечно могут!

жаль, что Вы мыслите только в этом направлении, а не в направлении поспрашивать топиках новичков непонятные моменты по программированию 

ладно, перефразирую: заказчик Вам судья, удачи! 

 
MonsterMQL:Почему Вы не принимаете меры?

успокойся, видишь? услышали?

ну конечно, куда там, особенно если IP статический ))) 
 
В бан на месяц.
 

Всё. Запинали Монстра ногами. Все довольны. Большое дело сделано. Победа. 

     Он был убит в  октябре 1918  года, в один из  тех дней,  когда  на всем
фронте было так тихо и спокойно, что военные сводки состояли из одной только
фразы: "На Западном фронте без перемен".
     Он  упал  лицом  вперед и  лежал в позе спящего. Когда его перевернули,
стало  видно, что он,  должно быть, недолго  мучился, - на лице  у него было
такое спокойное выражение, словно он был даже доволен тем, что все кончилось
именно так.

Э.М.Ремарк "На Западном фронте без перемен" 
 

Я  - заказчик, пытаюсь выставить заказ на  EA, но дальше чем "принять условия" я продвинуться не могу.

Я создал несколько работающих систем в своем charting software, но хочу перенести их в MT4 and MT5.

 

 
With the launch of the Jobs service, the MQL5.community has become an ideal place for placing orders and providing programming services. Thousands of traders and developers visit this resource on a daily basis, and they can easily help each other. For traders, the Jobs service is the opportunity to easily obtain their own Expert Advisors. For an MQL5 developer, it is an opportunity to easily find a client. In this article, we will consider the capabilities of this service.
 
 Подскажите пожалуйста, что это за валюта такая кредит,и сколько будет в рублях например 10 кредитов.
 
shnip1:
 Подскажите пожалуйста, что это за валюта такая кредит,и сколько будет в рублях например 10 кредитов.
1 кредит равен одному доллару США.
 
i_logic:
1 кредит равен одному доллару США.
Спасибо. Простите, а бюджет аналогично?
