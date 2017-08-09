Новые сервисы MQL5.community: Расчеты и Работа - страница 14
Здравствуйте, можно узнать, отмена отзывов это временная мера или нет ?
Заранее спасибо
Отзывы были временно недоступны по техническим причинам.
Сейчас проблема решена.
Обновления в сервисе "Работа"
Переработана страница работы с заказами. Теперь можно легко просмотреть последние отзывы о разработчике, список его завершенных и текущих работ:
Заказчикам удобно представлены их завершенные и новые работы:
А как решаются вопросы, с заказами которые не выполняются в оговоренный срок?
Представим ситуацию: скрипт, срок 3 дня, цена 30$. Три дня прошло работа не сделана, четыре нет , пять ещё не готова и т д.
Время идёт средства заблокированы.
Нужно добавить варианты разрешения таких ситуаций:
После не выполнения задания в срок, каждый день просрочки минус "Х%" от стоимости задания
и добавить заказчику возможность разорвать соглашение о выполнении работы после 4-7 дней опоздания.
Обращаетесь в арбитраж и всё решаемо. Только арбитр может снять заказ и аннулировать блокировку средств.
ЗЫ Но обратите внимание что срок начинается с момента подписания договора, т.е. с момента когда деньги блокируются.
ЗЗЫ Кстати возможен вариант когда сроки или другие условия нарушены, но ни у одной из сторон претензий нет, в таком случае заказ благополучно дойдёт до своего завершения обычным путём.
Два раза влаживал архив с заданием в "новую работу" и два раза он исчезал, через 2-4 часа.
Что именно Вы делали, можете описать всю последовательность действий?
кнопка новая работа => прикрепляю zip архив => кнопка добавить => работа появляется с архивом через паручасов архив исчезает
Сейчас ечё раз проверю, прикреплю архив.
https://www.mql5.com/ru/job/1295
Все на месте, но вот текст Заявки не очень хорошо выглядит