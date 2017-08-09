Новые сервисы MQL5.community: Расчеты и Работа - страница 14

_Techno_:

Здравствуйте, можно узнать, отмена отзывов это временная мера или нет ?


Заранее спасибо

Отзывы были временно недоступны по техническим причинам.

Сейчас проблема решена.

 

Обновления в сервисе "Работа"

Переработана страница работы с заказами. Теперь можно легко просмотреть последние отзывы о разработчике, список его завершенных и текущих работ:


Заказчикам удобно представлены их завершенные и новые работы:



 

А как решаются вопросы, с заказами которые не выполняются в оговоренный срок?

Представим ситуацию: скрипт, срок 3 дня, цена 30$. Три дня прошло работа не сделана, четыре нет , пять ещё не готова и т д.

Время идёт средства заблокированы.

Нужно добавить варианты разрешения таких ситуаций:

После не выполнения задания в срок, каждый день просрочки минус "Х%" от стоимости задания

 и добавить заказчику возможность разорвать соглашение о выполнении работы после 4-7 дней опоздания.  

 
_Aleks_:

Обращаетесь в арбитраж и всё решаемо. Только арбитр может снять заказ и аннулировать блокировку средств.

ЗЫ Но обратите внимание что срок начинается с момента подписания договора, т.е. с момента когда деньги блокируются.

ЗЗЫ Кстати возможен вариант когда сроки или другие условия нарушены, но ни у одной из сторон претензий нет, в таком случае заказ благополучно дойдёт до своего завершения обычным путём.

 

Два раза влаживал архив с заданием в "новую работу" и два раза он исчезал, через 2-4 часа.



 
VINIPUH:

Два раза влаживал архив с заданием в "новую работу" и два раза он исчезал, через 2-4 часа.

Что именно Вы делали, можете описать всю последовательность действий?
 
https://www.mql5.com/ru/job/1295

Задание в архиве. Два раза влаживал архив с заданием и два раза он исчезал. Не уверен что во время подачи вами заявки у вас была возможность скачать архив. Вот задание:   http://filecaster.ru/files/cXV8Y3HTBdf/задание_zip
 
Все на месте, но вот текст Заявки не очень хорошо выглядит


 
там кажется глюк, что после новой заявки вложение исчезает. Много раз такое видел, новая работа с вложением, оставляю заявку, вложения уже нет..
 
Исчезла ссылка на орхив, наверно после подачи новай заявки Urain

