Прошу разъяснений от Администрации
Уважаемая Администрация, неужели Вы мне не ответите? Я же за 8 лет первый раз написал на форуме что-то подобного рода. Неужели я совсем недостоин хотя бы краткого ответа?
разве есть пункт правил запрещающий в профиле свои контакты?
при общении запрещено уводить в свои контакты
разве есть пункт правил запрещающий в профиле свои контакты?
при общении запрещено уводить в свои контакты
В правилах нет и пункта о том что запрещено подавать заявки на работы в которых указаны контактные данные. но за это банят. хотя это я считаю не правильным. Потому что если есть контактные данные в заявке, то программист может не подавать заявку, а сразу написать по контактам. А если программист подает заявку, значит он хочет наоборот работать через сайт, а его банят за это - за то что он хочет работать через сайт, а не пишет напрямую.
А по поводу " разве есть пункт правил запрещающий в профиле свои контакты? " я подробно описал свое видение в первом посте.
Уважаемая Администрация, неужели Вы мне не ответите? Я же за 8 лет первый раз написал на форуме что-то подобного рода. Неужели я совсем недостоин хотя бы краткого ответа?
Уважаемый, вы бы выделяли вопросы жирным, пронумеровали, что ли... Лично я эту портянку с потоком мыслей не стал читать. Первое правило переписки — четкий вопрос, потом развернутое дополнение, все по списку.
Уважаемый, вы бы выделяли вопросы жирным, пронумеровали, что ли... Лично я эту портянку с потоком мыслей не стал читать. Первое правило переписки — четкий вопрос, потом развернутое дополнение, все по списку.
я просто пытался донести все наиболее полно. и там не только один вопрос, а еще и некоторые другие моменты описаны. просто засунул все в один пост.
ок, давайте прям четко:
можно ли после выполнения первого заказа через сайт обмениваться с клиентом контактными данными, работать с ним напрямую (а не на сервисе фриланс) и при этом быть спокойным что не забанят.
Не запрещено в профиле писать свои контактные данные. Пишите сколько хотите.
В работе напрямую помимо фриланса нет ничего хорошего.
я просто пытался донести все наиболее полно. и там не только один вопрос, а еще и некоторые другие моменты описаны. просто засунул все в один пост.
ок, давайте прям четко:
можно ли после выполнения первого заказа через сайт обмениваться с клиентом контактными данными, работать с ним напрямую (а не на сервисе фриланс) и при этом быть спокойным что не забанят.
конечно можно
разве есть пункт правил запрещающий в профиле свои контакты?
при общении запрещено уводить в свои контакты
Было такое на форуме, касающееся разработчиков. Но тогда, если не ошибаюсь, был виден список разработчиков. Может потом с этим стало не так строго. Сейчас чтобы понять, что человек - разработчик, нужно к каждому в профиль заглянуть. А если он очень редко или вообще не заходит на форум, то такого и не найти по сайту.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Программистам, нужны ли в сервисе ФРИЛАНС фильтры для отбора заказов
Renat Fatkhullin, 2017.02.13 10:58
Рад, что вам весело.
Но все, кто не вычистит свои заявки от контактных деталей до конца недели, получат бан на участие в сервисе на 2 недели. Это касается и любых рекламных аттачей не по делу.
Бан также выкидывает из топа.
я просто пытался донести все наиболее полно. и там не только один вопрос, а еще и некоторые другие моменты описаны. просто засунул все в один пост.
ок, давайте прям четко:
можно ли после выполнения первого заказа через сайт обмениваться с клиентом контактными данными, работать с ним напрямую (а не на сервисе фриланс) и при этом быть спокойным что не забанят.
Вот такое сообщение было:
Но если исполнитель всегда так действует, это в какой-то степени и неприлично даже. И, кажется, Ренат писал, что к такому клиенту могут быть применены меры.
Я могу попросить контакты, когда клиент хочет что-то доработать после закрытия работы, а на такую сумму здесь нельзя разместить заказ.
Когда-то писали, что подумают над тем, чтобы решить вопрос небольших доработок. Кто-то в курсе уже можно на $10-20 именно советник или индикатор доработать?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Я не сижу на форуме, не сторонник выносить сюда какие-либо вопросы и уж тем более острые. Но, к сожалению, в многократных личных сообщениях модератору я не получаю ответа на эти вопросы. Пришлось сюда.
Сразу прошу прощения если кого-то это заденет морально или материально, но я думаю что все понимают что все всё понимают и я просто озвучиваю вслух очевидные для всех вещи. И лучше получить ясный ответ чем риск лишиться работы.
Несколько лет назад когда ввели запрет на контактные данные в заявках фриланса я убрал контактные данные даже из профиля. И все эти годы моих контактных данных в профиле не было. Я сделал это по причине того что на мой взгляд это противоречит правилам. Вот цитата из правил: «Сервис "Фриланс" разрешается использовать только по его прямому назначению - для проведения всех работ и расчетов в рамках опубликованных Заказов. Поиск заказчиков или исполнителей в сервисе "Фриланс" для выполнения работы на стороне запрещается и является нарушением Правил.». Я думаю что ни для кого не секрет что большинство заказчиков пытается связаться напрямую с программистом по целому ряду причин. И если при первом заказе есть страх что могут сделать плохо или кинуть, то после первого заказа многие клиенты просят контактные данные чтобы работать напрямую. Т.о. размещение контактных данных в профиле это по сути один из видов передачи контактов заказчику чтобы в будущем он обращался напрямую. Потому что заказчику конечно же интересно кто делает ему работу и он заходит в профиль и видит сразу же эти данные. И если у него есть желание работать с исполнителем напрямую, то он и напишет в следующий раз ему напрямую. А откажется ли исполнитель – я сомневаюсь. Ну во всяком случае откажутся далеко не все.
Так почему же разработчики не убирают свои данные из профилей (я конечно не всех смотрел, но из тех коллег профили которых я посмотрел не убрал никто), а администрация сайта ничего с этим не делает???
Если Админимстрация считает что за первый заказ надо проплатить 10%, а дальше можно уводить клиента и делать и брать все себе в карман, то почему бы не уточнить это в правилах например. Поэтому первый вопрос к Администрации: это так или нет???
И дело же не только в 10%. Напрямую ведь быстрее и проще работать. И есть например скайп, тимвивер и т.д. И если учесть увеличение трудоемкости на писанину сообщений и оформление работы и т.д., то разница не в 10%, а в разы.
Сейчас наверное у многих возникнет вопрос почему я так сглупил и написал об этом тут когда мог тоже разместить данные у себя в профиле и спокойно начиная с второго заказа уводить клиентов с сайта. А потому что я уже почти 8 лет здесь. И не создаю никакие свои сайты, платформы и т.д. Меня все устраивает здесь. И я готов платить даже бОльшую комиссию чем 10%, но я хочу чтобы все было прозрачно и все были в равных условиях. И уже тем более я не хочу чтобы из-за этих 10% меня когда-нибудь забанили. Это же очень просто сделать контрольную закупку: сделать заказ на $30, потом написать напрямую и договориться и ОП – нарушение правил, пожизненный бан. Или же не делать первый заказ через сайт, а сразу написать напрямую, без $30, сказать что с мкл5. Такое же может прийти в голову Администрации. Ну по крайней мере мне это пришло в голову еще много лет назад за 1 минуту. И если бы я хотел зарабатывать больше на комиссии то это первое что я бы сделал.
Вспоминаю случай когда только началось это все с данными. Уже написали на форуме что нельзя их публиковать контакты в заявках, но профили еще не скрыли. Был такой небольшой период. Я убрал из заявки скайп и почту, но в приветственном письме оставил ссылку на отзывы. И меня забанили. Когда я написал в сервисдеск, мне сказали что запрещено передавать контактные данные, бан сняли и написали так пафосно: ТЕПЕРЬ ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО С ВАМИ БУДЕТ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ (может не дословно, но примерно так было написано). Т.е. в правилах этого не было, на форуме тогда не говорили про ссылки на отзывы и более того, можно было ткнуть на исполнителя и увидеть отзывы. Т.е. я получил бан ни за что! Кстати, если есть история банов, прошу удалить его потому что он был получен не заслужено. Так вот раз ни за что можно получить бан, то уж за контактные данные в профиле мне кажется это более вероятно.
Следующий момент. Фриланс толком не модерируется. Заказчики постоянно шлют свои данные в обсуждении. Просят мои. Я даже иногда кидаю сообщения в «нарушение». Никто не реагирует вообще. Заказчик не банится, работа не удаляется. Ни разу! Уважаемая Администрация. Ну если Вам не нужны деньги, ну давайте тогда отменим все правила и пусть все будет как было раньше. А если уж начали наводить порядок, то осталось-то прям чуть-чуть доделать. И уж во всяком случае должна быть ясность что можно, а что нельзя, а не так что каждый в меру своей наглости кто на что горазд. Ну Вы столько уже создали, столько сделали, ну чуть-чуть осталось гаечки подкрутить и денежки уходить налево не будут. Ну а если они Вам не нужны, ну так и напишите пожалуйста. Чтобы все были в равных условиях и спали спокойно.
И последнее. Я вот например не сижу на форуме. Не читаю и не пишу. И в свое время я узнал о запрете контактных данных от Артмедиа который написал мне в личку и дал ссылку на обсуждение на форуме. Спасибо ему. Ну почему нельзя взять и сделать рассылку всем у кого есть например хотя бы один выполненный заказ. Тип: ребята, теперь работаем по-другому так-то и так-то. Нормальный цивилизованный путь. А не так что кто увидел тот увидел, кто не увидел того забанили и вообще иногда ни за что! Очень прошу администрацию сделать такой метод оповещения. Потому что не перечитывать же правила каждый день. И форум. И то что рядом галочкой написано при подаче заявки не каждый же раз 10 раз в день это перечитывать и искать отличия. Ну можно же оповестить.
Прошу Администрацию дать точные прямые ответы на мои вопросы.