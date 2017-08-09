Новые сервисы MQL5.community: Расчеты и Работа - страница 17

Первый спам в работах

https://www.mql5.com/ru/job/2082

 надо придумать как эти заявки быстро убивать, может кнопка "спам"

 
не пойму что то перевёл на кошелёк Z451440065600 деньги,а в моём кабинете они не появились,это что шутка такая ?
 
jek1380:
не пойму что то перевёл на кошелёк Z451440065600 деньги,а в моём кабинете они не появились,это что шутка такая ?

Вы указали нужную строчку при переводе средств?


 
и что теперь делать если строчка в примечании другая ? как теперь перевести средства на мой анкаут ?
 
jek1380:
и что теперь делать если строчка в примечании другая ? как теперь перевести средства на мой анкаут ?

Укажите, пожалуйста, с какого кошелька Вы сделали перевод и какую сумму.

Лучше всего в личном сообщении для Rosh.

Renat:

Укажите, пожалуйста, с какого кошелька Вы сделали перевод и какую сумму.

Лучше всего в личном сообщении для Rosh.

да, указал в личном сообщении ещё в18.55 мск
 
jek1380:
да, указал в личном сообщении ещё в18.55 мск
заказывал  советник у Roman Romanenko ariess.mp

в итоге взялся за него и потом исчез ничего не сказав. отвратительно

 
zinnus:

заказывал  советник у Roman Romanenko ariess.mp

в итоге взялся за него и потом исчез ничего не сказав. отвратительно

А где Вы нашли этого  Romanenko? Я в списке разработчиков его не наблюдаю. Заказывайте у проверенных программистов, то есть у тех, кто сделал уже множество заказов.
