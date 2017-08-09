Новые сервисы MQL5.community: Расчеты и Работа - страница 17
Первый спам в работах
https://www.mql5.com/ru/job/2082
надо придумать как эти заявки быстро убивать, может кнопка "спам"
не пойму что то перевёл на кошелёк Z451440065600 деньги,а в моём кабинете они не появились,это что шутка такая ?
Вы указали нужную строчку при переводе средств?
и что теперь делать если строчка в примечании другая ? как теперь перевести средства на мой анкаут ?
Укажите, пожалуйста, с какого кошелька Вы сделали перевод и какую сумму.
Лучше всего в личном сообщении для Rosh.
да, указал в личном сообщении ещё в18.55 мск
заказывал советник у Roman Romanenko ariess.mp
в итоге взялся за него и потом исчез ничего не сказав. отвратительно