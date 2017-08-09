Новые сервисы MQL5.community: Расчеты и Работа - страница 9
Мы немного улучшили сервис: теперь при прохождении каждого этапа в Заказе, который вы заказали или исполняете, на ваш телефон приходит SMS c уведомлением.
Для своевременного получения таких сообщений необходимо указать свой номер телефона в Профиле - закладка "Безопасность".
Ещё хорошо бы при выводе на WM чтоб был код протекции,
а то сейчас нажал и всё, а вдруг не ту цифирку вписал,
а так услышал бряцнуло на кошельке, ага значит всё правильно можно код протекции вписывать.
Очень удобно и уменьшает критичность ошибок при вводе.
Копипаст в теме -- Написать статью "Прототип торгового робота на MQL5"
Задание то же, что и в Написать статью "Как создать свой Trailing Stop" (1)
Да, пожалуйста, выберите для написания вот этой темы -- Написать статью "Оценка торговых систем - эффективности входа, выхода и сделок" -- действительно достойного автора. Имхо, это одна из статей, которая в случае удачного изложения может реально стать так сказать "настольной" статьей.
Ещё хорошо бы при выводе на WM чтоб был код протекции,
При выводе на новый (ранее не подтвержденный) кошелек нужно обязательно ввести подтверждающий код, отправленный через SMS на Ваш телефон.
Тем самым защищается Ваш счет от попыток вывести деньги на кошельки третьих лиц. Последующие переводы на ранее подтвержденные кошельки можно вести без подтверждения через SMS.
Также первый перевод на счет с кошелька автоматически ставит номер кошелька в подтвержденный режим.
Это само сабой, но вот критичность ошибки при наборе номера кошелька куда выводятся средства очень высокая.
При пользовании WM есть такой приём отправка с кодом протекции, в результате если деньги не пришли значит ты набрал не верный номер кошелька и тк случайный получатель не знает кода деньги скоро вернутся (срок протекции понятно устанавливаешь ты при отправке).
Таким образом критичность набора не верной цифры в разы ниже тк ты не теряешь деньги а лишь откладываешь повторную отправку.
К сожалению, переводы с кодом подтверждения мы не будем применять как при вводе, так и при выводе средств.
Фактически коды подтверждения не позволяют проводить автоматические операции (вручную подтверждать/отменять/проверять/исправлять платежи никто не будет). Система расчетов действует автоматически.
Я понял, ограничения идут со стороны WM, как альтернатива может быть использована система внутренней связи через WM.
Ну тоесть автомат со стороны MQ при нажатии [снять] вместо перевода отправляет автоматическое сообщение получателю,
а на панели профиля появляется новая активная кнопка чтото типа [точно снять] с подписью
"свяжитесь с получателем платежа, пришло ли ему автосообщение?, если нет проверте заданные реквизиты".
Но при этом кнопка не ограничивает права пользователя и особо нетерпиливый может нажать две кнопки подрят не проверяя.
PS те получается что первая это фалшь-кнопка которая просто скрывает вторую и активирует отправку автосообщения, опятьже это можно сделать в одном поле, сначало кнопка имеет надпись[снять] потом [точно снять]. Получается двойное нажатие на кнопку и платёжная система сразу перейдёт к шагу платежа.
Если Вы боитесь за себя, проверяйте себя трижды, пожалуйста.
Но не заставляйте остальных рушить свои рабочие процессы, переводя работающие автоматические системы в ручную обработку.ps: проблем с ручной обработкой и последующими разбирательствами с кодами протекции мы уже наелись за последние годы - спорить с практиками в этом вопросе бесполезно.
Моё дело прокукарекать, а там хоть не рассветай. В конце концов вам принимать решение,
я могу лишь предложить свой вариант(но сами понимаете не обладая всей картиной моё виденье слишком узко).
За себя не боюсь так как являюсь опытным пользователем подобных програм,
просто увидел потенциальную возможность неприятностей пользователя, ну и предложил вариант решения.
Но повторюсь разработчику виднее (даже в мыслях небыло с вами спорить по этому вопросу).