Временно из-за переезда сайта не работает вывод денег на WebMoney кошельки (ждем подтверждения от WebMoney на смену IP адреса сервиса интеграции).
Проблему решаем, извините за неудобства.
как какой, вы что не знали, матаквосты обещали организовать магазин, в котором можно выкладывать на продажу советники, индикаторы и скрипты для терминала МТ
Продавать только нечего.
Был бы магазин, товар всегда найдется.
Лично я магазина уже заждался.
Вообще обычно наоборот
Вчера мы сменили дизайн у раздела "Работа", сделав его более удобным.
За последние 10 месяцев было выполнено около 280 заказов, что показывает востребованность такого сервиса. У него есть уникальные возможности по гарантии/заморозке денег, интеграции платежных систем WebMoney/PayPal, жесткий регламент выполнения задания, уведомления о смене статусов по SMS и арбитраж.
Приглашаем всех чаще пользоваться этим сервисом заказов - до конца 2011 мы не будем брать комиссию.
Я с обратной стороны не пользовался поэтому не знаю, есть ли возможность заказчику снимать заказ?
Просто я заметил что есть много висячих заказов, при чём заказы то простенькие. Наверняка заказчик и исполнитель только нашлись с помощью сервиса а дальше всё порешали через междусобойчик, а заказ так и остался висеть.
Например вот Индикатор по окруженным. в описании ТЗ заказчик говорит что :
Работа сделана быстро и правильно, благодаря aries-soft. За что ему огромное спасибо. Рекомендую.
А можно как-нибудь сделать, чтобы выбранный программист, мог видеть какие работы его, просматривая список? Раньше так было сделано, теперь нет..
Также, небольшое негодование вызывает отображение рейтинга потенциального исполнителя, ведь с виду, человек сделавший 1 заказ и получив 5 звезд выглядит намного перспективнее, чем тот кто сделал по 50-70 работ с разным набором звезд..(хотя бы 3, так как это значение по умолчанию и многие заказчики не знают что его можно изменить)... не справедливо как-то...