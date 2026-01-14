Ошибки, баги, вопросы - страница 668
Если ориентироваться на цвета в Стакане цен, то похоже, что есть путаница.
//---
Кнопка Buy синего цвета. Поэтому и цены, по которым можно выставить заявку тоже должны быть синего цвета. Сейчас всё наоборот и нужно прилагать усилия, чтобы к этому привыкнуть и навряд ли получится. Это психологический нюанс. )))
Отталкиваясь от информации, которая касается Стакана Цен в Справке, схема для теста будет выглядеть приблизительно так:
//---
Но при совершении торговых операций в журнал экспертов выводится сообщение, из которого видно, что хоть в запросе и была именно та цена, которая была в стакане цен ближайшая:
в результате цены нет (0.000):
, а торговая функция возвращает false:
//---
В журнале видим, что попытка открыть позицию была по нулевой цене:
, но позиция всё таки открывается по текущей цене.
//---
Если этой информации недостаточно, чтобы определить на чьей стороне ошибка, напишу в Сервисдеск.
Подскажите чайнику, пожалуйста, как снять отложенный ордер?
trReq.order=order_ticket;
trReq.type=TRADE_ACTION_REMOVE;
OrderSend(trReq,trRez);
У меня компилятор выдает : TRADE_ACTION_REMOVE can't convert enum
причем 2 раза про одну и ту же ошибку.
пробовал так же обнулять перед этим:
trReq.symbol =Symbol(); //NULL
trReq.magic =MAGIC; //0
trReq.volume =0.0;
trReq.type =0;
trReq.price =0.0;
trReq.sl =0.0;
trReq.tp =0.0;
trReq.type_time =0;
trReq.expiration=0;
не помогает. билд 597.
Дайте полный пример пожалуйста. Заранее благодарен.
Дайте полный пример пожалуйста. Заранее благодарен.
Полный пример есть в стандартной библиотеке. Функция OrderDelete(). Документация. Также там можно взять за основу функции для всех торговых операций.
А с какой целью обрезается строка при задании ее в качестве внешнего параметра?
input string - максимум 105 символов можно задать, если больше - справа обрезается.
build 597
подскажите, пжл, почему следующий код не находит соответствующего окна (проверял, окно с таким классом существует)
Похоже какая то ошибка в
При коде возврата 10008 (ордер размещен), данный метод возвращает false.
В итоге все же ордер исполняется.
Из за этого на демо счете было открыто более чем нужное количество ордеров.
и лог экспертовСкажите когда могут быть ситуации когда рыночный ордер размещен на сервере но не исполнен (пусть даже частично)?
1. Поздно увидел эту ветку.
2. В А*****и
И вот это размещал в юморе на 4-ом форуме, но думаю и сюда нужно :
Сижу разбираю полеты эксперта (МТ5) и вот что в логах нашел... Где ... в ДЦ ???