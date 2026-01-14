Ошибки, баги, вопросы - страница 666
Судя по виду на скрине это уровень стопа/тейка. А в истории ордера с таким ID нет?
Это воспроизводится с любым новым отложенным ордером. Просто установите ордер и отмасштабируйте график по вертикали на максимум. То есть, нижнее значение установите в ноль.
Спасибо за сообщение. Исправим.
Спасибо.
//---
На счетах с типом исполнения EXCHANGE в журнал постоянно выводится сообщение об ошибке:
//---
Позиций нет, ордеров нет. Просто загрузил терминал с новым счётом от Альпари. Что это значит?
Дополнение:
Сначала думал, что это от эксперта зависит. Но нет, снял эксперта с графика, а журнал всё равно заполняется этим сообщением. Это происходит и на терминале с Вашего сайта. И на терминале с сайта Альпари.
MetaDriver:
Так торговля в стакане пока не реализована, как я понимаю. Поэтому и выдаёт ошибку.
Типа, в Альпари не идиоты сидят?
А как же они тогда тестируют его уже больше года или даже двух без этой возможности?
Блин, опять забыл. Они же вот-вот только (на днях) включили тип счёта EXCHANGE. Значит я попал в самый разгар событий и нашёл первый баг. )))
Я этого не говорил. ;)
:D
В списке Указателя, в Справке, нет свойства ACCOUNT_LIMIT_ORDERS. При поиске или нажатии на свойстве F1 выделяется ACCOUNT_LEVERAGE.