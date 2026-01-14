Ошибки, баги, вопросы - страница 673

Ренат, нулевым  пунктом - большое спасибо за внимание к теме и конструктивный ответ!

Далее.

1.  про х64

Renat:

Более правильный вариант - переход на x64.

...

Конечно же, если кто-то будет вызывать сотни индикаторов в режиме сканирования рынка без их выгрузки, то им прямая дорога исключительно в 64 битную версию + установка дополнительной памяти.

Сейчас странно заниматься массивными тестами, сидя на x32. Любой приличный x64 компьютер с 16 Гб памяти (без фанатизма по видеокартам и мониторам) можно купить за 15 000 рублей.

Переход на x64 - по любому правильное направление действий. Но. Одно другое не исключает. Даже мои 16гиг (их есть у меня) мне не хочется транжирить на ненужные мне по факту данные. У меня есть ещё чему параллельно работать надо - MSVS, Матлаб, и т.п., на которых я тоже объёмистые задачи хочу считать. Я рад, что вы это понимаете и готовы искать пути экономии.

2.  Про фиксированное начало истории:


Renat:

Нам самим хочется уменьшить потребление ресурсов. Возможно, решением может быть некая функция IndicatorMaxDepth(uint len), которая будет действовать только на индикаторы, создаваемые в этом эксперте.

Но проблема в том, что при тестировании буферы индикаторов в режиме накопления будут расти вместе с историей и экономии не получится.

Полностью (почти) согласен. Оговорка: Во многих случаях оптимизация проводится на небольшом куске последней истории. В этом случае экономия может быть и весьма существенная. И всё же вариант рассматриваю как относительно рабочий - особенно если у вас есть хорошие наработки или прикидки по реализации.  Мне, например, вариант представляется не вполне полноценным - трудозатрат много, а результат не радикален. Половинчатое решение.

3.  А вот он и язь! :

Renat:

Подрезать в рилтайме историю индикатора, поддерживая заданную глубину чревато красивыми глюками и прямым сносом крыши у программистов, которые считают/привыкли к синхронности баров чарта и буфера индикатора.

Нет ! , не чревато - если бары чарта ведут себя таким же образом - синхронно. Другими словами - если кольцевые буферы (пусть даже разные по размеру) всегда (насильственно) используют флаг AsSeries - массовых неприятностей у юзера не ожидается.

// В этом случае удобно будет сделать все предоставляемые юзеру исторические буферы - индикаторными (т.е. кольцевыми, с AsSeries=true).

В этом варианте:

(1) есть внутренне представление индикаторных и ценовых массивов (на вашей стороне) : индексация слева направо (AsSeries==false), размеры юзера не касаются, да и вообще "вход воспрещён".

И (2) есть сторона юзера - все буферы кольцевые (в реализации.  юзер видит виртуальный линейный массив), индексация справа налево (AsSeries==true) и размер задан юзером.

Какие здесь сносы юзерской крыши?  Никаких. При выходе за заданный диапазон - стандартная реакция Array out of range.

Трудности (немалые, если честно) только у вас.  Но! Учитывая универсальность схемы - напрячься придётся только один раз. И пофиксить все "красивые глюки" в зародыше, при отладке беты.  После чего - всеобщее счастье и очень экономная конструкция.

Мы проведем ревизию кеша индикаторов, у которого сейчас работает принцип максимальной эффективности против принципа экономии памяти. Индикаторы, от которых отказались, попробуем сразу же выгружать, а не держать некоторое время в памяти, как делается сейчас. Это даст возможность вызывать сотни индикаторов подряд с прямой выгрузкой через IndicatorRelease.

Хорошая идея.  Я - за. Но она не отменяет внедрение кольцевой схемы, а просто хорошо дополняет.
 
MetaDriver:

3.  А вот он и язь! :

Нет ! , не чревато - если бары чарта ведут себя таким же образом - синхронно. Другими словами - если кольцевые буферы (пусть даже разные по размеру) всегда (насильственно) используют флаг AsSeries - массовых неприятностей у юзера не ожидается.

// В этом случае удобно будет сделать все предоставляемые юзеру исторические буферы - индикаторными (т.е. кольцевыми, с AsSeries=true).

В этом варианте:

(1) есть внутренне представление индикаторных и ценовых массивов (на вашей стороне) : индексация слева направо (AsSeries==false), размеры юзера не касаются, да и вообще "вход воспрещён".

И (2) есть сторона юзера - все буферы кольцевые (в реализации.  юзер видит виртуальный линейный массив), индексация справа налево (AsSeries==true) и размер задан юзером.

Какие здесь сносы юзерской крыши?  Никаких. При выходе за заданный диапазон - стандартная реакция Array out of range.

Трудности (немалые, если честно) только у вас.  Но! Учитывая универсальность схемы - напрячься придётся только один раз. И пофиксить все "красивые глюки" в зародыше, при отладке беты.  После чего - всеобщее счастье и очень экономная конструкция.

Хорошая идея.  Я - за. Но она не отменяет внедрение кольцевой схемы, а просто хорошо дополняет.

Опишу условия теста:

  • история баров идет как заказано от 2000.01.01 до 2012.01.01 на M1
  • эксперт работает с короткими индикаторами по 10 000 баров, история индикаторов подрезается, чтобы не вылезать за пределы 10 000 - 15000 баров

В результате автоматического подрезания индикатора мы:

  • портим кумулятивность (это можно стерпеть, хотя будет дребезг результатов, который приведет к неминуемому - "да в МТ5 даже индюки глючат!")
  • теряем скорость на неминуемом сдвиге истории индикаторов (memcopy дорогой, хотя объем памяти еще дороже)
  • реально сносим крышу программистам, которые умудрятся закладываться на запомненные счетчики (это лечится личной аккуратностью)
 
Renat:

Опишу условия теста:

  • история баров идет как заказано от 2000.01.01 до 2012.01.01 на M1
  • эксперт работает с короткими индикаторами по 10 000 баров, история индикаторов подрезается, чтобы не вылезать за пределы 10 000 - 15000 баров

В результате автоматического подрезания индикатора мы:

1.

  • портим кумулятивность (это можно стерпеть, хотя будет дребезг результатов, который приведет к неминуемому - "да в МТ5 даже индюки глючат!")

Да, это терпимо. Вряд ли это приведёт к массовому недовольству, скорее наоборот - экономия очень обрадует.  Никто ж не запрещает тратить память устанавливая огромный MaxBar. 

//  Вот глючат же индикаторы из-за пропуска баров! Вот уж где недовольство оправдано всерьёз! 

//  Дык вы даже это терпите... :) Ну и нам приходится... :(

2.

  • теряем скорость на неминуемом сдвиге истории индикаторов (memcopy дорогой, хотя объем памяти еще дороже)

Вот как раз нет и нет!  Кольцевая схема как раз и приводит к огромной экономии на копировании при сдвигах по истории. Фактически при сдвигах на один бар (N баров) , приходится копировать ровно одно значение (N значений). Затраты же (юзерские) на виртуализацию индекса ничтожны. Фактически их даже трудно обнаружить при стресс тестах (остаток от деления вычисляется процессором за один такт + смещение виртуального начала буфера при каждом сдвиге по истории - ещё пару тактов). Так что скорость мы практически не теряем. Невозможно обнаружить это замедление, настолько оно мало. И на фоне гигантской экономии памяти эти потери несоизмеримы с выигрышем.

3.

  • реально сносим крышу программистам, которые умудрятся закладываться на запомненные счетчики (это лечится личной аккуратностью)
Я даже не понял о чём тут речь.  Возможно просто здоров в этом месте.
 

 Эххх, лицорука...

 Почему-то столько плясок и воплей вокруг захлёбывающихся на unlimited bars индикаторов, но ни слова - о пляшущих графических объектах. Попробуйте на Unlimited построить, например, супербольшие Вилы Эндрюса (на MN1, например), потом ограничьте в настройках терминала число баров, сходите на младшие таймфреймы и отмотайте к точкам привязки. Некоторые из них будут в грандиозном временнОм отрыве от экстремумов (это притом, что вилы всеми тремя точками лежат исключительно в области настоящих M1-баров, не заходя за границу подложных от более высоких таймфреймов!). А всё почему? Видимо, потому, что для расчёта точного M1-значения некоторых точек автопривязки не хватило исторических данных на M1. Хотя причём тут исторические данные?! Их-то, может, и хватило, а вот отображаемых в окне баров - нет, поэтому и сдвиги. То есть некоторые точки "сами толком не знают, где они лежат".

 Хоть бы кто у себя проверил, а то, может, у меня одного такая свистопляска... 

 

Заметил одну странность!

В момент формирования нового бара если считать значения Open и Close предыдущих баров (например 10 предыдущих баров), а потом спустя 5 секунд получить их снова, то некоторые из этих значений отличаются и потом если их получать пока новый бар формируется то все нормально, но вот в первые несколько секунду почему-то эти значения другие.

Надеюсь я понятно объяснил.

Не подскажите, прежде чем считывать значения баров Open и Close от начала нового бара нужно ставить задержку более 5 секунд?

Вот пример работы:


Сверху правильно сработала после задержки, снизу сразу после появления нового бара с ошибкой, а справа эталон для 6-й строки.

 
pusheax:
Возможно проблема в несинхронизированности, новый бар желательно отслеживать по всем используемым инструментам.
Обработчик события "новый бар"
Обработчик события "новый бар"
  • 2010.10.04
  • Konstantin Gruzdev
  • www.mql5.com
Язык программирования MQL5 позволяет решать задачи на совершенно новом уровне. Даже те задачи, которые уже вроде имеют решения, благодаря объектно-ориентированному программированию могут подняться на качественно новый уровень. В данной статье специально взят простой пример проверки появления нового бара на графике, который был преобразован в достаточно мощный и универсальный инструмент. Какой? Читайте в статье.
 
Swan 2012.03.19 13:34

         Возможно проблема в несинхронизированности, новый бар желательно отслеживать по всем используемым инструментам.

Да, Вы оказались правы, спасибо!

 
Не пойму. Толи у меня проблемы, толи не у меня. В формуе при нажатии на "ответить" в появившемся окне редактора дублировалось в виде цитаты соответствующий пост. Сейчас пару дней назад такая возможность пропала. Открывается пустое окно. Пробовал в Опере и ИЕ.
[Удален]  
Аналогично, опера.
 
220Volt:
Аналогично, опера.
У меня в FF всё нормально.
