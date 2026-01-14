Ошибки, баги, вопросы - страница 670
Планируется ли переделка Сетки Ганна? Пользоваться совершенно невозможно: ни вручную по экстремумам, как в MT4, не натянуть, ни зафиксировать толком - при переходе с ТФ на ТФ размер ячеек скачет, нет фиксированной привязки! Или я чего-то не понимаю...
Не отображаются, бары и OHLC только по металлам на Альпари, у остальных все нормально. Котировки идут, ордера ставятся. Переставлял терминал в новую папку, не помогает. Где может быть ошибка ? W7 64
Аналогично. Видно, на сервере что-то отключили. В техподдержку Альпари.
Почему в файле колонка Volume всегда содержит 0? И как сделать чтоб записывался объем?
real_volume для форекс инструментов???
может для начала просто тиковый попробуете tick_volume
В чем ошибка понять ну просто не могу?
Вот код, сократил до минимума:
Запускаю, бывает сразу или после переключения периода графиков вдруг терминал начинает дико тормозить, а весь журнал забивается вот этим:
В чем причина, это мой косяк или ошибка в функции CopyRates ?
У обоих.
Попробуй так:
Нет к сожалению не помогло.
Я правда записал так: MqlRates rates[100];
а то так: MqlRates rates[ecx]; - выдает ошибку при компиляции.
И еще мне понравилась идея перенести наверх:
if (b_Flag == true) return;//ret -- реентерабельность --
но к сожалению результат тот же самый.
Может есть еще какие нибудь идеи?
Если в терминале в настройках графиков стоит количество баров unlimited. Уменьшите количество баров.
Так на 25 инструментах. У меня на 12-ти такая же лабуда была, пока не сократил количество баров.
Тогда значит в сервисдеск. Терминал не должен эксгумировать с диска всю историю по символу при чтении 1 бара.
Даже если в настройках unlimited. Кешировать надо по умному кагбэ..
--
Совет в общем правильный. Я тут поразмышлял - он ведь говорит, что "при переключении периодов". Т.е. терминал всё хранит в минутках, он начинает расчитывать недостающие периоды, и упирается в нехватку памяти для буферов.
Кароче - оба виноваты. Пуш - в том что памяти не прикупил, а хочет многа-многа валютных пар да в безлимите (или около безлимита).
А MQ - что не обрабатывают как ошибку индикатора (типа "Error XXXX : закатайте губу, товарисч."), а только как свою.