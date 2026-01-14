Ошибки, баги, вопросы - страница 679

Никто не игнорирует, сделайте скидку на пятничную загрузку выпуском билда и выходные. Обязательно проверим.
 

 Опять двадцать пять.

 На форуме нашёл множество вопросов-ответов по ошибке 4802 в разных ветках. Всё у себя проверил (пути на диске и в своём коде в iCustom), кастомный индикатор скомпилировал, основной тоже - в итоге ошибка в терминале: "2012.03.24 16:44:31 11 (NZDUSD,H4) cannot load custom indicator 'C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Indicators\Examples\iCFractals.mq5' [4802]".

   handle=iCustom(_Symbol,PERIOD_CURRENT,
//                  TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL5\\Indicators\\Examples"+"\\iCFractals.mq5"
                  "C:\\Program Files\\MetaTrader 5\\MQL5\\Indicators\\Examples\\iCFractals.mq5"
                 );

 iCFractals.mq5 - копия стандартного Fractals.mq5, основной индикатор - копия iFractals из справки с заменой:

handle=iFractals(_Symbol,PERIOD_CURRENT);

на вышеприведённый код. 

 Билд 619 x32

 

А Вы  точно все сделали как написано в справке? https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/icustom Там же еще и пример есть ниже.


Rosh:

А Вы  точно все сделали как написано в справке? https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/icustom Там же еще и пример есть ниже.


 Сделал всё. Даже на всякий случай ущипнул себя. Безрезультатно.

 Затем проделал ещё раз то, на что особой надежды не было, поскольку в прошлый раз не помогло: убрал расширение из имени индикатора. Теперь всё сработало.

 Спасибо! 

 
 Какими стихийными бедствиями обернётся для терминала введение для каждого бара (кроме M1-таймфрейма) такого дополнительного параметра, как точное (M1) время high- & low-экстремумов? Пока все точные значения времени баров старших таймфреймов приходится ресурсоёмко вычислять самому средствами MQL. Лично мне очень не хватает доступа к готовым точным значениям. Ведь если история качается в минутках, а прочие таймфреймы формируются локально из M1, то во время их предварительной отстройки терминал мог бы просто заодно рассчитывать точные значения и складывать в БД, которая чуть вырастет. У меня вообще неготовность точных времён для баров тащит за собой целый ворох проблем, таких, например, как собственно необходимость заморачиваться на сей счёт самому, принципиальная невозможность ограничить количество баров в окне терминала, ибо уточняющие расчёты бьют глубоко в историю, которую нельзя ограничивать, и как следствие перерасход памяти, не говоря уже о длительности самих расчётов... На вторичную проблема никак не тянет.
 
x100intraday:
 Какими стихийными бедствиями обернётся для терминала введение для каждого бара (кроме M1-таймфрейма) такого дополнительного параметра, как точное (M1) время high- & low-экстремумов? Пока все точные значения времени баров старших таймфреймов приходится ресурсоёмко вычислять самому средствами MQL. Лично мне очень не хватает доступа к готовым точным значениям. Ведь если история качается в минутках, а прочие таймфреймы формируются локально из M1, то во время их предварительной отстройки терминал мог бы просто заодно рассчитывать точные значения и складывать в БД, которая чуть вырастет. У меня вообще неготовность точных времён для баров тащит за собой целый ворох проблем, таких, например, как собственно необходимость заморачиваться на сей счёт самому, принципиальная невозможность ограничить количество баров в окне терминала, ибо уточняющие расчёты бьют глубоко в историю, которую нельзя ограничивать, и как следствие перерасход памяти, не говоря уже о длительности самих расчётов... На вторичную проблема никак не тянет.

В принципе затраты памяти выростут не особо сильно, тк не нужно хранить datetime high & low, а всего лишь разницу с открытием бара.

Но я думаю что для многих интересующихся важнее не точное время high & low, а кто из них был раньше. Ведь не всегда же у бычьей свечи первым наступает low, бывает наоборот, хотя конечно реже. Но раз уж заявлено что моделирование точное, то думаю не будет вредно закодировать кто был раньше.

А это по затратам памяти вообще мизер ( 1 дополнительный бит).

 

Urain:

Но раз уж заявлено что моделирование точное, то думаю не будет вредно закодировать кто был раньше.

Моделирование точное и строится на основе информации из минуток.

Если же кто-то на Daily хочет узнать некие отрывочные данные из предыдущей истории, то нужно именно брать и анализировать эту историю (минутную). Придумывать варианты "экстремум хай-лоу и тд" не надо - это именно частные случаи.

 
Renat:

Моделирование точное и строится на основе информации из минуток.

Если же кто-то на Daily хочет узнать некие отрывочные данные из предыдущей истории, то нужно именно брать и анализировать эту историю (минутную). Придумывать варианты "экстремум хай-лоу и тд" не надо - это именно частные случаи.

 Если проблему не решать на уровне терминала, то случай так и останется частным, крайне медленным и никем не востребованным. Хотелось бы писать не только для себя и тех, у кого вычислительные шкафы под боком, а для любых потенциальных пользователей. Ведь вы же не перекладываете на плечи MQL-программистов формирование не-M1-тамфреймовых баров, а значит, и доступ к готовым точным значениям времени баров вполне можете облегчить. Ну не должен MQL-программист знать такую рутину, он должен думать о торговых стратегиях и алгоритмах, а не об этой суете.
 
Renat:

Моделирование точное и строится на основе информации из минуток.

Если же кто-то на Daily хочет узнать некие отрывочные данные из предыдущей истории, то нужно именно брать и анализировать эту историю (минутную). Придумывать варианты "экстремум хай-лоу и тд" не надо - это именно частные случаи.

Ренат, вашу минутную историю необычайно трудоёмко анализировать. Такой анализ чреват множеством "красивых глюков" [(с) MetaQuotes Software Corp.]. И вы знаете почему - из-за пропущеных баров.

--

Если хотите сделать передовой терминал, нужно систематически внедрять передовые возможности в терминале. Делать то, чего нет ни у кого из конкурентов. Т.е. отходить от традиций в пользу большей информативности, скорострельности, системности (взаимосвязности), экономности и прочей юзабельности. Даже если данные конкретные возможности/сервисы большинством невостребованы.  Вы регулярно делаете одну и ту же стратегическую ошибку - ориентируесь при принятии решений на статистичекие размеры групп потребителей конкретного сервиса. 

Сделать продукт удобный (= кагбе привлекательный?) для статистического большинства юзеров и предполагать что это большинство автоматически начнёт массово потреблять продукт - утопическая политика. Стадо имеет иерархическую структуру и всегда движется вслед за лидерами подрупп. Пока это не станет аксиомой вашей юзабилити-стратегии, вы будете продолжать совершать грубые просчёты в оценке потенциальной привлекательности ваших сервисов.

В контексте вышесказанного есть грандиозные ресурсы повышения привлекательности терминала для масс - например, реализовать наконец "бездырочную" минутную историю, таки возможность тестировать на сторонних котировках, ОСО ордера, и множество других "статистически невостребованных" сервисов, представляющих реальный (не высосанный из пальца) интерес для интеллектуальных лидеров ваших же форумов.

MetaDriver:

Ренат, вашу минутную историю необычайно трудоёмко анализировать. Такой анализ чреват множеством "красивых глюков" [(с) MetaQuotes Software Corp.]. И вы знаете почему - из-за пропущеных баров.

Это дело программиста анализировать данные. Выше приведенный запрос был исключительно частным и не имеющим никакого отношения к нам или терминалу.

Вопросы про пропущенные бары от незнания рыночной ситуации. Загляните для расширения кругозора на чарты акций или фьючерсов и вопросы про "дыр быть не должно" мгновенно отпадут.

Если хотите сделать передовой терминал, нужно систематически внедрять передовые возможности в терминале. Делать то, чего нет ни у кого из конкурентов. Т.е. отходить от традиций в пользу большей информативности, скорострельности, системности (взаимосвязности), экономности и прочей юзабельности. Даже если данные конкретные возможности/сервисы большинством невостребованы.  Вы регулярно делаете одну и ту же стратегическую ошибку - ориентируесь при принятии решений на статистичекие размеры групп потребителей конкретного сервиса.

Это общие слова. Тем более про стратегию.

