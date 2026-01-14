Ошибки, баги, вопросы - страница 663

ArkFatalist:

Доброго дня.

Как обратиться к значению встроенного индикатора iADX ? А именно, к его значению заданное кол-во баров назад ? В mql4 это осуществлялось при помощи задания параметра shift.

Уже спасибо. 

int      adx;
double   adx_main[];

adx=iADX(symbol_name,time_frame,14);
if(adx==-1) return(0);

if(CopyBuffer(adx,0,0,30,adx_main)<=0) return(0);

adx_main[0] = текущее значение (shift=0)
adx_main[1] = shift=1
adx_main[2] = shift=2
...
adx_main[29] = shift=29 
Кстати баг форума: если вставить код сразу весь, подсветка синтаксиса работает нормально, а вот если потом код дописать, то дописанное не подсвечивается.
 
tol64:

...

Есть открытая позиция и её объём 14 lot. ...

А как Вы открываете рыночную позицию 14 лотов? я попытался открыть 2е рыночные по 5 лотов, на вторую мне ответил сервер "[not enough money]". Если плечо поднять до 1:500 то открывается и вторая.
 
fyords:
А как Вы открываете рыночную позицию 14 лотов? я попытался открыть 2е рыночные по 5 лотов, на вторую мне ответил сервер "[not enough money]". Если плечо поднять до 1:500 то открывается и вторая.

Откройте демо-счёт с достаточным количеством средств. Для экспериментов с большими объёмами по ограничениям. Например, 1 000 000. :) 

Ограничения можно сымитировать установив свои значения, но мне нужно знать реакцию сервера на подобные запросы.

 
tol64:

Спасибо.

//---

Такой вопрос возник. Доступен ли сейчас конкурсный сервер для тестов с теми же ограничениями, как на конкурсе (Volume Limit 15 lot / Volume Max 5 lot)? Попробовал подключиться к старому счёту, но соединение с сервером не производится. Пробежался по всем серверам, где доступен Metatrader 5 для торговли, но нигде не нашёл ограничение на совокупный объём (Volume Limit), а нужно протестировать.

Подключаетесь к любому счету с чемпионата ATC 2012 и все ограничения получаете для тестирования. Вот например подключение ко счету участника https://championship.mql5.com/2011/ru/users/tmt0086

2012.03.07 16:55:15     Network '800336': trading has been disabled - investor mode
2012.03.07 16:55:15     Network '800336': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
2012.03.07 16:55:14     Network '800336': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point Singapore
 
tol64:

Откройте демо-счёт с достаточным количеством средств. Для экспериментов с большими объёмами по ограничениям. Например, 1 000 000. :) 

Ограничения можно сымитировать установив свои значения, но мне нужно знать реакцию сервера на подобные запросы.

Не, это понятно, я имел в виду как открыть по рынку больше 5 лотов по одному символу в условия чемпионата? Или это не возможно?

Rosh:

Подключаетесь к любому счету с чемпионата ATC 2012 и все ограничения получаете для тестирования. Вот например подключение ко счету участника https://championship.mql5.com/2011/ru/users/tmt0086

А где взять инвесторский пароль от счета?
 
Rosh:

Подключаетесь к любому счету с чемпионата ATC 2012 и все ограничения получаете для тестирования. Вот например подключение ко счету участника https://championship.mql5.com/2011/ru/users/tmt0086

Я ограничения вижу. Подключался к своему конкурсному счёту. Хотел протестировать в реальном времени. 

 

То есть сервер доступен для тестирования только в тестере?  

 
fyords:

Не, это понятно, я имел в виду как открыть по рынку больше 5 лотов по одному символу в условия чемпионата? Или это не возможно?

Частями. 14 lot = 5 + 5 + 4

 
tol64:

Частями. 14 lot = 5 + 5 + 4

Вот так и делаю

депозит 10 000
плечо 1:100 

вторая позиция на 2 лота открывается, а на 3 уже нет

 
fyords:

Вот так и делаю

депозит 10 000
плечо 1:100 

вторая позиция на 2 лота открывается, а на 3 уже нет

Значит нужно сначала увеличить счёт и потом уже купить/продать ещё. :) Я же вопрос задавал не опираясь на количество изначальных средств.
 
tol64:
Значит нужно сначала увеличить счёт и потом уже купить/продать ещё. :) Я же вопрос задавал не опираясь на количество изначальных средств.

Не спорю, Ваш ответ предельно ясен, просто изучая правила прошлого чемпионата пришел к выводу: можно открыть до 15 лотов по рынку и отложенниками, а если моя стратегия не подразумевает использование отложенников, то на начало чемпа при депозите 10 000 мой предел открытой позиции будет 7 лотов (5+2). Если депозит будет расти, то через некоторое время этот лимит может подняться до 15 лотов (5+5+5). Так?

Возможно я неправильно задал вопрос, поставив Вашу цитату в него, а вообще я думал получить ответ и от организаторов.

