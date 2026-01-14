Ошибки, баги, вопросы - страница 663
Доброго дня.
Как обратиться к значению встроенного индикатора iADX ? А именно, к его значению заданное кол-во баров назад ? В mql4 это осуществлялось при помощи задания параметра shift.
Есть открытая позиция и её объём 14 lot. ...
Откройте демо-счёт с достаточным количеством средств. Для экспериментов с большими объёмами по ограничениям. Например, 1 000 000. :)
Ограничения можно сымитировать установив свои значения, но мне нужно знать реакцию сервера на подобные запросы.
//---
Такой вопрос возник. Доступен ли сейчас конкурсный сервер для тестов с теми же ограничениями, как на конкурсе (Volume Limit 15 lot / Volume Max 5 lot)? Попробовал подключиться к старому счёту, но соединение с сервером не производится. Пробежался по всем серверам, где доступен Metatrader 5 для торговли, но нигде не нашёл ограничение на совокупный объём (Volume Limit), а нужно протестировать.
Подключаетесь к любому счету с чемпионата ATC 2012 и все ограничения получаете для тестирования. Вот например подключение ко счету участника https://championship.mql5.com/2011/ru/users/tmt0086
Не, это понятно, я имел в виду как открыть по рынку больше 5 лотов по одному символу в условия чемпионата? Или это не возможно?
Я ограничения вижу. Подключался к своему конкурсному счёту. Хотел протестировать в реальном времени.
То есть сервер доступен для тестирования только в тестере?
Не, это понятно, я имел в виду как открыть по рынку больше 5 лотов по одному символу в условия чемпионата? Или это не возможно?
Частями. 14 lot = 5 + 5 + 4
Вот так и делаю
депозит 10 000
плечо 1:100
вторая позиция на 2 лота открывается, а на 3 уже нет
Значит нужно сначала увеличить счёт и потом уже купить/продать ещё. :) Я же вопрос задавал не опираясь на количество изначальных средств.
Не спорю, Ваш ответ предельно ясен, просто изучая правила прошлого чемпионата пришел к выводу: можно открыть до 15 лотов по рынку и отложенниками, а если моя стратегия не подразумевает использование отложенников, то на начало чемпа при депозите 10 000 мой предел открытой позиции будет 7 лотов (5+2). Если депозит будет расти, то через некоторое время этот лимит может подняться до 15 лотов (5+5+5). Так?
Возможно я неправильно задал вопрос, поставив Вашу цитату в него, а вообще я думал получить ответ и от организаторов.