Ошибки, баги, вопросы - страница 671
Бывает ошибка сразу без переключения периода.
Как с этим бороться вообще не понятно, такой вариант тоже не работает:
По одному инструменту за тик, даже если заработает тоже не выход, так как для InstaForex гружу 108 пар:
string g_s_SymbolsTrade[] = {"EURUSD","GBPUSD","USDCHF","USDJPY","USDCAD","AUDUSD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY","EURGBP","EURCHF","EURJPY","NZDUSD","AUDNZD",
"EURNZD","EURCAD","GBPAUD","GBPCAD","GBPNZD","CHFJPY","CADCHF","CADJPY","NZDCAD","NZDCHF","NZDJPY","EURAUD","GBPCHF","GBPJPY","AUDCZK","AUDDKK","AUDHKD",
"AUDHUF","AUDMXN","AUDNOK","AUDPLN","AUDSEK","AUDSGD","AUDZAR","CADCZK","CADDKK","CADHKD","CADHUF","CADMXN","CADNOK","CADPLN","CADSEK","CADSGD","CADZAR",
"CHFCZK","CHFDKK","CHFHKD","CHFHUF","CHFMXN","CHFNOK","CHFPLN","CHFSEK","CHFSGD","CHFZAR","CZKJPY","DKKJPY","EURCZK","EURDKK","EURHKD","EURHUF","EURMXN",
"EURNOK","EURPLN","EURSEK","EURSGD","EURZAR","GBPCZK","GBPDKK","GBPHKD","GBPHUF","GBPMXN","GBPNOK","GBPPLN","GBPSEK","GBPSGD","GBPZAR","HKDJPY","HUFJPY",
"MXNJPY","NOKJPY","NZDCZK","NZDDKK","NZDHKD","NZDHUF","NZDMXN","NZDNOK","NZDPLN","NZDSEK","NZDSGD","NZDZAR","SEKJPY","SGDJPY","USDCZK","USDHKD","USDHUF",
"USDMXN","USDPLN","USDSGD","ZARJPY","USDDKK","USDNOK","USDRUR","USDSEK","USDZAR"};
на минутах пока последнюю пару загрузишь бар уже поменялся.
Может есть другой способ в течении минуты получить Open и Close по всем валютным парам?
...
Вы можете получать данные мгновенно, запуская цикл перебора по всем инструментам SymbolsTotal() в окне Обзор Рынка по приходу тика по любому из них или каждую секунду, если это нужно.
Я не понял, каким образом я получу цены Открытия и Закрытия?
Не подскажите, кроме функций: CopyRates, CopyOpen и CopyClose есть какие нибудь другие альтернативные способы загрузки?
Проходя по всем символам в окне Обзор Рынка по индексу получайте имя символа с помощью функции SymbolName()А далее по имени символа получаете нужные данные.
...
Есть ли способ, чтобы гистограмма или бары рисовались слитно, без расстояния между значениями? Такая отрисовка, например, получается если масштаб сделать минимальным.
Я не понял, каким образом я получу цены Открытия и Закрытия?
У тебя на компе сколько оперативной памяти?
Я просто решил не переключать таймфреймы. Надеюсь, что тогда будет работать более менее стабильно.
Пока вроде работает.
На компе 2 гб.
Я просто решил не переключать таймфреймы. Надеюсь, что тогда будет работать более менее стабильно.
Пока вроде работает.
А баров в окне сколько стоит?