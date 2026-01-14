Ошибки, баги, вопросы - страница 665
"Нет, то ли я дурак, то ли лыжи не едут" (с) С. Безруков http://video.sibnet.ru/video293890 (только первая фраза :] )
Получается, что у валютной пары EURUSD имеется стакан цен? - "За такие прокладки ты - в двойном попадосе" (с) С. Безруков :)
Ничего не понял. )) Давайте без цитат, прямо. То есть внебиржевой рынок не может быть с типом биржевое исполнение через стакан цен? Я об этом вообще ничего не знаю. )) Мне вот, что ответили:
sergeev:
Yedelkin:
Получается, что у валютной пары EURUSD имеется стакан цен?
у них показывает. а что здесь не то?
Читаем внимательно Клиентский терминал / Стакан цен :
Стакан цен
В стакане цен отображается информация о заявках на покупку и продажу того или иного финансового инструмента по наилучшим на текущий момент ценам (наиболее близким к рыночной). Для каждой заявки также отображается ее объем.
Стаканы цен доступны только для символов, торговля которыми осуществляется в режиме биржевого исполнения.
Исхожу из общих понятий и из документации (ответ выше для sergeev): внебиржевой рынок не ДОЛЖЕН быть с типом биржевое исполнение через стакан цен.
tol64:
Так у них там кроме 51 валютной пары и Золото/Серебро ничего нет. Правда они тип исполнения "Биржевое исполнение" только вчера сделали. До этого был Market.
Ну, про возможности вольнодумства тех. поддержки я уже высказался чуть ранее. Это как в Москве на митингах: согласовывают ради одних лозунгов, талдычат совсем о другом. ...Если у них 51 валютная пара и всё, - то стаканОв быть не должно. Иначе на форексе откуда-то появятся реальные объёмы заместо тиковых. Лично я - не против, но как-то всё подозрительно. Далее смотрим вновь эпизод с Безруковым :)
Ладно, разберёмся постепенно. ))
//---
У меня новая "находка":
//---
Установлен один отложенный ордер. А внизу графика (экспериментировал с масштабностью по вертикали) обнаружил ещё один торговый уровень. Или даже два-три. На рисунке выше их видно. Откуда они там, если их нет даже в списке?
//---
P.S. А со Стаканом вроде бы дошло до меня. Завтра уже поэкспериментирую. ))
гуглите : ценовой паттерн
http://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/Паттерн
Это, наверно, сразу в СД.
Судя по виду на скрине это уровень стопа/тейка. А в истории ордера с таким ID нет?