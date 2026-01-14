Ошибки, баги, вопросы - страница 665

Yedelkin:

"Нет, то ли я дурак, то ли лыжи не едут" (с) С. Безруков http://video.sibnet.ru/video293890 (только первая фраза :] )

Получается, что у валютной пары EURUSD имеется стакан цен? - "За такие прокладки ты - в двойном попадосе" (с)  С. Безруков :)

Ничего не понял. )) Давайте без цитат, прямо. То есть внебиржевой рынок не может быть с типом биржевое исполнение через стакан цен? Я об этом вообще ничего не знаю. )) Мне вот, что ответили:

 

 

sergeev:

Yedelkin:
 
Получается, что у валютной пары EURUSD имеется стакан цен

у них показывает. а что здесь не то?

Читаем внимательно Клиентский терминал / Стакан цен :

Стакан цен

В стакане цен отображается информация о заявках на покупку и продажу того или иного финансового инструмента по наилучшим на текущий момент ценам (наиболее близким к рыночной). Для каждой заявки также отображается ее объем.

Стаканы цен доступны только для символов, торговля которыми осуществляется в режиме биржевого исполнения.

 
tol64:

Ничего не понял. )) Давайте без цитат, прямо. То есть внебиржевой рынок не может быть с типом биржевое исполнение через стакан цен? Я об этом вообще ничего не знаю. ))

Исхожу из общих понятий и из документации (ответ выше для sergeev): внебиржевой рынок не ДОЛЖЕН быть с типом биржевое исполнение через стакан цен.

 
Yedelkin:

Исхожу из общих понятий и из документации (ответ для sergeev): внебиржевой рынок не может быть с типом биржевое исполнение через стакан цен.

Так у них там кроме 51 валютной пары и Золото/Серебро ничего нет. Правда они тип исполнения "Биржевое исполнение" только вчера сделали. До этого был Market.
tol64:
Так у них там кроме 51 валютной пары и Золото/Серебро ничего нет. Правда они тип исполнения "Биржевое исполнение" только вчера сделали. До этого был Market.

Ну, про возможности вольнодумства тех. поддержки я уже высказался чуть ранее. Это как в Москве на митингах: согласовывают ради одних лозунгов, талдычат совсем о другом. ...Если у них 51 валютная  пара и всё, - то стаканОв быть не должно. Иначе на форексе откуда-то появятся реальные объёмы заместо тиковых. Лично я - не против, но как-то всё подозрительно. Далее смотрим вновь эпизод с Безруковым  :)

 
Yedelkin:

Ну, про возможности вольнодумства тех. поддержки я уже высказался чуть ранее. Это как в Москве на митингах: согласовывают ради одних лозунгов, талдычат совсем о другом. ...Если у них 51 валютная  пара и всё, - то стаканОв быть не должно. Иначе на форексе откуда-то появятся реальные объёмы заместо тиковых. Лично я - не против, но как-то всё подозрительно. Далее смотрим вновь эпизод с Безруковым  :)

Ладно, разберёмся постепенно. ))

//---

У меня новая "находка":

 

//--- 

Установлен один отложенный ордер. А внизу графика (экспериментировал с масштабностью по вертикали) обнаружил ещё один торговый уровень. Или даже два-три. На рисунке выше их видно. Откуда они там, если их нет даже в списке?

//---

P.S. А со Стаканом вроде бы дошло до меня. Завтра уже поэкспериментирую. )) 

 
Что есть Патерн? Человек просит написать сканер патернов. Вы мне объясните, может напишу.
 
Xardas:Что есть Патерн? Человек просит написать сканер патернов. Вы мне объясните, может напишу.

гуглите : ценовой паттерн

http://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/Паттерн 

tol64:

Установлен один отложенный ордер. А внизу графика (экспериментировал с масштабностью по вертикали) обнаружил ещё один торговый уровень. Или даже два-три. На рисунке выше их видно. Откуда они там, если их нет даже в списке?

 Это, наверно, сразу в СД.

 
tol64:

У меня новая "находка":

 

//--- 

Установлен один отложенный ордер. А внизу графика (экспериментировал с масштабностью по вертикали) обнаружил ещё один торговый уровень. Или даже два-три. На рисунке выше их видно. Откуда они там, если их нет даже в списке?


Судя по виду на скрине это уровень стопа/тейка. А в истории ордера с таким ID нет?

