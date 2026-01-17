Ошибки, баги, вопросы - страница 331
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это эмуль ... а я про реальную работу
На мой взгляд, билд под линукс в ближайший год точно не будет.
Виндосовский еще на реал толком не вывели.
Вопрос: Как отключить шкалу времени, если это возможно, если такой возможности нет просьба к разработчикам дать такую возможность.
Вопрос: Как отключить шкалу времени, если это возможно, если такой возможности нет просьба к разработчикам дать такую возможность.
Разработчикам:
1. Планируется ли на Вашем сервере представить Золото, серебро и нефть?
2. Планируется ли на Вашем сервере представить основные индексы (если быть точным то такие - DJI, NASDAQ, DAX и Никей и прочие)?
3. Планируется ли на Вашем сервере представить Российских эмитентов (К примеру - Газпром, Норильский Никель, Лукоил, Роснефть, Сбербанк, Банк ВТБ и прочие)?
4. появятся ли следующие валютные пары - GBPAUD, CADJPY?
Вопрос: Как отключить шкалу времени, если это возможно, если такой возможности нет просьба к разработчикам дать такую возможность.
Уточните вопрос, пожалуйста.
Как я понял речь идет о горизонтальной шкале времени, к которой привязана сетка. Если я не ошибаюсь, то эта шкала связана и с вертикальной шкалой цен.
При этом как и в MT4 есть возможность изменить их цвет (к примеру на цвет фона графика), но не убрать.
FileWriteDouble проблем нет, а вот FileWriteInteger не читает и не пишет. Вот здесь:
После читаем что записано:
Та же самая конструкция и с FileWriteDouble. Дубл читает-записывает, инегер нет!
Вот что выводит Print:
Перепробовал все не записывает и не читает соответственно. Не понимаю в чем дело с
FileWriteDouble проблем нет, а вот FileWriteInteger не читает и не пишет. Вот здесь:
После читаем что записано:
Та же самая конструкция и с FileWriteDouble. Дубл читает-записывает, инегер нет!
Вот что выводит Print:
Для начала уберите строку return(suk);
Во-вторых, при чём здесь Perev_handle? Если вы открываете Per_handle
Вот с этим кодом все работает
и читаемВсе выводит и сравнивает "s"
Для начала уберите строку return(suk);
Извиняюсь не уточнил
(подставил дубл с нужными параметрами Write/Read тож не работает!!!)
Предыдущий код с дубл работает???)
А при чём здесь проверка на Perev_handle?
А return(suk) переместите в последнюю строку функции. После принта
Ну очень неаккуратный код