tester_el_pro:


это эмуль ... а я про реальную работу

Под этим "эмулем" и игры новые идут, как на винде, и фотошопы гоняют :)
На мой взгляд, билд под линукс в ближайший год точно не будет.
Виндосовский еще на реал толком не вывели.
 

Вопрос: Как отключить шкалу времени, если это возможно, если такой возможности нет просьба к разработчикам дать такую возможность.

 
vdv2001:

Уточните вопрос, пожалуйста.
Разработчикам:

1. Планируется ли на Вашем сервере представить Золото, серебро и нефть?

2. Планируется ли на Вашем сервере представить основные индексы (если быть точным то такие - DJI, NASDAQ, DAX и Никей и прочие)?

3. Планируется ли на Вашем сервере представить Российских эмитентов (К примеру - Газпром, Норильский Никель, Лукоил, Роснефть, Сбербанк, Банк ВТБ и прочие)?

4. появятся ли следующие валютные пары - GBPAUD, CADJPY?

vdv2001:

если я правильно понял вопрос и память мне не изменяет то шкалу времени отключить нельзя.
Rosh:
Уточните вопрос, пожалуйста.

Как я понял речь идет о горизонтальной шкале времени, к которой привязана сетка. Если я не ошибаюсь, то эта шкала связана и с вертикальной шкалой цен.

При этом как и в MT4 есть возможность изменить их цвет (к примеру на цвет фона графика), но не убрать.

 
Перепробовал все не записывает и не читает соответственно. Не понимаю в чем дело с 

FileWriteDouble проблем нет, а вот FileWriteInteger не читает и не пишет. Вот здесь:

  Per_handle= FileOpen("per.bin", FILE_WRITE|FILE_BIN);
     if(Per_handle<0)
       {
        Print("Записываем разницу Переворот Неоткрывается :-) per.bin");
       }
     int raz=SpBuffer[0]
     FileWriteInteger(Per_handle,raz,4); 
     FileClose(Per_handle);


После читаем что записано:

 Per_handle= FileOpen("per.bin",FILE_READ|FILE_BIN);
     if(Perev_handle<0)
       {
        Print("ЧИтаем запись Переворот Неоткрывается FileIsExist= ",FileIsExist("per.bin",0));
       }
     int suk=FileReadInteger(Per_handle,4);
     return (suk);
     FileClose(Per_handle);
     Print("ЧИтаем запись ...suk=",suk);


Та же самая конструкция и с FileWriteDouble. Дубл читает-записывает, инегер нет!

Вот что выводит Print:

KR      0       Per_Dol_raz (USDCHF,M5) 10:47:21        2010.12.06 16:40:00   Записываем Неоткрывается :-) per.bin
ID      0       Per_Dol_raz (USDCHF,M5) 10:47:21        2010.12.06 16:40:00   Записываем ...raz=110

.........

GF      0       Per_Dol_raz (USDCHF,M5) 10:47:21        2010.12.06 16:40:00   ЧИтаем запись  Неоткрывается FileIsExist= true
KE      0       Per_Dol_raz (USDCHF,M5) 10:47:21        2010.12.06 16:40:00   ЧИтаем запись  Неоткрывается FileIsExist= true
OD      0       Per_Dol_raz (USDCHF,M5) 10:47:21        2010.12.06 16:40:00   ЧИтаем запись  Неоткрывается FileIsExist= true
CD      0       Per_Dol_raz (USDCHF,M5) 10:47:21        2010.12.06 16:40:00   ЧИтаем запись  Неоткрывается FileIsExist= true
alexluek:
Для начала уберите строку return(suk); 

Per_handle= FileOpen("per.bin",FILE_READ|FILE_BIN);
     if(Perev_handle<0)
       {
        Print("ЧИтаем запись Переворот Неоткрывается FileIsExist= ",FileIsExist("per.bin",0));
       }
     int suk=FileReadInteger(Per_handle,4);
     return (suk); // <--- убрать
     FileClose(Per_handle);
     Print("ЧИтаем запись ...suk=",suk);

Во-вторых, при чём здесь Perev_handle? Если вы открываете Per_handle

 

Вот с этим кодом все работает

     Pr_handle= FileOpen("pr.bin", FILE_WRITE|FILE_BIN);
     if(Pr_handle<0)
       {
        Print("-----Неоткрывается :-) pr.bin");
       }
     double S=prPv();
     FileWriteDouble(Pr_handle,S); 
     FileClose(Pr_handle);

и читаем

     Pr_handle= FileOpen("pr.bin",FILE_READ|FILE_BIN);
     if(Pr_handle<0)
       {
        Print("+++++Неоткрывается :-) pr.bin");
       }
     double s=FileReadDouble(Pr_handle);   
     FileClose(Pr_handle);
Все выводит и сравнивает "s"
 
stringo:

Для начала уберите строку return(suk);

 

Извиняюсь не уточнил

(подставил дубл с нужными параметрами Write/Read тож не работает!!!)

Предыдущий код с дубл работает???)

int ReadPr ()
{
     Per_handle= FileOpen("per.bin",FILE_READ|FILE_BIN);
     if(Per_handle<0)
       {
        Print("ЧИтаем запись Переворот Неоткрывается FileIsExist= ",FileIsExist("per.bin",0));
       }
     int suk=FileReadInteger(Per_handle,4);
     FileClose(Per_handle);
     Print("ЧИтаем запись ...suk=",suk);
      return (suk);
}
 

А при чём здесь проверка на Perev_handle?

А return(suk) переместите в последнюю строку функции. После принта 

Ну очень неаккуратный код 

