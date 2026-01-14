Ошибки, баги, вопросы - страница 674
Аналогично, опера.
У меня FF 8, таже проблема
если нажать на "жалоба", то в поле "комментарий" ничего ввести нельзя.
что-то с движком форума совсем плохо
FF 11 все ОК
подскажите коллеги это все пары кот. я могу пользовать или есть еще?
например EURGBS, EURCHF?
Находится во вкладке Crosses