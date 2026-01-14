Ошибки, баги, вопросы - страница 674

Новый комментарий
 
MetaDriver 2012.03.20 16:17
220Volt:
Аналогично, опера.
У меня в FF всё нормально.

У меня FF 8, таже проблема

 
Возможно система Нового рейтинга криво встала.  Может тестируют. Хотя прежде, чем запускать должны сначала протестировать.  ))
 
Urain:

У меня FF 8, таже проблема

FF 11 все ОК
 
Хром.Пусто.
 
220Volt:
Аналогично, опера.
У меня работает. Firefox 11.
 

если нажать на "жалоба", то в поле "комментарий" ничего ввести нельзя.

что-то с движком форума совсем плохо 

 
abolk:

если нажать на "жалоба", то в поле "комментарий" ничего ввести нельзя.

можно ввести 150 символов, только если вы выбрали "Другое"
 
sergeev:
FF 11 все ОК
тоже 11
 

 

подскажите коллеги это все пары кот. я могу пользовать или есть еще?

например EURGBS, EURCHF

 
например EURGBS, EURCHF?

Находится во вкладке Crosses

1...667668669670671672673674675676677678679680681...3695
Новый комментарий