Ошибки, баги, вопросы - страница 667
Свойство SYMBOL_VOLUME_LIMIT.
Максимально допустимый совокупный объем открытой позиции и отложенных ордеров (вне зависимости от направления) на одном символе
//---
Это действительно так или всё же нужно, как-то иначе сформулировать?
//---
Если понимать нужно так, как написано, то посмотрите на скриншот ниже:
//---
Ордер, который отмечен красной точкой не должен быть установлен, так как при попытке установить ордер с объёмом превышающим ограничение мы должны получить ошибку (10034 - Достигнут лимит на объём ордеров и позиций для данного символа).
Лимит по ордерам работает правильно и при попытке установить больше 12 ордеров (конкурсный счёт) ордер не устанавливается и возвращается ошибка (10033 - Достигнут лимит на количество отложенных ордеров).
К предыдущему сообщению.
То же самое относится и к объёму позиции. То есть объём спокойно превышается без возврата ошибки (10034 - Достигнут лимит на объём ордеров и позиций для данного символа). Смотрим скриншот ниже:
//---
Причём превышается он на сколько угодно:
Ну, про возможности вольнодумства тех. поддержки я уже высказался чуть ранее. Это как в Москве на митингах: согласовывают ради одних лозунгов, талдычат совсем о другом. ...Если у них 51 валютная пара и всё, - то стаканОв быть не должно. Иначе на форексе откуда-то появятся реальные объёмы заместо тиковых. Лично я - не против, но как-то всё подозрительно. Далее смотрим вновь эпизод с Безруковым :)
Сегодня получил ответ от них:
Сообщение от tol64:
Ещё один вопрос к предыдущему посту. Платформа MT5 будет предназначена только для биржевой торговли? То есть валютных пар не будет, если останется тип исполнения EXCHANGE?
Пока планируется предлагать только валютные пары, да с биржевым типом исполнения и стаканом от Currenex через мост.
Выше было по отложенным ордерам.
Что касается увеличения объёма позиций операциями BUY/SELL, то всё отрабатывается нормально. При попытке выйти за ограничение получаем соответствующий код (10034 - Достигнут лимит на объём ордеров и позиций для данного символа).
//---
В последнее время одни сплошные огорчения по поводу целого ряда багов. Исправьте, пожалуйста, как можно скорей. Я не хочу выкладывать в Маркет "грязный" продукт.
...
Кроме всего прочего здесь неправильно ещё и то, что объём должен учитываться не вне зависимости от направления, а как раз таки в зависимости от направления.
Например (со значениями конкурсных ограничений):
Есть открытая позиция BUY (10 lot). Если установить отложенный ордер BUY_STOP (10 lot), то должны получить код 10034, так как при срабатывании объём увеличится на уровень выше установленного на сервере ограничения (15 lot). Если отталкиваться от того, что написано (красным), то такой же код получим даже, если попытаемся установить отложенный ордер SELL_STOP. Но почему? Ведь мы просто таким образом закрываем позицию. Поэтому здесь есть прямая зависимость от направления.
В списке Указателя, в Справке, нет свойства ACCOUNT_LIMIT_ORDERS. При поиске или нажатии на свойстве F1 выделяется ACCOUNT_LEVERAGE.
Спасибо. Проверим, поправим.
Проверите и поправите только это или всё, что я описал в последних своих постах? Я имею ввиду некорректный учёт ограничений. На заметку возьмёте или в Сервисдеск всё продублировать?
Конечно лучше в сервисдеск. Ваши сообщения достаточно сильно разбросаны по теме. Не забудте указать сервер и приложить исходники тестов.
