Подключился к серверу AlpariFS-MT5 для тестирования эксперта в других условиях. Тип исполнения изначально был EXECUTION_MARKET - Исполнение ордеров по рынку. Посредством своих торговых панелей открывал/закрывал позиции успешно. Затем обнаружил, что Стакан цен доступен в контекстном меню графика. Открыл его и обнаружил, что операции Buy/Sell можно произвести. В качестве теста произвёл покупку и там же в Стакане цен закрыл позицию. После этого тип исполнения счёта изменился на EXECUTION_EXCHANGE - Биржевое исполнение. Это выясняется с помощью MQL5 и также в выпадающем списке окна Ордер (F9) есть только два варианта: Биржевое исполнение и Отложенный ордер. Попытка авторизоваться заново или перезагрузить терминал не исправило проблему. И сейчас тип исполнения на демо-счёте так и остался EXECUTION_EXCHANGE.
Я связался со службой поддержки Альпари, описал проблему и уточнил:
//---
Анатолий | 17:55
Я правильно понимаю, что на демо-счетах для MT5 на текущий момент, должен быть вариант EXECUTION_MARKET?
Sergey | 17:56
Да, верно.
//---
Похоже, что это баг.
Вопрос снят. Получил там же разъясняющий ответ сегодня:
Тип исполнения изменили буквально вчера и не успели оповестить об этом, так как не было закончено тестирование.
Теперь данное исполнение будет на постоянной основе.
Все дело в том, что мы осуществляем поддержку только брендовой платформы. В ином случае Вам могут просто отказать и попросить сначала установить нашу версию.
Технически же различий в них нет.
//---
Если можно, кратко, а то я не совсем понял. Есть отличия в этих типах исполнения или нет? При типе исполнения EXCHANGE нужно, как-то иначе оформлять запрос на проведение торговой операции? Подскажите, где почитать, самостоятельно, что-то не получилось разобраться и найти.
Осенило только что. Как вариант: MARKET - для форекса, EXCHANGE - для биржи. Других отличий не должно быть. Попробуйте попрыгать по инструментам из разных категорий и посмотреть результаты.
По категориям инструментов окна Символы? Там все инструменты (51) валюты. Ну и металлы ещё: Золото и Серебро. Тип исполнения EXCHANGE. В справке что-то скудно об этом... Для всех типов примеры есть, а для этого нет. Может я неправильно понимаю. Там на Стакан цен нужно ориентироваться? Если да, то кое-какая информация есть в Справке, но различие тогда существенное получается в подходах.
//---
При попытке открыть позицию она открывается, но функция из стандартной библиотеки возвращает false. Код возврата 10008. ))Это только в режиме EXCHANGE так.
tol64:
По категориям инструментов окна Символы? Там все инструменты (51) валюты. Ну и металлы ещё: Золото и Серебро. Тип исполнения EXCHANGE. В справке что-то скудно об этом... Для всех типов примеры есть, а для этого нет. Может я неправильно понимаю. Там на Стакан цен нужно ориентироваться? Если да, то кое-какая информация есть в Справке, но различие тогда существенное получается в подходах.
Я полагал, что у Альпари есть и биржевые инструменты. Ну, тогда моя версия требует доп. размышлений :) Хотя.. Никто не мешает техподдержке Альпари обозвать для упрощения все типы исполнения как эксчейндж. Вот например, терминал предусматривает резделение валют на основные и кроссовые. А у ВТБ24 до недавнего времени все валюты числились в категории основные. Для упрощения, так сказать. Может, и Альпари так поступает. Вот, например, говорится же, что
Биржевое исполнение (Exchange Execution)
В данном режиме торговые операции, совершаемые в клиентском терминале, выводятся во внешнюю торговую систему (биржу). Торговые операции совершаются по ценам текущих рыночных предложений.
А это и есть подтверждение моей версии. Типа :)
При попытке открыть позицию она открывается, но функция из стандартной библиотеки возвращает false. Код возврата 10008. ))
Это только в режиме EXCHANGE так.
Прикольно. Открывается, типа, позиция. А возвращается "Ордер размещен".
А затем, после открытия, если ничего не трогать, то время от времени в журнал поступает сообщение об ошибке:
//---
Сделки осуществлялись на этот раз в ручном режиме в Стакане цен. Я очень хочу научиться этим пользоваться, но пока не понял как. По всему форуму пробежался. Ну, обсуждения есть на тему Стакан цен, но как этим пользоваться правильно ничего нет. Причём ладно программно, в ручном режиме не понятно даже, что происходит. Должно ли это быть освещённым в Справке, также, как это сделано для торговли с другими типами исполнения?
//---
Попробую позже установить версию с сайта Альпари, может в этом кроется проблема?
Могу предположить (версия намбер туу), что сообщения об ошибке поступают из-за того, что операции, совершаемые в клиентском терминале, не выводятся во внешнюю торговую систему.
Установил ещё пару отложенных ордеров. Стакан цен при этом выглядит так:
//---
Могу предположить (версия намбер туу), что сообщения об ошибке поступают из-за того, что операции, совершаемые в клиентском терминале, не выводятся во внешнюю торговую систему.
"Нет, то ли я дурак, то ли лыжи не едут" (с) С. Безруков http://video.sibnet.ru/video293890 (только первая фраза :] )
Получается, что у валютной пары EURUSD имеется стакан цен? - "За такие прокладки ты - в двойном попадосе" (с) С. Безруков :)
Получается, что у валютной пары EURUSD имеется стакан цен?