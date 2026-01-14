Ошибки, баги, вопросы - страница 660
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Запрашиваем историю трёх последних сделок:
И видим, что история не соответствует. То есть, в терминале видим, а программно получить не можем.
//---
Это баг или так задумано и эти сделки получить программно теперь можно только, когда рынок откроется?
P.S. Так тоже пробовал, не помогает:
Вместо TimeCurrent() используйте TimeTradeServer() при выборе истории.
Надо только вовремя синхронизировать время компьютера, иначе тоже можем потерять сделки.
Вы имеете ввиду это? :
Пока не понял если честно, в каком ещё случае можно получить не всю историю сделок...
Подскажите, что означает это сообщение в журнале:
Один раз только такое получилось и больше воспроизвести не удалось.
У меня сразу два вопроса.
Стоит последний x32-билд. Стоит почти уже две недели. Проблемы начались вчера-позавчера. То есть до этого этот же билд сбоев не давал, а тут вдруг начал, что ли? Индикатор тоже давно не модифицировался. То есть и не в нём дело тоже, получается. Тогда в чём же? При перепрыгивании с таймфрейма на таймфрейм в произвольных случаях расчёты индикатора оказываются некорректными на некоторых из таймфреймов, графика в буквальном смысле сползает. Пре уходе и повторном приходе на этот таймфрейм ничего не исправляется, ошибочные расчёты фиксируются с прошлого раза, как будто хранятся где-то в кеше. Иногда помогает перезапуск терминала, но иногда приходится вручную вычищать папку cache с больным .hc-файлом соответствующего таймфрейма. Раньше такого не было. (Кстати, для верности проверил сегодня диск на ошибки и отдефрагментировал: из положительных эффектов - только небольшое ускорение работы системы, но сбои в расчётах индикатора всё те же.)
1. В чём может быть проблема, если и билд, и тот же индикатор до этого зарекомендовали себя хорошо? Уж не пора ли выкидывать сам компьютер на свалку? Может, оперативка "высохла" и на ладан дышит из большого одолжения?
2. Почему при отсутствии новой истории (то есть тиков в выходные) при переходе на нестандартные таймфреймы, на которые я уже переходил ранее и для которых уже построились соответствующие .hc-файлы, происходит опять та же задержка "Ожидание обновления", как и в первый раз? Даже без всяких индикаторов, на совершенно новом графике!
У меня сразу два вопроса.
Стоит последний x32-билд. Стоит почти уже две недели. Проблемы начались вчера-позавчера. То есть до этого этот же билд сбоев не давал, а тут вдруг начал, что ли?
У меня с Вами, в моей проблеме, есть сходство в том, что до этого, с момента обновления терминала, ошибка (Access violation read to 0x...) не возникала и начала проявлять себя вот только сейчас. В выходные дни. ))
Не иначе как происки масонов. Это ведь они тайно контролируют Форекс...
Заявка вместе с комментариями на месте, но почему-то не видна в профайле.
Обязательно разберемся.
Так. Ну, похоже на правду теперь. :)
Затесалось отрицательное число там, где не должно быть. Вот скрипт, который воспроизводит проблему.
Если передать отрицательное число в функцию, которая принимает беззнаковое целое, то вуаля и получаем:
Я думаю, что такие моменты должны обрабатываться на этапе компиляции.