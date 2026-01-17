Ошибки, баги, вопросы - страница 330

Swan:
советник использует историю ордеров(поз)?

да - на промежутке от 1 дня до 1 месяца

обращение к истории и поиск по критерию нужной

позиции, или ордера в истории, и дальнейшая работа с ними

Но для быстроты я сделал обработку по "IsNewBar"

 
tester_el_pro:
что по поводу 64ёх битной версии терминала ?
Да вроде как она уже давно в действии (пункт 1 билда 292). Какой конкретный вопрос интересует?
Yedelkin:
Да вроде как она уже давно в действии. Какой конкретный вопрос интересует?


сколько максимум ядер держит мт5, поддерживает ли sse4\5 инструкции

и бутет ли использовать 12-16GB памяти если поставить под 64 битом ... ?


спасибо.



и личный вопрос, Windows Server 2003, существует ли в 64 бит исполнении ?


спасибо.

 
Здесь я - пас. Прошу ответить тех, кто знает.
 
Использует все ядра без ограничений и поддерживает SSE2.

SSE4/SSE5 не поддерживаются по причине их фактической бесполезности в обычном софте(никакого выигрыша) и отсутствию их наличия у 100% процентов трейдеров  

и бутет ли использовать 12-16GB памяти если поставить под 64 битом ... ?

Безусловно использует.

 
безусловно )))
Renat:

Использует все ядра без ограничений и поддерживает SSE2.

SSE4/SSE5 не поддерживаются по причине их фактической бесполезности в обычном софте(никакого выигрыша) и отсутствию их наличия у 100% процентов трейдеров  

Безусловно использует.


супер !

AlexSTAL:
безусловно )))


отлично !


а иной вопрос ... - а на Linux\Unix 64 под IBM System Z или типа того эта платформа будет работать и планируются ли под такое компиляции ?



спасибо.

 
tester_el_pro:

Вроде по Wine гоняли на линуксе...
mrProF:
Вроде по Wine гоняли на линуксе...


это эмуль ... а я про реальную работу

