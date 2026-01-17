Ошибки, баги, вопросы - страница 330
советник использует историю ордеров(поз)?
да - на промежутке от 1 дня до 1 месяца
обращение к истории и поиск по критерию нужной
позиции, или ордера в истории, и дальнейшая работа с ними
Но для быстроты я сделал обработку по "IsNewBar"
что по поводу 64ёх битной версии терминала ?
Да вроде как она уже давно в действии. Какой конкретный вопрос интересует?
сколько максимум ядер держит мт5, поддерживает ли sse4\5 инструкции
и бутет ли использовать 12-16GB памяти если поставить под 64 битом ... ?
спасибо.
и личный вопрос, Windows Server 2003, существует ли в 64 бит исполнении ?
спасибо.
сколько максимум ядер держит мт5, поддерживает ли sse4\5 инструкции
Использует все ядра без ограничений и поддерживает SSE2.
SSE4/SSE5 не поддерживаются по причине их фактической бесполезности в обычном софте(никакого выигрыша) и отсутствию их наличия у 100% процентов трейдеров
и бутет ли использовать 12-16GB памяти если поставить под 64 битом ... ?
Безусловно использует.
супер !
безусловно )))
отлично !
а иной вопрос ... - а на Linux\Unix 64 под IBM System Z или типа того эта платформа будет работать и планируются ли под такое компиляции ?
спасибо.
Вроде по Wine гоняли на линуксе...
это эмуль ... а я про реальную работу