Ошибки, баги, вопросы - страница 2197

Rashid Umarov:

А можно картинку увидеть - что он (код) делает?

Если без картинки, то примерно вот это

 long chartID = ChartID();
 ChartSetInteger(chartID, CHART_SHOW_PRICE_SCALE, false);
 int chartWidth = (int)ChartGetInteger(chartID, CHART_WIDTH_IN_PIXELS);
 ChartSetInteger(chartID, CHART_SHOW_PRICE_SCALE, true);
 Print(chartWidth-(int)ChartGetInteger(chartID, CHART_WIDTH_IN_PIXELS));
 

Обнаружил для себя более удобный формат чтения Статей.

fxsaber:

Обнаружил для себя более удобный формат чтения Статей.

В браузере vivaldi есть много продуманных штучек, в том числе и режим для чтения, попробуйте. Не для рекламы, браузер очень хороший но страдает тем же что и большинство современных программ, всего много но качественно работает пара функций.

 
Помогите не могу найти с мобильного куда написать поэтому здесь               
Не могу зайти на ваш  сайт с компьютера вообще. Не грузится и все.
Поэтому у меня демо терминал не работает брокера.
Где искать причину?. Может где заблочен по IP ?
 

Сколько символов, или знаков допускается ввести в поле input переменной? В документации ограничений не нашёл. Но по факту еть проблемы.

Вот, по умолчанию, поставлено 15 символов включая точку.

Но если попытаться ввести другое число такой-же размерности, то последняя цифра не вводится.

Кто-то может дать объяснение?

2018.04.18 10:02:48.867 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1795 started (MetaQuotes Software Corp.)
2018.04.18 10:02:48.867 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 (build 7601) x64, IE 11, AMD FX-4170 Quad-Core Processor , Memory: 9409 / 12255 Mb, Disk: 40 / 238 Gb, GMT+3
2018.04.18 10:02:48.867 Terminal        D:\MetaTrader 5\New MT5
Терминал в /portable режиме.
 
Числовые значения парсятся из tpl-файлов. Скорее всего, StringToDouble обладает подобными ограничениями.
 
fxsaber:
Числовые значения парсятся из tpl-файлов. Скорее всего, StringToDouble обладает подобными ограничениями.

Я сейчас проверил такой вариант: Ввёл input string и преобразовал строку в число StringToDouble... - проблем не обнаружено.

Или я что-то не так понял в вашем ответе.

 
Alexey Viktorov:

Я сейчас проверил такой вариант: Ввёл input string и преобразовал строку в число StringToDouble... - проблем не обнаружено.

Или я что-то не так понял в вашем ответе.

Попробуйте сохранить шаблон с советником. В tpl-файле задать длинное число и после применения измененного шаблона посмотреть, как это число воспринимает советник.

 
fxsaber:

Попробуйте сохранить шаблон с советником. В tpl-файле задать длинное число и после применения измененного шаблона посмотреть, как это число воспринимает советник.

Это запуск скрипта.

А на вашем терминале пропускает число длиннее 14ти знаков?

 
Alexey Viktorov:

Это запуск скрипта.

Без разницы

А на вашем терминале пропускает число длиннее 14ти знаков?

#property script_show_inputs

input double Double = 1234567890.123456789;

void OnStart()
{  
  Print(Double);
}


При вводе, как оказалось, зависит от того, какие цифры набираешь. Некоторые не позволяет набирать. А что-то - позволяет.

1...219021912192219321942195219621972198219922002201220222032204...3696
