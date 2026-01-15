Ошибки, баги, вопросы - страница 2197
А можно картинку увидеть - что он (код) делает?
Если без картинки, то примерно вот это
Обнаружил для себя более удобный формат чтения Статей.
В браузере vivaldi есть много продуманных штучек, в том числе и режим для чтения, попробуйте. Не для рекламы, браузер очень хороший но страдает тем же что и большинство современных программ, всего много но качественно работает пара функций.
Не могу зайти на ваш сайт с компьютера вообще. Не грузится и все.
Поэтому у меня демо терминал не работает брокера.
Где искать причину?. Может где заблочен по IP ?
Сколько символов, или знаков допускается ввести в поле input переменной? В документации ограничений не нашёл. Но по факту еть проблемы.
Вот, по умолчанию, поставлено 15 символов включая точку.
Но если попытаться ввести другое число такой-же размерности, то последняя цифра не вводится.
Кто-то может дать объяснение?Терминал в /portable режиме.
Числовые значения парсятся из tpl-файлов. Скорее всего, StringToDouble обладает подобными ограничениями.
Я сейчас проверил такой вариант: Ввёл input string и преобразовал строку в число StringToDouble... - проблем не обнаружено.
Или я что-то не так понял в вашем ответе.
Попробуйте сохранить шаблон с советником. В tpl-файле задать длинное число и после применения измененного шаблона посмотреть, как это число воспринимает советник.
Это запуск скрипта.
А на вашем терминале пропускает число длиннее 14ти знаков?
Без разницы
А на вашем терминале пропускает число длиннее 14ти знаков?
При вводе, как оказалось, зависит от того, какие цифры набираешь. Некоторые не позволяет набирать. А что-то - позволяет.