Ошибки, баги, вопросы - страница 3665
При использовании ресурсных переменных терминал потребляет в 2 раза больше RAM, чем фактический объем данных.
Я использовал несколько ресурсных переменных содержащие массивы чисел общим объёмом 400мб, но когда я запустил скомпилированную программу, потребление памяти терминалом увеличилось на 800мб.
В условиях ограниченной памяти на VPS сервере это может быть не очень приятно
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Anatoli Kazharski, 2025.08.30 15:28
Очень часто сталкиваюсь с таким багом.
Сформировали список символов в окне Обзор Рынка.
Затем может возникнуть ситуация, когда связь с сервером на время пропала и восстановилась.
После восстановления соединения в списке символов появляются символы из предыдущих сетов.
На видео ниже я специально разрываю соединение и затем восстанавливаю его, чтобы показать, как это выглядит:
В данном случае появляется только один символ. Но бывают случаи, когда может загружаться сет из значительно большего или меньшего количества символов, как на видео ниже:
Это также проявляется не только после восстановления соединения, но и при использовании WebRequest().
В дополнение к этому.
После того, как список символов возвращается к предыдущему набору/сету, принудительно добавленные терминалом символы не получается удалить:
Работая со всем имеющимся списком символов на сервере MetaQuotes-Demo (10443 символа) заметил вот такие сообщения на вкладке Journal:
//---
Что означают эти сообщения?
На сайте в поиске могут быть сообщения, а среди "Всех сообщений" пользователя может не быть.
Вот пример такого сообщения.
Отметил дату сообщения, дабы показать, что в хронологическом порядке "Всех сообщений" его нет.
Просьба исправить. Спасибо.
в Desktop MT5 масштабирование графика с помощью touch-screen/pad инвертировано:
Противоестественно, имхо.
Ctrl+mouse_roller масштабирование так же инвертировано по сравнению с браузерами и офисными приложениями.
Просьба также, в дополнение к исправлению противоестественного вышеописанного, сделать масштабирование (при отключенной автопрокутке графика):
Отдаление в идеале бы делать по этим же принципам.
https://www.mql5.com/ru/about
Когда в ME жмешь F1 на CopyTicks, появляется такое окно.
Первое - метод CopyTicks, второе - функция. Возможно ли как-то это пометить в Справочнике?
Пока в данном диалоге не сделаешь выбор, ME висит. Если случайно нажать на ME или что-то другое, что закроет диалоговое окно, то ситуация с ME становится совсем непонятной.
Привет всем. Кто знает можно ли вызывать индикатор на график советником. При этом изменяя ее параметры через функцию айкаст. При этом не получается прописывать кастомный параметр который в виде текста. Этот текстовый параметр может и не нести какой либо функции.
Можно советником прикрепить индикатор к графику через ChartIndicatorAdd. Но для изменения параметров прежний надо будет удалять и делать новый