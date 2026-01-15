Ошибки, баги, вопросы - страница 3665

Новый комментарий
 

При использовании ресурсных переменных терминал потребляет в 2 раза больше RAM, чем фактический объем данных.

Я использовал несколько ресурсных переменных содержащие массивы чисел общим объёмом 400мб, но когда я запустил скомпилированную программу, потребление памяти терминалом увеличилось на 800мб.

В условиях ограниченной памяти на VPS сервере это может быть не очень приятно

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Anatoli Kazharski, 2025.08.30 15:28

Очень часто сталкиваюсь с таким багом. 

Сформировали список символов в окне Обзор Рынка.

Затем может возникнуть ситуация, когда связь с сервером на время пропала и восстановилась.

После восстановления соединения в списке символов появляются символы из предыдущих сетов. 

На видео ниже я специально разрываю соединение и затем восстанавливаю его, чтобы показать, как это выглядит:


В данном случае появляется только один символ. Но бывают случаи, когда может загружаться сет из значительно большего или меньшего количества символов, как на видео ниже:


Это также проявляется не только после восстановления соединения, но и при использовании WebRequest().


В дополнение к этому.

После того, как список символов возвращается к предыдущему набору/сету, принудительно добавленные терминалом символы не получается удалить:


 

Работая со всем имеющимся списком символов на сервере MetaQuotes-Demo (10443 символа) заметил вот такие сообщения на вкладке Journal:

//---

Что означают эти сообщения?

 

На сайте в поиске могут быть сообщения, а среди "Всех сообщений" пользователя может не быть.


Вот пример такого сообщения.


Отметил дату сообщения, дабы показать, что в хронологическом порядке "Всех сообщений" его нет.


Просьба исправить. Спасибо.

 
fox #:

в Desktop MT5 масштабирование графика с помощью touch-screen/pad инвертировано:

  • раздвигаем пальцы - график сжимается;
  • сводим пальцы - график расширяется.

Противоестественно, имхо.

Ctrl+mouse_roller масштабирование так же инвертировано по сравнению с браузерами и офисными приложениями.

Просьба также, в дополнение к исправлению противоестественного вышеописанного, сделать масштабирование (при отключенной автопрокутке графика):

  • (по умолчанию) по центру графика, а не от левого края (каждый раз сейчас приходится еще прокручивать график влево, чтобы вернуться в центр чарта и увидеть тот же увеличенный разглядываемый участок);
  • по центру указателя мыши (если масштабируется по Ctrl+mouse_roller).
Желательно выбор варианта масштабирования вынести в настройки, чтобы можно было при работе на тачпаде ноута оставить указатель мыши на исследуемом объекте и масштабировать тачпадом, центрируясь на этом объекте.
Отдаление в идеале бы делать по этим же принципам.
[Удален]  

Кусочек текста


Исправление

https://www.mql5.com/ru/about

 
Ошибка в Документации.
Перечисление ENUM_COPY_TICKS содержит флаги для указания типа данных, которые необходимо передать в матрицу или массив. Комбинация флагов позволяет за один запрос получить несколько серий из истории. При этом порядок строк в матрице будет соответствовать порядку значений в перечислении ENUM_COPY_TICKS — то есть строка с данными High будет в матрице всегда выше строки с данными Low.
Документация по MQL5: Методы матриц и векторов / Инициализация / CopyTicks
Документация по MQL5: Методы матриц и векторов / Инициализация / CopyTicks
  • www.mql5.com
Получает в матрицу или вектор тики из структуры MqlTick . Отсчет элементов от стартовой позиции ведется от прошлого к настоящему, то есть тик с...
 

Когда в ME жмешь F1 на CopyTicks, появляется такое окно.


Первое - метод CopyTicks, второе - функция. Возможно ли как-то это пометить в Справочнике?


Пока в данном диалоге не сделаешь выбор, ME висит. Если случайно нажать на ME или что-то другое, что закроет диалоговое окно, то ситуация с ME становится совсем непонятной.

 

Привет всем. Кто знает можно ли вызывать индикатор на график советником. При этом изменяя ее параметры через функцию айкаст. При этом не получается прописывать кастомный параметр который в виде текста. Этот текстовый параметр может и не нести какой либо функции.

 
ute_trader #:

Привет всем. Кто знает можно ли вызывать индикатор на график советником. При этом изменяя ее параметры через функцию айкаст. При этом не получается прописывать кастомный параметр который в виде текста. Этот текстовый параметр может и не нести какой либо функции.

Можно советником прикрепить индикатор к графику через ChartIndicatorAdd. Но для изменения параметров прежний надо будет удалять и делать новый

1...365836593660366136623663366436653666366736683669367036713672...3696
Новый комментарий