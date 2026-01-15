Ошибки, баги, вопросы - страница 3666

Проблемы с форматированием в мобильной версии: 


::TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_NAME) = Intel Core (Broadwell, no TSX)

Что это за процессор?

 
fxsaber #:

Что это за процессор?

GPT:

Intel’s Broadwell microarchitecture (2014–2015) was used in three main product groups:

🔹 Desktop Broadwell (Socket LGA1150, “Broadwell-C”)

  • Core i7-5775C (4C/8T, 3.3–3.7 GHz, Iris Pro 6200)

  • Core i5-5675C (4C/4T, 3.1–3.6 GHz, Iris Pro 6200)

🔹 Mobile Broadwell (U-series, 15 W ultra-low power)

  • Core i7: i7-5600U, i7-5500U, i7-5650U

  • Core i5: i5-5300U, i5-5200U, i5-5350U

  • Core i3: i3-5010U, i3-5020U

  • Plus Pentium and Celeron Broadwell models (e.g., 3755U, 3805U)

🔹 Broadwell Xeon (E3 v4 family)

  • Xeon E3-1200 v4 series, e.g.

    • E3-1285 v4

    • E3-1275 v4

    • E3-1245 v4
      (all LGA1150, similar to desktop parts but with ECC support)

🛑 Why “no TSX” shows up

  • Intel originally shipped Broadwell with TSX (Transactional Synchronization Extensions).

  • Later, Intel discovered errata and disabled TSX via microcode on nearly all Broadwell CPUs (except some server Xeons).

  • That’s why Windows reports it as “Broadwell, no TSX” instead of the marketing name.

✅ So: you have some Broadwell CPU (5th gen Core or Xeon).
To know which one exactly (i7-5600U vs i5-5200U vs i7-5775C, etc.), you’ll need to check with one of these:

  • Win+R → msinfo32 → Processor

  • Task Manager → Performance → CPU

  • Command Prompt: wmic cpu get Name

  • Or CPU-Z tool (free, lightweight).


 
Ilyas #:
GPT:

Так а почему модель не указывается? Например, i7.

https://www.mql5.com/ru/book

В десктопной версии, картинка приклеивается к правому краю. Не сильно критично, конечно, но всë же :) 

Картинка

 
Terminal MetaTrader 5 x64 build 5273 started for MetaQuotes Ltd.

Terminal Windows 11 build 26100, 12 x AMD Ryzen 5 5500U with Radeon, AVX2, 9 / 15 Gb memory, 276 / 476 Gb disk, UAC, GMT+10

Что случилось со строкой Баланс/Средства/Свободная Маржа во вкладке "Торговля" панели "Инструменты" ?

При торговле не отображает изменений в итоговой строке.




 

Здравствуйте! У меня возникла проблема с добавлением описания нового индикатора на английском языке в Маркете. Я вставляю текст из Блокнота. Результат следующий, и описание не сохраняется...

Добавлением описания


Описание не сохраняется

 
geritretar #:
Добрый день! Такая же проблема, после утреннего обновления. Интересно, если это массово, быстро исправят? Очень не удобно...
 
580475 #:
Добрый день! Такая же проблема, после утреннего обновления. Интересно, если это массово, быстро исправят? Очень не удобно...
Поправили!!! Спасибо за оперативность!!!
 

Здравствуйте. Позавчера с 22:23 GMT все web-запросы от моего советника на VPS возвращают ошибки 404/405/коды веб-страниц вместо JSON-ответов с торговых серверов Бинанса. Вы ведете какие-то работы? Это временная проблема?

Код запроса:

string BinanceAPI::GetBidnAsk(string symbol, int &code)  
{
   string cookie=NULL, headers, resultstr, res_headers;  
   char   post[], result[], post0[];      
   string url="https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTicker?symbol="+symbol;
 
   ResetLastError(); 
   code=WebRequest("GET", url, cookie, NULL, 500, post0, 0, result, res_headers);
        
   if(code==-1)return("WebRequest error. Error code = "+(string)GetLastError()); 
                              else {
                                   resultstr=CharArrayToString(result);  
                                   return resultstr;            
                                   } 
}

Те же самые запросы с домашнего компьютера проходят успешно.

Запросы на другой endpoint Бинанса (https://data-api.binance.vision/api/v3/ticker/price) с VPS проходят успешно.

На стороне Бинанса все чисто. Тех. поддержка говорит обращайтесь к провайдеру VPS, дело может быть в настройках DNS или фаервола.

