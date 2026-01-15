Ошибки, баги, вопросы - страница 3666
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проблемы с форматированием в мобильной версии:
https://www.mql5.com/ru/contact
Что это за процессор?
Что это за процессор?
Intel’s Broadwell microarchitecture (2014–2015) was used in three main product groups:
🔹 Desktop Broadwell (Socket LGA1150, “Broadwell-C”)
Core i7-5775C (4C/8T, 3.3–3.7 GHz, Iris Pro 6200)
Core i5-5675C (4C/4T, 3.1–3.6 GHz, Iris Pro 6200)
🔹 Mobile Broadwell (U-series, 15 W ultra-low power)
Core i7: i7-5600U, i7-5500U, i7-5650U
Core i5: i5-5300U, i5-5200U, i5-5350U
Core i3: i3-5010U, i3-5020U
Plus Pentium and Celeron Broadwell models (e.g., 3755U, 3805U)
🔹 Broadwell Xeon (E3 v4 family)
Xeon E3-1200 v4 series, e.g.
E3-1285 v4
E3-1275 v4
E3-1245 v4
(all LGA1150, similar to desktop parts but with ECC support)
🛑 Why “no TSX” shows up
Intel originally shipped Broadwell with TSX (Transactional Synchronization Extensions).
Later, Intel discovered errata and disabled TSX via microcode on nearly all Broadwell CPUs (except some server Xeons).
That’s why Windows reports it as “Broadwell, no TSX” instead of the marketing name.
✅ So: you have some Broadwell CPU (5th gen Core or Xeon).
To know which one exactly (i7-5600U vs i5-5200U vs i7-5775C, etc.), you’ll need to check with one of these:
Win+R → msinfo32 → Processor
Task Manager → Performance → CPU
Command Prompt: wmic cpu get Name
Or CPU-Z tool (free, lightweight).
GPT:
Так а почему модель не указывается? Например, i7.
https://www.mql5.com/ru/book
В десктопной версии, картинка приклеивается к правому краю. Не сильно критично, конечно, но всë же :)
Terminal Windows 11 build 26100, 12 x AMD Ryzen 5 5500U with Radeon, AVX2, 9 / 15 Gb memory, 276 / 476 Gb disk, UAC, GMT+10
Что случилось со строкой Баланс/Средства/Свободная Маржа во вкладке "Торговля" панели "Инструменты" ?
При торговле не отображает изменений в итоговой строке.
Здравствуйте! У меня возникла проблема с добавлением описания нового индикатора на английском языке в Маркете. Я вставляю текст из Блокнота. Результат следующий, и описание не сохраняется...
Terminal Windows 11 build 26100, 12 x AMD Ryzen 5 5500U with Radeon, AVX2, 9 / 15 Gb memory, 276 / 476 Gb disk, UAC, GMT+10
Что случилось со строкой Баланс/Средства/Свободная Маржа во вкладке "Торговля" панели "Инструменты" ?
При торговле не отображает изменений в итоговой строке.
Добрый день! Такая же проблема, после утреннего обновления. Интересно, если это массово, быстро исправят? Очень не удобно...
Здравствуйте. Позавчера с 22:23 GMT все web-запросы от моего советника на VPS возвращают ошибки 404/405/коды веб-страниц вместо JSON-ответов с торговых серверов Бинанса. Вы ведете какие-то работы? Это временная проблема?
Код запроса:
Те же самые запросы с домашнего компьютера проходят успешно.
Запросы на другой endpoint Бинанса (https://data-api.binance.vision/api/v3/ticker/price) с VPS проходят успешно.
На стороне Бинанса все чисто. Тех. поддержка говорит обращайтесь к провайдеру VPS, дело может быть в настройках DNS или фаервола.