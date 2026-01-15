Ошибки, баги, вопросы - страница 3672

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov #:
А можно ссылку на код с использованием пользовательской dll

https://www.mql5.com/ru/users/zhunko/publications


Исходный вопрос связан с WinAPI-функциями - без пользовательских dll.

 
fxsaber #:

https://www.mql5.com/ru/users/zhunko/publications


Исходный вопрос связан с WinAPI-функциями - без пользовательских dll.

Но это ссылка не на CodeBase

 
Alexey Viktorov #:

Но это ссылка не на CodeBase

Почему?


 
fxsaber #:

Почему?


Потому, что это профиль пользователя


 
Alexey Viktorov #:

Потому, что это профиль пользователя


В котором много ссылок на его публикации в КБ с DLL.

 

Что обозначает данное число в конце одиночного прохода в мат. режиме?

2025.10.14 16:33:16.069 Core 1  OnTester result 11887
2025.10.14 16:33:16.069 Core 1  -1000 : mathematical test passed in 0:00:00.198
2025.10.14 16:33:16.069 Core 1  240 Mb memory used
2025.10.14 16:33:16.069 Core 1  log file "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20251014.log" written
2025.10.14 16:33:16.071 Core 1  connection closed

Иногда оно бывает нулем. Других значений не замечал.

 
fxsaber #:

В котором много ссылок на его публикации в КБ с DLL.

Я не все ссылки просмотрел, но не встретил публикаций позднее 2016 года. А валидатор ввели позже, это точно. Может тогда, когда коды проверяли модераторы, можно было… А валидатор никогда не пропускал…
[Удален]  
Добрый вечер! Не могу добавить фотку себе на страницу, ни с ноута ни с телефона, хэлп!
Раньше мог добавлять) 
 
Alexey Viktorov #:
Я не все ссылки просмотрел, но не встретил публикаций позднее 2016 года. А валидатор ввели позже, это точно. Может тогда, когда коды проверяли модераторы, можно было… А валидатор никогда не пропускал…
В общем, плевать на пользовательские DLL. Не дают опубликовать то, что до сентября 2025 года без проблем проходило.
 
fxsaber #:
В общем, плевать на пользовательские DLL. Не дают опубликовать то, что до сентября 2025 года без проблем проходило.

в чём проблема ? публикуй в блоге, (и чем чёрт не шутит, страховка от бана:) дублируй на github и vk.com или facebook по вкусу

PS/ как идея на грани предложения для MQ - дайте возможность создавать persistent page в профиле. Например чтобы fxsaber мог поддерживать информацию о своих нетленках в актуальном виде. 

1...366536663667366836693670367136723673367436753676367736783679...3696
Новый комментарий