Ошибки, баги, вопросы - страница 3672
А можно ссылку на код с использованием пользовательской dll
https://www.mql5.com/ru/users/zhunko/publications
Исходный вопрос связан с WinAPI-функциями - без пользовательских dll.
Но это ссылка не на CodeBase
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2025.10.13 15:43
В кодобазе теперь запрещено использовать DLL?
Почему?
Потому, что это профиль пользователя
В котором много ссылок на его публикации в КБ с DLL.
Что обозначает данное число в конце одиночного прохода в мат. режиме?
Иногда оно бывает нулем. Других значений не замечал.
В котором много ссылок на его публикации в КБ с DLL.
Я не все ссылки просмотрел, но не встретил публикаций позднее 2016 года. А валидатор ввели позже, это точно. Может тогда, когда коды проверяли модераторы, можно было… А валидатор никогда не пропускал…
В общем, плевать на пользовательские DLL. Не дают опубликовать то, что до сентября 2025 года без проблем проходило.
в чём проблема ? публикуй в блоге, (и чем чёрт не шутит, страховка от бана:) дублируй на github и vk.com или facebook по вкусу
PS/ как идея на грани предложения для MQ - дайте возможность создавать persistent page в профиле. Например чтобы fxsaber мог поддерживать информацию о своих нетленках в актуальном виде.