Ошибки, баги, вопросы - страница 3664

Новый комментарий
 
Sergey Gridnev #:
Описание возвращаемого значения противоречит примеру:

Не увидел противоречия.

 
fxsaber #:

Не увидел противоречия.

Да. Был неправ.
Прочитал бегло: "Нулевое значение записывается в переменную _StopFlag, если ..."

 

Build 5233

Вопрос по ArrayResize. В справке написано:

Возвращаемое значение

При успешном выполнении функция возвращает количество всех элементов, содержащихся в массиве после изменения размера; в противном случае возвращает -1 и массив не меняет размеры.

Запускаю скрипт:

void OnStart()
  {
   ulong array[][2];
   int size = ArrayResize(array, 100, 1024);
   Print(size);   
  }

Результат в MT5:

2025.08.28 03:07:07.749 test_ArrayResize (GBPUSD,M10)   100

Результат в MT4:

2025.08.28 03:27:15.124 test_ArrayResize GBPUSD,M5: 200

В MT5 обман? Или теперь так?

Файлы:
test_ArrayResize.mq5  1 kb
 
Konstantin Gruzdev #:

Build 5233

Вопрос по ArrayResize. В справке написано:

Запускаю скрипт:

Результат в MT5:

Результат в MT4:

В MT5 обман? Или теперь так?

Устанавливает новый размер в первом измерении массива

Возвращает то, что изменила. Критика уместная с Вашей стороны.

Почитайте тут https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayrange
Документация по MQL5: Операции с массивами / ArrayRange
Документация по MQL5: Операции с массивами / ArrayRange
  • www.mql5.com
Возвращает число элементов в указанном измерении массива. Параметры array[] [in]  Проверяемый массив. rank_index [in]  Индекс измерения...
 
Konstantin Gruzdev #:

Вопрос по ArrayResize. В справке написано:

В MT5 обман? Или теперь так?

Так было всегда в MQL4 и MQL5. Это одно из отличий языков.

 
Aleksey Vyazmikin и fxsaber спасибо за ответы.
 
Terminal MetaTrader 5 x64 build 5233 started for MetaQuotes Ltd.

Terminal Windows 11 build 26100, 12 x AMD Ryzen 5 5500U with Radeon, AVX2, 10 / 15 Gb memory, 271 / 476 Gb disk, UAC, GMT+10

Когда запускаешь терминал на основном мониторе ноутбука, то данный эффект не наблюдается.

Когда запускаешь терминал на дополнительном мониторе, подключенном к ноутбуку (и в качестве основного, и в качестве расширенного пространства) странное поведение дополнительных окон терминала (Окно данных, Навигатор, Обзор рынка, может и другие):

Когда открепляешь окно (режим Floating) и выставляешь его в нужном месте и нужного размера, то по горячим клавишам(меню) оно появляется и убирается в том месте и размере, как выставишь, но только до закрытия терминала.

Стоит закрыть терминал и открыть его снова, то наблюдаются следующее(если доп.окно было открыто при закрытии терминала или при первом запуске доп.окна по горячей клавише или из меню):

Первоначально доп.окно(окна) открывается в установленном месте и размере и тут же само раскрывается в полный размер запущенного окна терминала.

Бесячий мешающий работе баг, которого нет на двух мониторном пк конфиге.

P.S. Когда открываешь письма во вкладке Почта или Новости в панели Инструменты, то они тоже раскрываются во всё окно терминала.

[Удален]  

https://www.mql5.com/ru/book/intro/first_program

Проблемы с форматированием в мобильной версии:

Проблемы с форматированием.

 
geritretar #:
Terminal MetaTrader 5 x64 build 5233 started for MetaQuotes Ltd.

Terminal Windows 11 build 26100, 12 x AMD Ryzen 5 5500U with Radeon, AVX2, 10 / 15 Gb memory, 271 / 476 Gb disk, UAC, GMT+10

Когда запускаешь терминал на основном мониторе ноутбука, то данный эффект не наблюдается.

Когда запускаешь терминал на дополнительном мониторе, подключенном к ноутбуку (и в качестве основного, и в качестве расширенного пространства) странное поведение дополнительных окон терминала (Окно данных, Навигатор, Обзор рынка, может и другие):

Когда открепляешь окно (режим Floating) и выставляешь его в нужном месте и нужного размера, то по горячим клавишам(меню) оно появляется и убирается в том месте и размере, как выставишь, но только до закрытия терминала.

Стоит закрыть терминал и открыть его снова, то наблюдаются следующее(если доп.окно было открыто при закрытии терминала или при первом запуске доп.окна по горячей клавише или из меню):

Первоначально доп.окно(окна) открывается в установленном месте и размере и тут же само раскрывается в полный размер запущенного окна терминала.

Бесячий мешающий работе баг, которого нет на двух мониторном пк конфиге.

P.S. Когда открываешь письма во вкладке Почта или Новости в панели Инструменты, то они тоже раскрываются во всё окно терминала.

Само прошло(на долго ли?). Ничего не делал. Винда видимо чудит.

 

Очень часто сталкиваюсь с таким багом. 

Сформировали список символов в окне Обзор Рынка.

Затем может быть возникнуть ситуация, когда связь с сервером на время пропала и восстановилась.

После восстановления соединения в списке символов появляются символы из предыдущих сетов. 

На видео ниже я специально разрываю соединение и затем восстанавливаю его, чтобы показать, как это выглядит:


В данном случае появляется только один символ. Но бывают случаи, когда может загружаться сет из значительно большего или меньшего количества символов, как на видео ниже:


Это также проявляется не только после восстановления соединения, но и при использовании WebRequest().

Документация по MQL5: Сетевые функции / WebRequest
Документация по MQL5: Сетевые функции / WebRequest
  • www.mql5.com
Отправляет HTTP-запрос на указанный сервер. Существует два варианта функции: 1. Для отправки простых запросов вида "ключ=значение" с...
1...365736583659366036613662366336643665366636673668366936703671...3696
Новый комментарий