Описание возвращаемого значения противоречит примеру:
Build 5233
Вопрос по ArrayResize. В справке написано:
Возвращаемое значение
При успешном выполнении функция возвращает количество всех элементов, содержащихся в массиве после изменения размера; в противном случае возвращает -1 и массив не меняет размеры.
Запускаю скрипт:
Результат в MT5:
Результат в MT4:
В MT5 обман? Или теперь так?
Устанавливает новый размер в первом измерении массива
Возвращает то, что изменила. Критика уместная с Вашей стороны.Почитайте тут https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayrange
Так было всегда в MQL4 и MQL5. Это одно из отличий языков.
Terminal Windows 11 build 26100, 12 x AMD Ryzen 5 5500U with Radeon, AVX2, 10 / 15 Gb memory, 271 / 476 Gb disk, UAC, GMT+10
Когда запускаешь терминал на основном мониторе ноутбука, то данный эффект не наблюдается.
Когда запускаешь терминал на дополнительном мониторе, подключенном к ноутбуку (и в качестве основного, и в качестве расширенного пространства) странное поведение дополнительных окон терминала (Окно данных, Навигатор, Обзор рынка, может и другие):
Когда открепляешь окно (режим Floating) и выставляешь его в нужном месте и нужного размера, то по горячим клавишам(меню) оно появляется и убирается в том месте и размере, как выставишь, но только до закрытия терминала.
Стоит закрыть терминал и открыть его снова, то наблюдаются следующее(если доп.окно было открыто при закрытии терминала или при первом запуске доп.окна по горячей клавише или из меню):
Первоначально доп.окно(окна) открывается в установленном месте и размере и тут же само раскрывается в полный размер запущенного окна терминала.
Бесячий мешающий работе баг, которого нет на двух мониторном пк конфиге.
P.S. Когда открываешь письма во вкладке Почта или Новости в панели Инструменты, то они тоже раскрываются во всё окно терминала.
Само прошло(на долго ли?). Ничего не делал. Винда видимо чудит.
Очень часто сталкиваюсь с таким багом.
Сформировали список символов в окне Обзор Рынка.
Затем может быть возникнуть ситуация, когда связь с сервером на время пропала и восстановилась.
После восстановления соединения в списке символов появляются символы из предыдущих сетов.
На видео ниже я специально разрываю соединение и затем восстанавливаю его, чтобы показать, как это выглядит:
В данном случае появляется только один символ. Но бывают случаи, когда может загружаться сет из значительно большего или меньшего количества символов, как на видео ниже:
Это также проявляется не только после восстановления соединения, но и при использовании WebRequest().